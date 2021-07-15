汎鍶科藝 讓食品安全從源頭做起

文．黃立安

過去幾年，台灣不時籠罩在食安風暴的陰影下，層出不窮的食安事件喚醒了消費者對於食品安全的重視。從產地到餐桌，到底每天吃下肚的食材安不安全？農藥殘留是否合乎標準？如何加速食安再進化，「檢測」成了把關食安的重要步驟。

「消費者最需要的就是食安資訊透明化，食安把關重點在源頭，從源頭檢測，就可以即時攔檢。」從做光學產品起家，後來跨足農產品檢測技術，汎鍶科藝公司董事長趙偉忠一語道出食安改革的新方向。

從光學到化學 跨領域發展檢測系統

在趙偉忠的帶領下，汎鍶科藝與具有化學背景專長的農委會藥毒所合作，將光電與化學領域結合，共同開發出「拉曼光譜農藥快速檢測雲端系統」，利用十五分鐘的時間，快速檢測出蔬果的農藥殘留種類與劑量，透過雲端資料分析對比，強化農產品源頭的安全管理，建立起一套全新的食物安全防護網，為消費者的食安加強把關。

以往農產品檢測都在實驗室環境中分析比對，使用的是傳統農藥檢測的化學分析方法，檢測時間往往花上三到五天。趙偉忠認為，傳統農藥檢測僅針對樣品，且花費時間過久，無法涉及到源頭。他表示，「拉曼光譜農藥快速檢測雲端系統」的新改革在於將傳統的方式變成光譜，把傳統農藥轉換成光學訊號，透過演算法的圖譜指紋概念來辨識農藥類型，建立奈米元件製程技術，將農藥檢測流程簡化，同時又能符合法規對微量檢驗的確效。

在台灣轉型智慧農業的路上，汎鍶科藝在農藥檢測技術上不斷精進。趙偉忠表示，「拉曼光譜農藥快速檢測雲端系統」這項革命性新工具，其實是一項跨領域的合作，不僅需要對傳統化學有深刻認識，光電設備及系統的技術精進更是重要。此外，趙偉忠認為，這項技術未來勢必將結合 AI 技術，透過 AI 學習如何有效辨識農藥成分，並結合大數據的追蹤與累積，讓數據透明化。他指出，「數據的追蹤才是整個檢測中的關鍵。將數據結合區塊鏈的技術與不可竄改性，這才是消費者想要的。」

獲獨家專利及新創獎肯定 期打造完整生態系

經過幾年的研發與試驗，這套農藥檢測革命新工具終於在台灣與美國等地獲得獨家專利，更在 2017 年獲得第十四屆國家新創獎，隨後汎鍶科藝團隊持續在技術進行改良，分別在 2019 年與 2020 年榮獲國家新創精進獎。對於趙偉忠來說，從光電領域跨足農藥檢測最大的成就，就是這項技術被認可，未來「拉曼光譜農藥快速檢測雲端系統」可在食安檢測上變成是管理的重要工具，為消費者吃進去的每口食材進行嚴格把關。

如何透過光學技術將傳統農業再翻轉，在這幾年的研發過程中，趙偉忠也坦言遇到不少困境。他表示，對汎鍶科藝這間新創公司來說，最大阻礙在於資源太少，且目前研發的農藥檢測技術跨足光電、半導體、化學等技術，跨領域的複雜性使得研發過程備受挑戰。趙偉忠說，「從產地到餐桌，再到大家都重視的健康。從吃的問題著手，掌握農產品檢測的最源頭，我們能做的就是擔任大健康的最前源，」他認為要突破設限，現階段將採取與科技領域的公司進行合作聯盟，將檢測快篩系統打造成完整的生態系。

即使趙偉忠已經為台灣農藥檢測打開革命性的新篇章，但他並未就此停下腳步，而是將眼光放向更多不同產業。他表示，這項技術可以拓展到毒品檢測，或是化妝品的成分鑑定，替不同產業在產品源頭上把關，讓這項技術不僅只是應用在食品安全，未來更要在環境安全盡一份心力。

回想起創業這一路，趙偉忠在 2011 年台灣發生塑化劑事件時，發現到台灣食品安全鏈的缺口，他抓準農藥評鑑缺口以及傳統快篩技術的不足，將光電技術轉型投入研發農藥檢測。趙偉忠笑稱，自己憑著一股傻勁，一路做到現在。對趙偉忠來說，「拉曼光譜農藥快速檢測雲端系統」雖已解決現行檢測方法的不足，也降低了檢驗期程與成本，但未來仍要持續推動與農場的合作，將技術補強至農產品源頭。

推平台計劃 協助農場從源頭把關

趙偉忠也不諱言檢測費用讓小農負擔會是一筆不小的成本，因此他也計劃推出「平台」計畫，從銷售的農產品中分享利潤，降低農場檢測的負擔，又能徹底落實食品安全的把關，是一個雙贏策略。

在現今全球氣候變遷急遽的情況下，糧食危機造成的供給問題成為世界各國關注的重要議題。趙偉忠認為，在時代趨勢下，勢必將藉助 5G、AI 技術的發展，打造一套食物安全足跡網路，讓大數據監測環境、空氣、食品的安全數值，重建消費者的食安信心，帶動整體農產品檢測及供應鏈再升級。而區塊鏈不可竄改的特性，更讓食品溯源更具信任度。

趙偉忠心中的理想藍圖，是將農產品結合成一條完整的供應鏈，從農場產製到消費者口中，透過農藥檢測與數據雲端平台，做到真正可追蹤的產銷履歷，讓消費者看得到，並且吃得放心，最終打造出「食」在安心的安全食材供應平台。他認為，汎鍶科藝在農產品檢測源頭上作為先鋒，建立消費者安心的食材溯源系統。趙偉忠堅定地說，「誰能夠提供安心的食材，誰就是贏家。」

來源：《理財周刊》1090 期

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