【中信投信】零股交易再進階！ 中信小資高價30讓你輕鬆入手高價股

盤中零股交易自去年 10 月 26 日上路以來，成為許多小資族選擇的投資工具。觀察台灣證券交易所近十日零股交易成交金額前十名的公司，多數為股價高、動能強勁，且近期討論度高的企業。中信投信即將募集的「中信小資高價 30 ETF」將小資熱門股與高價股結合基本面分析進行篩選，納入 30 檔最夯高價股，幫助小資族一手掌握熱門標的，還能做到風險分散的效果。

中信小資高價 30 ETF 經理人張逸敏表示，小資族因資金有限，投資較難進行分散佈局，若是單壓個股，投資風險較高。透過 ETF 投資，不用煩惱如何挑選標的，又可節省頻繁換股所衍生的操作成本，還能以相對親民的價格就能成為一籃子高價股的股東。中信小資高價 30 ETF 主要追蹤臺灣指數公司特選小資高價 30 指數，其 30 檔成分股平均股價達 722 元，經過公司治理、財務面及流動性等條件篩選，同於買進 PR 值位於 99% 的高價優等生，是台灣首檔聚焦高價股的台股 ETF。

觀察近十個交易日零股交易排行，包含台積電、聯發科、富邦媒、大立光、聯詠等企業，均為特選小資高價 30 指數成分股。可說是廣納高競爭性、高獲利、高動能、「高貴」的股票，不分產業、題材，都可以在這檔 ETF 中找到。

張逸敏表示，近期台股受到國際局勢拖累，表現相對疲軟，尤其在當沖交易催化，還有部分市場資金集中在特定族群的情況下，台股盤面輪動加速明顯，更容易呈現高檔震盪的格局。然觀察全球局勢，儘管歐美染疫人數仍持續上揚，但就業、核心消費等數據表現相當強勁，預料復甦格局不變。

張逸敏指出，在類股輪動快速的環境中，投資人更應做好分散投資與平衡風險。ETF 納入一籃子股票，波動幅度小於投資單一個股，因此對於想投資高價股的小資族而言，是相對穩健的選擇。

中信小資高價 30 ETF 追蹤指數為臺灣指數公司特選小資高價 30 指數，指數篩選方式兼顧公司治理及股價須高於 200 元條件等特色，同時將近 3 個月零股交易的熱門標的納入篩選條件。企業財務面上，公司稅後純益需大於零，ROE 或股利成長排名台股前段班，個股日平均成交金額須高於 2000 萬元。種種條件篩選後，取股價前 5 高個股，其餘以夏普值排序。

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本基金之操作目標為追蹤標的指數之報酬，而標的指數成分股票價格波動 (包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響) 將影響標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。本基金雖以追蹤標的指數報酬為目標，惟可能因包括但不限於基金所持有的有價證券或期貨部位、基金應負擔費用、匯率波動等因素而使基金報酬與標的指數報酬產生追蹤偏離，且偏離方向無法預估。投資人交易本基金需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與台灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上市掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生之折 / 溢價的風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格依台灣證券交易所規定(目前無升降幅度限制)。基金於上市日後，本公司將於台灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

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