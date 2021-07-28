人民幣國際化勢不可擋 貨幣基金成標配

由於在新冠疫情控制得宜、 中國經濟復甦加快，世界銀行預估 2021 年中國經濟成長率達 (GDP) 8.5%，反映在人民幣貨幣市場基金績效表現穩中求進。觀察理柏環球分類 / 人民幣貨幣市場基金共 8 檔，近一年全數獲得正報酬 (見下表)，其中兆豐投信人民幣貨幣市場基金績效為 2.08% 表現居首。

世界銀行估計中國今明兩年經濟增長分別達 8.5%、5.4%，接近 2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行前的成長力道，經濟前景佳，加速市場對人民幣國際化的預期，根據渣打銀行截至 2021 上半年資料指出，人民幣國際化指數創近年較高水準。

兆豐投信人民幣貨幣市場基金經理陳薏安表示，中國人行 7 月 15 日起全面性降準，下調金融機構存款準備率 0.5 個百分點，降準後金融市場並未大幅寬鬆。觀察 7 月中期借貸便利利率 (MLF) 維持不變，7 月貸款市場報價利率 (LPR) 依舊持平，顯現中國人行仍維持其貨幣政策的穩定性、有效性。

兆豐投信人民幣貨幣市場基金經理陳薏安指出，目前人民幣貨幣市場利率相當平穩，7 天期存款機構質押利率在 1.8%~2.2% 區間波動，貼近公開市場操作利率 2.2%，可看出市場整體資金供需均衡，而人民幣貨幣市場基金，主要投資於中國境內外人民幣存款、1 年內到期人民幣債券、債券附條件交易 (RP) 等貨幣市場工具，基金投資配置將依據中國貨幣政策、市場資金狀況、季節性因素及市場風險情緒等因素，具備高流動性，達到風險分散並以取得最佳穩定收益為目標，提供投資人除定期存款外，靈活運用資金的好選擇。

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本基金以人民幣計價，如投資人以新臺幣或其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當人民幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至本公司網站（http：//www.megafunds.com.tw）或公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw/）自行下載。本基金如直接投資大陸地區當地證券市場，將利用本公司申請獲准之合格境外機構投資者（QFII）額度進行投資，且需遵守相關政策限制並承擔政策變動風險，大陸地區之外滙管制及資金調度限制亦可能影響本基金之流動性，產生流動性風險。此外，合格境外機構投資者（QFII）額度之運用，需先將本基金之持有貨幣兌換為美元，匯入大陸地區後再兌換為人民幣，方可投資當地人民幣計價之投資商品，故本基金亦有外匯管制及滙率變動之風險。