【安聯投信】企業財報正向激勵 信用債動能升溫

變種病毒的擴散使疫情有升溫跡象，上周市場情緒受到影響，但隨後開始公布之企業財報業績正向，企業信用債回彈。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括投資級債、高收益債及新興市場債等皆迎來資金淨流入，且動能皆較前一周有所改善，其中又以投資級債淨流入金額為高，單周淨流入約 11.3 億美元。

安聯投信表示，新冠病毒 Delta 變種在歐美快速蔓延，確診人數上升，加上之前對通膨及貨幣收緊的擔憂，上周前半市場情緒保守，但隨後因陸續開始公布的美國企業財報中，多數指標企業表現強勁，股市開始反彈也帶動信用債走勢，市場情緒指標美國 10 年期公債先跌後漲，終場收在 1.28%。觀察主要債市表現，除全球與歐洲高收益債微幅收黑外，包括全球政府債券、全球與歐美投資等級債、美國高收益債指數上周多走揚；其中美高收中又以 B、BB 以上評級較佳券種，表現較 CCC 級為佳。

安聯四季豐收債券組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 經理人許家豪表示，由於疫苗接種速度較快，歐美有望於 3-6 個月左右達成群體免疫，如此也使歐美經濟持續邁向解封，相關復甦動能也持續支持金融市場；但同時包括 Delta 變種病毒、利率政策相關訊息、通膨憂慮等雜音也使近期市場陷入方向較不明確的震盪格局，投資目光也開始重回基本面，尋找體質較佳的市場及投資標的。

許家豪表示，雖有上述雜音干擾，但根據國際貨幣基金組織預估，今年全球經濟成長率有望較年初估值再調高至 6%，但因對疫情的狀況控制不一，復甦的狀況也不均等，其中又以歐美市場復甦明顯較快；其中根據數據顯示，美國產業目前庫存回補速度仍跟不上新訂單腳步，且第二季企業獲利成長預估約 72%，歐洲企業第二季獲利成長預估更來到 110.7% 左右，雙雙於全球市場中排名領先，並有望對相關資產帶來支撐。

許家豪指出，包括經濟復甦及企業獲利成長等基本面因素長期來看都有助於風險性資產的走升，除了股票之外，高收益債市除因原本就可提供較傳統避險債券如公債更佳的收益率，也因其較高的風險敏感度，有望受惠因基本面改善而強化的風險情緒，後市有表現空間，在債市投資中相對看好，此時值得追求收益的投資人關注。

許家豪指出，在經濟復甦下，歐美高收益債市企業多數獲利展望正向，違約率持續下降；根據高盛統計資料，今年以來美元高收益債違約率為金融海嘯後的新低，且因當前低利環境使融資成本與借貸環境仍較寬鬆，預估美元高收益債市未來 12 個月的違約率也將持續下修；美國銀行數據也指出，在過去 4 季中，許多相關企業保留盈餘已超過基本支出，顯示公司帳上資本充足，可在需要時拿出資金，皆有利於債券信用相關風險的改善，。

從評價面來看，許家豪指出，目前高收益債評價面雖不算特別便宜，但在對發債企業違約率的前景預估來看，加上當前利率環境對利差及信用債商品相對有利，高收益債後市利差仍有收斂的空間。在投資建議上，許家豪建議仍因聚焦較高評級，如 B 至 BB 級的高收益債，在受惠於後續景氣改善利差收斂的同時，相關風險也較為可控。

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