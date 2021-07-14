因疫情影響，民眾無法出國，因此 2020 年登山人潮暴增，而山難案件也隨之增加。預防山難，登山前除了要有周全的規畫、正確的登山常識，充足的裝備更是救命法寶。

1. 行動水

水是調節人體機能的重要物質之一，登山活動尤其因在高海拔地區，濕度相對低，身體水分流失更加快速，需要定時補充，並可視流汗量添加鹽片，維持體內電解質平衡。

2. 行動糧＆預備糧

建議山友根據行程計畫可能變更日數，準備「預備糧」，同時準備可維持 1 天的熱量，濃縮高熱量、營養纖維食品的「緊急糧」，以及適合繼續行動時，輕便容易食用的「行動糧」。

準備登山糧食最好是容易消化、原狀即可食用的物品，品質好易吸收有飽足感、美味可口及平常吃慣的易調理食物。此外，選擇輕量、體積小，易揹負、取用方便，不含水分，含包裝每人每日 1kg 到 1.5kg 糧食重量為宜，如脫水、乾燥、濃縮品食物。

3. 生火器材

登山時隨身攜帶打火石或防潮生火器材，以免當電池或瓦斯燃料耗盡時，無法照明、取暖，或烹煮。

4. 兩件式雨衣

從事登山活動應攜帶兩件式雨衣（衣＋褲），並避免使用其他雨衣時，因衣襬、褲腳過度寬鬆而勾絆異物，或是妨礙行進時踩踏點之視線。

5. 頭燈及預備電池

頭燈相較於手電筒體積更小、更輕且不需要手持，空出來的雙手可以更靈活的應付登山活動的挑戰。

6. 禦寒衣物

登山穿著建議採三件式的洋蔥式穿法，最裡層的貼身衣物應注重吸濕排汗功能，以保持身體舒適乾爽；中層的衣物則強調保暖效果，防止身體熱能散失；最外層由於直接和外界接觸，須穿著防風雨且透氣、耐穿的外套，隨著科技進步，現在已有如 Gore-Tex® 等兼具多種需求的科技產品，幫助山友適應各種高山環境。

7. 通訊器材

衛星電話是最不易受地緣限制的通訊器材，但由於價格昂貴，可使用手機或無線電搭配 GPS，透過衛星定位可得到所在地座標，再使用通訊器材與外界溝通或求援。

◎無線電求救、救難頻率：

‧145.00 - 國際 SOS 救難頻道

‧148.74 - 中華民國山難救助協會（求救）

‧148.77 - 警政署頻道（救難）

8. 露宿袋或遮雨棚

露宿袋由於其輕量、防水、透氣的特性，不僅方便個人隨身攜帶，在單人獨自野營或遭遇緊急狀況時，即使在沒有帳棚的情況下，也能讓睡袋保持乾燥、溫暖。

9. 山刀或瑞士刀

刀具在野外求生中扮演重要角色，登山時可以用作開路、生火、紮營等多種用途。

10. 救生盒或救生袋

除了可以裝入急救器材、個人藥品等之外，也可放入地圖或指北針以便在迷途時自救，鐵製的外盒還可在緊急情況下，當作烹煮等用途。

※資料來源：〈探索五大山脈〉

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來源：《單車誌》

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