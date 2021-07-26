【安聯投信】亞洲不含日本與全球新興市場股市迎來資金淨流入

美國失業救濟金申請人數意外上升，疫情近來有升溫跡象，美中關係持續嚴峻，但企業財報正向，股市先跌後漲。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除亞洲不含日本及全球新興市場分別淨流入 17.14 億與 4.91 億美元外，包括美國、已開發歐洲、拉美及歐非中東等地股市皆呈資金淨流出，反應了市場前半周受到利空雜音衝擊的情緒。

安聯投信表示，Delta 變種病毒的擴散使歐美確診病例有上升跡象，市場擔心可能會使經濟復甦腳步放緩，加上美國初領失業救濟金人數意外上升、美中相互外交制裁，美股主要指數在上周前半受到衝擊拉回，但隨後在陸續公布的指標企業財報亮眼帶動下，美股主要指數先跌後漲，終場包括道瓊、標普 500 及那斯達克等指數以創高做收，並激勵道瓊歐洲 600 單周也收紅，亞股市則是在疫情續有起伏的影響下漲跌互見。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，近來在 Delta 變種病毒的影響下，疫情似有再起之勢，也引發了對經濟復甦放緩的憂慮。觀察 MSCI 世界指數，可發現自 7 月初至今表現較佳的為房地產及公用事業等較具防禦性的類股，較科技成長股以及與經濟復甦關聯較大的能源為佳。但若拉長時間來看，長期成長動能強的科技股及受惠於經濟復甦的能源類股從年初至今仍是各類股中表現較佳者，變種病毒後續會帶來多大的影響，仍需持續觀察。

莊凱倫指出，從疫苗接種率來看，目前全球接種第一劑疫苗人口超過五成的多為歐美國家，而這也反映於金融市場中，包括美股標普 500、道瓊歐洲 600 及 MSCI 成熟市場股票指數等年初至今表現明顯領先新興市場相關指數；其中值得注意的是，台灣雖在過去一段時間雖接種率落後，在近一個月以來卻開始快速成長並來到逾 20%，加上在企業獲利成長正向的基本面支撐下，台股年初至今也為全球表現排名前茅者，值得關注。

在風險的部分，莊凱倫指出，首先便是變種病毒是否會影響經濟解封進度？觀察近期歐美確診病例，雖可發現數字開始顯著攀升，但若進一步觀察新增重症及死亡人數，則無明顯等比增加現象，可發現疫苗的施打確有一定程度的保護作用，後續仍應留意重症比率是否持續受控，對此應目前不用太過擔心。

其次，莊凱倫表示，對於當前較高的通膨數據，在美國聯準會表示因受到低基期效應及供應鏈短缺所致，應為短暫現象，市場也逐漸接受此一說法，擔憂較前陣子略為降溫。接下來應觀察包括服務及消費遞延需求的熱度，以及就業市場的復甦強度，做為後續觀察指標。

在台股方面，安聯投信指出，過去一周台股延續高檔震盪格局，其中電子股在晶圓代工廠毛利略低於預期下，短線上面臨整理壓力；部分傳產股則是受到較多利空消息及短線漲多壓力，出現回檔修正，盤面上在缺乏主流股撐盤的情況下，維持整理格局。

從國際情勢來看，安聯投信台股團隊指出，近期美國 10 年期公債殖利率持續下滑至 1.2% 左右，加上變種病毒使市場出現景氣可能延遲復甦的疑慮，多數國際股市走勢盛壓；但後在財報利多的消息陸續出爐下，抵銷部分疫情雜音，美股主要指數單周先跌後漲。

安聯投信台股團隊指出，近期雖多空消息紛雜，加上短線上面臨漲多拉回壓力，不過若回到基本面來看，產業平均庫存水位維持低位，補庫存力道持續發酵；此外，目前數據顯示疫苗對變種病毒亦有減緩重症效力，解封後的購買力仍可期待，加上當前資金仍寬鬆，建議投資上可在出現拉回時，逢低布局基本面佳的個股。

【安聯投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可投資於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金 (AGIF) 及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付 (AMg2 級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如 AMg、BMg 級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。有關境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣 300 元、未達美元 100 元、未達人民幣 600 元時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息型受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若有將新聞稿再製編需求者，謹請以本公司所公開之資料為主，勿為誇大或不實之報導。