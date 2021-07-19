【安聯投信】全球主要地區股市迎來資金淨流入

通膨憂慮持續干擾市場情緒，加上變種病毒威脅尚在，全球股市走勢震盪、漲跌互見。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除拉丁美洲、新興歐非中東等地股市資金呈現淨流出狀態外，包括美國、已開發歐洲、亞洲不含日本及全球新興市場等地股市則迎來資金淨流入，其中美國以 90.08 億美元的淨流入金額，重回全球股市吸金寶座。

安聯投信表示，上周公布的美國消費者物價指數（CPI）為 2008 年來最大漲幅，美債殖利率曲線一度轉陡，市場再度擔憂可能的貨幣緊縮。隨後美國聯準會主席在國會發言時表示當前通膨高漲應為短暫現象，聯準會目前仍會以寬鬆政策支撐尚未完全復甦的經濟及就業市場，基調仍偏鴿派。

在通膨憂慮及來自油價、疫情變種病毒及美中關係緊張等雜音持續干擾，以及面臨短線內漲多壓力下，美股如標普 500、道瓊及那斯達克等指數單周收黑，結束過去連續數周創高漲勢，回檔略作休息，道瓊歐洲 600 指數也小幅收黑；亞洲地區股市過去一周普遍走揚，包括日本東証、中國上証深証等小幅收紅，其餘如港股恆指、台灣、韓國及東南亞各國股市等也多有不錯表現。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，回顧近來美國股市表現，可發現從年初因經濟復甦帶動循環傳產股一波的漲勢，到近來科技成長股開始出現回溫跡象；從指數觀察，組成產業各不同的指數如標普 500、道瓊及那斯達克近來也陸續創下新高，顯示經濟基本面的回溫整體上有利於股市等風險性資產，但隨著疫後各產業、地區不一的恢復狀況，加上在包括美債殖利率變化、疫情起伏等多空雜音影響下，市場近期內可能呈現高檔類股輪動、風格快速轉變的格局。

在當前多變的市況下，謝佳伶表示，投資上可以用包含高息債、股票甚至是可轉債組成的多重資產策略來多方參與各式資產或是產業表現、掌握板塊輪動及收益與成長等不同機會，並以在全球中相對強勢的美國資產為主。在股票布局上，謝佳伶建議除仍應以具長期成長趨勢的 AI、5G、電子商務等科技股為核心外，也可留意受惠於景氣回溫以及拜登政府基建政策的非必須消費、能源等產業。

在高收益債部分，謝佳伶指出，美國許多企業在政府政策支撐下體質改善、手頭現金增加，違約率持續下降，後市獲利展望正向，相關企業高收益債有望在風險降低下提供穩定金流。最後，可轉債亦股亦債的性質在波動時可為投資組合帶來貢獻，且在修正後投資價值上升，加上初級市場顯示需求上升、企業展望樂觀，在多重資產的投組中可補強股債兩大資產的特色，在上漲時助攻成長股、逆風時止跌於其債券價格底價，發揮穩定投資組的重要作用。

在台股方面，安聯投信表示，過去一周台股大致走勢仍向上，持續挑戰新高，其中包括電子、金融及傳產也輪流有所表現，除 16 日因重要企業毛利率展望不如市場預期影響，大盤略受壓抑，但整體來看，金融股受惠於獲利優於預期持續走揚，科技及傳產則以個股表現為主。

從基本面來看，安聯投信台股團隊指出，目前主要的大方向就是經濟解封後需求強勁，但同時供給面卻面臨原料、勞工短缺及成本工資上升、航運瓶頸等狀況。在此狀況下，許多企業為保護自身獲利率，已陸續開始轉嫁相關成本至消費者。未來應持續關注通膨變化，以及政府如美國聯準會的因應作為。

在產業部分，安聯投信台股團隊表示，近期盤勢主要受陸續登場的企業法說展望內容影響；儘管部分重要企業法說展望不如市場預期，但從展望來看產業整體需求仍然火熱，其中又以晶圓代工、HPC 等族群向上動能仍強。

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