Rose Garden 繽紛玫瑰炫目花園

玫瑰，層層疊疊的花瓣、艷麗醒目的色彩，散發濃郁芬芳的香氣，讓眾人沉迷，成為古今中外許多名人鍾愛的花種，也成了眾多珠寶設計品牌創作主題，打造或瑰麗或典雅的璀璨作品。

ANNA HU 玫瑰緞帶帕拉伊巴碧璽項鍊，以 2.05 克拉帕拉伊巴碧璽為主石。

玫瑰或許是最廣為人知的一個花種，其花朵有著環繞許多層次，顏色豔麗的花瓣，其香氣芬芳迷人，讓人神迷沉醉。在文學作品、繪畫、雕塑，玫瑰總是頻繁現身，以其美麗優雅的身影姿態，傳達人們濃烈真摯的愛意情緒。珠寶設計向來常常自自然萬物之中擷取靈感，而深受古今中外名人們熱愛的玫瑰，當然也成了一項創作主題；在設計師的創意與工匠的巧手雕塑下，幻化為璀璨迷人的珠寶飾品，點綴著佩戴者的身影。

寶璣 Secret de la Reine 皇后的秘密高級珠寶系列耳環，手工貝殼浮雕、搭配鑽石鑲嵌裝飾。

在眾多珠寶品牌之中，伯爵和 DIOR 皆與玫瑰有著濃厚不可分割的緣分與牽絆。伯爵第四代傳人 Yves Piaget 特別鍾情於玫瑰，自幼便在瑞士山區長大，在家中的庭院裡便種植了許多玫瑰花，玫瑰的美麗倩影便深植於他的心中，Yves Piaget 因而熱衷於栽植玫瑰，並大力贊助日內瓦國際新品種玫瑰競賽。1980 年初，玫瑰競賽冠軍玫昂之家為感謝其對玫瑰栽植的貢獻，特別在 1982 年將獲獎的玫瑰花命名為「Yves Piaget Rose」。伯爵工房也特別以此玫瑰多層次的花瓣作為造型，打造一系列 Piaget Rose 珠寶作品。層層疊疊的玫瑰花瓣，在工匠的雕琢下以貴金屬重現，加以貴重寶石的點綴，讓玫瑰花更加閃爍明亮。

寶璣 Reine de Naples 週年紀念腕錶，具報時功能，以鍍銀金質錶殼鑲嵌鑽石、藍寶石等。

從位於諾曼地 Granville 的童年花園，到母親繾綣澆灌的玫瑰花園，培養了迪奧先生珍愛自然的天性，也讓迪奧先生深愛著玫瑰。今年度，Victoire de Castellane 特別創造 RoseDior 頂級珠寶系列，用貴金屬勾勒出溫婉柔美的線條，Victoire de Castellane 化身為一名畫師，利用寶石的色彩作為染料，為玫瑰的花瓣、枝枒與葉片上色，多達 54 款形形色色的作品，建構出迪奧先生幼時迷戀徘徊的花園景緻。

ANNA HU 玫瑰緞帶紅寶耳環，擁有 7.78 克拉與 7.07 克拉珍稀紅寶作為主石。

在法國瑪麗安東妮皇后故居小堤亞儂宮，種植著許多姿態優雅的玫瑰花。曾為其創作美麗女裝腕錶以及珠寶飾品的寶璣，以這些玫瑰花作為靈感，打造 Secret de la Reine 皇后的秘密高級珠寶系列。精巧的貝殼浮雕，刻畫著玫瑰華麗的身影，透過珍珠、鑽石的陪襯，讓玫瑰花更顯嬌嫩迷人。而另外一款 Reine de Naples 週年紀念腕錶，向那不勒斯皇后卡洛琳 • 繆拉致敬。錶盤鋪鑲鑽石及藍寶石，漸變顏色排列成精緻的色彩漸層效果，在其上綻放的玫瑰花蕾烘托著心形鑽石，畫上完美一筆。 MIKIMOTO 在 1928 年便在巴黎開設首間店鋪，更於 1986 年擠身頂級珠寶重鎮－法國芳登廣場。三十多年以來，象徵著 MIKIMOTO 在珠寶創作領域以佔有重要的一席之地，對其有著特別的意義存在。為此，MIKIMOTO 特別擷取在芳登廣場上飄揚飛舞的玫瑰花瓣的意象，設計出 Les Pétales Place Vendôme 系列頂級珠寶，以白 K 金描繪玫瑰花瓣的弧度，栩栩如生。飄逸的花瓣上鑲上點點璀璨鑽石，珍貴的寶石隨著曲線變化不斷綻放璀璨光芒，搭配上 MIKIMOTO 精挑細選的 Akoya 珍珠或白色南洋珍珠，讓玫瑰姿態靈動秀麗。

DIOR RoseDior 系列 Bleu de Sèvres 帕拉伊巴碧璽鑽石項鍊，3.5 克拉梨形切割莫三比克帕拉伊巴碧璽作為主石。

在莎翁名著《羅密歐與茱麗葉》當中，以玫瑰花代表著男女主角之間堅定不變的真心真意。玫瑰即使不是玫瑰，仍然芬芳如故；而羅密歐即使不是羅密歐，對茱麗葉的真愛從不曾動搖。在梵克雅寶頂級珠寶 Romeo & Juliet 系列，梵克雅寶以此做出發點，打造 Rose Montague 項鍊及可拆式胸針。白 K 金創作的項鍊上，鑲滿了鑽石、紅寶石、藍寶石以及粉紅色藍寶石。上頭綻放的玫瑰花能夠單獨卸下作為胸針佩戴，藍色花瓣代表著羅密歐，而中央花蕊的粉紅色藍寶石，象徵著茱麗葉。同系列 Solerose 胸針呼應劇中情節：茱麗葉以玫瑰作比喻，告訴羅密歐，儘管他是蒙特鳩家族的一員，她也依然深愛著他。

DIOR RoseDior 系列 Blanc Titane 鑽石手鐲。

出身自台灣的珠寶設計師 Anna Hu，在其作品中，常可窺見她受到新藝術時代風格、印象派藝術以及音樂薰陶的淵源。在她創作的許多作品裡，許多玫瑰緞帶主題的珠寶有著優美柔和的線條，搭配絲綢緞帶般綿延繾綣的意象。設計師巧妙運用藍寶石，紅寶石，彩色剛玉，沙弗萊石，玫瑰形切割白鑽與圓形明亮式白鑽等寶石的點綴，讓這些玫瑰花擁有如印象派畫作的淡雅明亮色彩，綻放著源源不絕的生命力，歌頌大自然的神奇。

伯爵 Piaget Rose 系列 18K 白金鏤空玫瑰鑽石手鍊。

梵克雅寶 Solerose 胸針，鑲嵌粉紅色及淡紫色藍寶石，鑽石等。

來源：《珠寶之星》80 期

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