JBS商學院發表疫情企業轉型術

文 / 理財周刊

疫情倒閉潮延燒中小企業，曾指導亞洲超過 5 千家企業的 JBS 商學院發表近期企業主發問前三名榜單：

一、85% 企業主問「接觸型產業該怎麼活？」安親班、幼稚園、美容、按摩、整脊、民宿等全停業

二、73% 掙扎「是不是再觀望兩週？經營型態要改變嗎？」

三、52%「訂單大減，是不是該做網路廣告找新客戶？」

JBS 商學院國際培訓師鄭宛瑜提出解方，呼籲中小企業都該立刻規劃疫情對應的轉型計畫，別觀望苦撐，以免疫情退潮，都已死在沙灘上！但怎麼轉型？鄭宛瑜提出方針：服務業必須「觀察疫情新需求」，數位轉型「先減法再加法！」，先「縮小」服務規模轉線上，「增加」附加價值，強化購買線上產品意願。

鄭宛瑜呼籲企業主簡化產品線「減法轉型」，以能線上進行的方式包裝，以鴻安法律事務所為例，所長吳于安律師表示：「疫情期間法院暫緩開庭，原佔營收七成的訴訟案受影響，法律諮詢業務也因疫情、當事人不敢到事務所當面諮詢而大幅減少，所以我們推出業界罕見『雙律師』線上諮詢，讓每月諮詢客戶數從零爬回疫情前水準，且以往只有雙北客戶，現在不受空間限制，客源遍及全台！」

除了經營重心減法處理外，鄭宛瑜表示單一產品也要調整做減法，以曾替台灣大哥大操刀平面廣告的資深商業攝影師鍾君賢為例，疫情前他開設實體攝影入門課，每次學生約二十位，疫情轉線上，留下適合線上發展的段落，如修圖技巧等，突破教室人數限制，單堂課報名人數衝破四倍，且推出後續中階付費課程，初步報名轉換率達 10%！

企業主困惑排行榜第三名：該不該新增網路行銷預算？鄭宛瑜建議「疫情期間廣告大環境已產生亂流，不熟悉網路廣告生態，不要貿然投預算，開發新客戶不如將舊客戶需求創造出來，用資料庫做分析分類，通知買過Ａ產品的客戶，回購Ａ享有ＶＩＰ折扣，適合跟Ａ合購的產品組合也可以一起推薦，推出舊客轉介活動，讓轉介者跟被介紹者都拿到折價券，增消費動能，得到新客戶名單品質也比網路下廣告來得好。

在新竹擁有四間分店的欣蕾舞蹈藝術中心，就運用 JBS 舊客回流帶新客建議，三級警戒發布響鐘的那一刻，執行長王羽靖即與鄭宛瑜老師及顧問團隊討論線上轉型，一週內導入課程預約系統，租下直播設備，第二週即試營運，邀請舊學員免費上課，調整線上互動流程，第三週推出線上課程吃到飽月卡 1,600 元，六月吸引了 2,250 人次線上上課，復課率達 6 成，還多了 1 成來自雙北、苗栗及台中的新會員，成功跨出轉型第一步。

圖說：JBS 商學院鄭宛瑜積極輔導企業主學員轉型討論

來源：《理財周刊》1090 期

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