〈鉅亨幣圈理財〉世界局勢震盪，固定收益商品成避險趨勢

世界動盪，經濟衰退

2020 年，世界局勢動盪不安，美伊衝突、中美貿易戰的無止盡延長、新冠肺炎（COVID-19）快速重創全球，首當其衝的便是全球經濟及金融業的發展。

疫情爆發後，包括 3 月美股發生四次熔斷、 4 月 WTI 原油期貨價格首度跌到負值（跌幅超過 300%）、各國緊急降息等等，全球經濟受到嚴重衝擊，GDP 及失業率都糟到讓人灰心，甚至連國際貨幣基金組織（IMF）都表示，這輪衰退是自 1930 年代大蕭條以來最嚴重的一次。

資料來源：BBC News 中文

受大環境因素影響，恐慌心態蔓延，各國人民紛紛降低消費支出，並積極儲蓄，由以下各圖可以看出在 2020 Q1，也就是疫情開始爆發的時期，各國的儲蓄率都有明顯上升。

資料來源：Stock-ai

種種利空消息，也連帶讓傳統金融產業面臨重大挫折，股市表現震盪，投資人轉為偏向追求「固定收益」，而非高額報酬，以應付未來可能面臨的不確定因素。之前 Bincentive 也曾在《全民瘋 DeFi — 你該知道的「反脆弱策略」：槓鈴策略》一文中提到，在現今的經濟局勢中，妥善聰明的資產配置更顯重要，也建議投資人使用「槓鈴策略」，同時配置保守及積極的投資產品，讓損失有限、收益無限。

根據自己的需求，選擇合適的固定收益型商品，是在動盪的經濟狀況中不可或缺的資產配置方法，除了能夠為自己賺取穩定的報酬之外，也能達到一定程度的避險。

傳統固定收益型商品

目前傳統金融固定收益型商品中，蠻多人都會將一部份資產分配在銀行定存、儲蓄險、或債券中，但這幾樣商品的利率都非常低，甚至儲蓄險通常都要綁長期（常見為 6 年、10 年、20 年等），在資金活用度上面的確是令人傷透腦筋。

而 ETF 及基金的年化利息是比較高的，平均可以達到 5~6%，也因此近年來許多人紛紛將資產投入在其中，最常見的大概屬 0050（元大台灣 50）。

保德信投信曾發布退休理財調查報告，調查指出受訪者準備退休金偏愛以共同基金理財，高達 91% 選擇共同基金，其中 5 成受訪者認為基金合理投報率約 5%~7%。進一步了解偏好的基金類型，固定領息的債券型基金吸引 3 成受訪者青睞。

由此可知，許多人在資產配置上是偏向保守的，或者都具有較為理性的資產配置知識。

加密市場的潛力

然而，上述數字比起加密貨幣（虛擬貨幣）市場來說，倒是不怎麼吸引人了！

加密貨幣（虛擬貨幣）誕生的短短十數年，不只比特幣價格飆漲數百萬倍，就連其他幣種價格也是劇烈波動，也因為這樣，吸引了許多人前仆後繼的投入加密貨幣（虛擬貨幣）市場。但同樣地，這個特性也造成不少人對此市場感到懷疑、恐懼。

但今非昔比，近一年來，加密貨幣（虛擬貨幣）的市場發展愈發蓬勃，相關的投資工具及方法也愈來愈多，整體市場已經慢慢走向成熟穩定，暴漲暴跌的套利機會已經不如以往那樣頻繁。

而各大傳統機構的積極佈局，也在在顯示市場對加密貨幣（虛擬貨幣）的看好及需求，根據摩根大通報告顯示，比特幣和其他加密數位代幣已經成為機構投資的一種新的資產類別，目前的數位貨幣基金規模已經達到 71.1 億美元。

疫情衝擊，新興市場強勢崛起

一直以來，在某些通貨膨脹較嚴重的國家，加密貨幣（虛擬貨幣）的盛行度都是非常高的，這是因為國民對於政府法幣的不信任，及法幣的貶值嚴重，讓他們轉而使用以去中心化為核心價值的加密貨幣（虛擬貨幣）。

今年以來，由於新冠肺炎衝擊，多國政府不斷灑幣，一些投資人為了不讓貨幣貶值，將部分資產轉移至黃金、新興市場之中，甚至開始買進比特幣等加密貨幣（虛擬貨幣）。

這些投資人認為比特幣雖然具有風險，但是由於 2,100 萬的總量限定，加上全球共識，讓比特幣同時成為高投機性的保值商品，所以像億萬基金管理人瓊斯（Paul Jone）也將自己的部分資產（大約 2%）放在比特幣中。

另一方面，美國儲蓄率創下新高（如上述圖表）也意味著有更多資金，據 Gold Bullion International 聯合創始人丹 · 泰皮羅（Dan Tapeiro）分析，目前全球已經大約有 4.6 兆美元現金蓄勢待發，做好了進入貴金屬和加密貨幣（虛擬貨幣）市場的準備。

那麼你呢？你是否也想踏入加密貨幣（虛擬貨幣）市場了呢？

儘管加密貨幣（虛擬貨幣）市場的高報酬性吸引了許多追求高獲益的人，但其實有很多人投入加密貨幣（虛擬貨幣）市場，只是想獲得優於傳統投資的報酬，而非夢想一夜致富。

這時候，除了可以配置小部分比例在風險投資型產品之外，穩健收益型產品絕對是不可或缺的一塊。當黑天鵝事件來臨時，穩健收益型產品能夠讓你有效避免過大的損失，也能讓你在動盪的局勢中持續獲取收益。

加密貨幣（虛擬貨幣）市場中，目前有不少穩健收益型產品，Bincentive 的磐石也是其中之一，目前磐石為 USDT（美元穩定幣）版本，年化利息達 8%（費後）。

結語

回歸到前述內容，不論經濟局勢怎麼改變，投資人都要做好妥善的資產配置，千萬不要妄想一夜致富！仔細衡量自己的風險承受能力，並了解欲投資的商品標的，做好分散風險的資產配置，才是一個聰明的投資人！

文章提供: Bincentive 幣盛德富

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