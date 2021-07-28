萬海翻紅攻漲停 陽明開跌停不拉 三雄分道揚鑣了嗎？

本週國際盤先有大陸加強監管，所引發的陸股、港股與美國中概股的恐慌殺盤，再有週二美股科技股的突發性重挫。本週難逃修正回跌的台北股市，在週三 (7 月 28 日) 也迎來最近兩個月來難得在盤中超過 350 點的跌幅。儘管如此，大多數投資人最想知道的是，七月從最高點拉回幅度已超過 50% 的貨櫃三雄如何看待？首先是今天從翻紅到尾盤上攻漲停收盤的 2615 萬海，如果大家還記得上週 7 月 22 日 (四) 萬海從只差 1 元落跌最後在午尾硬拉到翻紅的事蹟，自然會明白大戶頸線關鍵價位的重要性。

當時翻紅收盤的萬海表面強勢的走法，讓市場許多手握船票的投資人為之振奮！從 7 月 22 日 (2603-TW) 長榮、(2609-TW)陽明同一交易日的融資分別增加 527 張與 2,003 張，甚至隔天 (7 月 23 日) 持續再大增 10,430 張與 2,508 張的現象，明顯可以看出上週四看著萬海的拉抬，同時進場加碼船票 (或是沒船票也跳進場買船票) 的散戶氛圍有多麼強烈！但如果在當天就 2615 萬海大戶成本頸線在 246 元來檢視，7 月 22 日收盤 240 元根本還差了 6 塊錢，股價實際沒搶救成功，自然不會隨著肉眼所見「以為的轉強」，而去買進或攤平航海王的股票了。

相同的標準來檢視今天尾盤急拉、上攻漲停收盤的 2615 萬海，收盤價 225.5 元不僅距離大戶成本頸線的 246 元有 20 塊半，與上週四強拉至翻紅收盤的 240 元，不計交易稅、手續費，甚至融資利息，一張股票實際仍虧損 1 萬 4,500 元。換句話說，要解讀眼前貨櫃三雄的股價是否轉強，並不是單就一個交易日的拉抬或漲停，而是要以各自股價自 6 月 23 日後推升大盤指數攻萬八的「大戶成本頸線」來過濾，(2603-TW) 長榮在 148 元、(2609-TW) 陽明在 146 元、2615 萬海在 246 元。

本週在貨櫃三雄三檔股票從高點回跌已超過五成，市場普遍認為季線扣抵即短線有效止穩，甚至是整體航運股築底反攻的關鍵時刻。我必須在此重覆提醒，週一 (7 月 26 日) 長榮、陽明、萬海三檔股票收盤，已全數淪陷在大戶成本頸線的關鍵價位之下，其實已意味短線市場大資金的表態退出。不僅是七月底最後兩個交易日，後續即便進入八月份，長榮、陽明、萬海的股價若無法出現有效買盤，讓股價分別拉回到 148 元、146 元與 246 元之上來整理。眼前看似強弱分明的三兄弟除了各自搶救自己的股價，中期命運共同體的表現恐怕將讓三檔股票進入一段整理期。不僅任何拉抬或漲停，只要收盤不足以站上關鍵價皆視為弱勢，操作應以收回資金 (棄船逃生) 為先。以技術線型「調整週期至與大盤同步」來思考，或許接下來的八月、九月，貨櫃三雄洗籌打底的位置，也許會在市場普遍預期之外的半年線 (120MA) 扣抵值。

最後就整體融資維持率的變化來觀察，近期每每在航運股遭市場摜壓的時刻，盤後即會看到大盤融資維持率同步獲得洗理。截至本週 7 月 27 日為止，貨櫃三雄的自高點回跌的過程，其實已讓大盤的融資維持率下降了 18.91%。若以去年 3 月 19 日波段低點 8523 最低融資維持率 122.5% 為參考，或許第三季行情在上沖下洗的動盪之中，大盤融資維持率累積洗理的幅度若能達到 30%、甚至 40%，勢必將對短線股價週期需要調整的航運類股帶來加持。

至於今天盤中打跌停 1 分鐘，最後卻得不到買盤支援、獨自收黑的 (2609-TW) 陽明，已無法避免再度被證交所列入處置，市場當沖受限且需全額交割，雖不利交易資金活絡，但或許在浮額有機會得到清洗的當下，貨櫃三雄是否能夠快速調整股價週期，(2609-TW)陽明反而是觀察指標。

更多的操作資訊與每日重點個股，

尤其針對航海王關鍵價位推演教學的獨家影片敬請參考：

陳俊言分析師 (Jerry) 官方 Line@粉絲群

https://line.me/R/ti/p/%40zlv7706r

股市照妖鏡陳俊言分析師 Youtube 頻道

https://www.youtube.com/channel/UC8DboML09XD8xUKBuYmRDcw

陳俊言分析師 (Jerry) 官方 Telegram 頻道

https://t.me/zlv7706

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險