疫情之下 東奧獎牌成為最大贏家

風雨飄搖之中，東京奧運終於粉墨登場。除了開幕典禮裡讓人印象的超級變變變，看到投資機會嗎？確定申辦奧運後，通常以基礎建設為炒作主題。雅典、北京與里約等開發中國家，更是屢見不爽，原物料、鋼鐵與水泥，無一不被市場炒作一番。為了面子，「奧運的魔咒」一書為了大型賽事大興土木本身就是一種經濟豪賭，以國家的角度來說也許是必要之惡，但是從投資的角度來說奧運的基礎建設題材並非是太好的投資標的。

奧運開始之後呢？有沒有真金白銀的實際投資機會？

這次的奧運必定可以列入史冊，這一次奧運不僅延後一年更在新冠疫情的爭議中登場。但是今年投資風向球，不論是變種病毒帶來的二、三波衝擊或是解封迎接市場復甦，此次奧運影響範圍的深度，都比過去每一屆都來得更大、更廣。

創富礦工發現『奧運現在是「注意力經濟」的商業模式，有關注的地方就有市場，奧運會場上一舉一動都可能創造新的話題與投資機會，其中兩大主題最具有投資價值：分別是「大品牌」與「新挑戰者」。

亮點一：大品牌享明星商機

雖然疫情擋住了人潮，卻擋不住錢潮。奧運就是一場全球運動員的肌肉伸展台，同時也是塑造國家英雄品牌的時刻。無論哪種運動，廠商就像選秀一樣細細觀察運動員是否具有代言價值，挖掘橫空出世的的超級新星。例如台灣本屆奧運奪牌的楊勇緯日後獲得更大贊助的機會必定大幅提昇，最成功的例子包含過去美國隊的「飛魚」菲爾普斯、日本花式滑冰王子羽生結弦都曾創造龐大的商機，奧運運動員不僅年輕各自都有奮鬥史，自身成長歷程就是一個精彩萬分的英雄故事。只要對外形象懂得保護羽毛，正面、健康的形象可說是最大的宣傳廣告。

當然世事無絕對，偶而也會馬有失蹄碰到反效果。例如美國男籃在第一場爆冷輸給法國時，最大贊助商 Nike 一開盤就下跌約 1%，在德國上市的愛迪達 7 月 26 日也以超過 1.5% 的跌幅作收。原本負起美國男籃正義復仇的英雄陣容，竟尷尬的讓廣告主股價下挫。

當然世事無絕對，偶而也會馬有失蹄碰到反效果。例如美國男籃在第一場爆冷輸給法國時，最大贊助商 Nike 一開盤就下跌約 1%，在德國上市的愛迪達 7 月 26 日也以超過 1.5% 的跌幅作收。原本負起美國男籃正義復仇的英雄陣容，竟尷尬的讓廣告主股價下挫。

近日後疫情時代美國消費與飲食大爆發，加上美國政府與聯準會攜手提出的刺激計畫以及美國解封後的預期消費力推波助瀾，又恰逢盛會期間本來就是餐飲業百年難得一遇的爆發期更是讓餐飲類股大放異彩，例如達美樂披薩 (DPZ-US) 自 7 月 19 日到 23 日就大漲 8.71%，百勝餐飲(YUM-US) 同期也有 7.50% 的漲幅，雖有利多都對必須性消費品帶來最大的關注。

亮點二：更多元的社群媒體

創富礦工發現，每個國家進場時運動明星也跟觀光客一樣，必備自拍、直播、PO 社群，這些影響力散發比起疫情前更為神速。現代的運動明星同時身兼另一個「網路 KOL」形象，不只接受粉絲喜愛，甚至還能帶動議題走向。

從 4 年前的里約奧運到現在已經是截然不同的光景，創富礦工回憶「當時 Facebook 還是唯一稱霸的社群平台，但如今各大品牌可稱作百花齊放，除了 Facebook 之外，老牌社群軟體現在大概 Twitter 還算活得不錯，Instagram、Ticktok 或 Twitch 幾乎吃下絕大部分年輕擁護者，還好 Facebook 早已把 Instagram 買下來，組成雙引擎獲利老少配。」創富礦工笑稱「Facebook 現在已經是最大的養老院還有墳場，比較少聽到 16 歲以上網路主力使用者大幅增加。另外，Pinterest(PINS-US)、Snapchat 這些上市的年輕小型股，可以發現 7 月 19 到 23 日這一週，分別繳出 14.25% 與 34.91% 優秀表現！」

最直接就是美股兩擋社群媒體相關的 ETF，Global X Social Media ETF (SOCL-US）(藍線) 與 VanEck Vectors Social Sentiment ETF(BIZZ-US)(紅線)。創富礦工認為，雖然 ETF 漲勢不如 Facebook、Google 這種直接受惠的龍頭股，但是在價格上 BUZZ 股價 25.5 美元，SOCL 也不過 70.1 美元，低價標的總是讓人簡易入手。

創富礦工也點出：「許多台灣熱門的基金與 ETF 標的也持有少量社群媒體概念股，針對想要初步入手的投資人來說也不啻是個選項，從台灣就能投資全世界。」

亮點三：舊領域的新挑戰者

在疫情下的奧運，進場看比賽是「不可能的任務」，電視與網路轉播重要性勝過過去所有大型運動賽事。從東京奧運開幕式來看，這次開場表演在美國已經寫下一個新紀錄：奧運開幕式電視觀看人不到 1700 萬人，創下 33 年來電視收視人次最低紀錄。看似令人苦笑搖頭的數字，對於包下北美轉播權的 Comcast 來說可不一定這樣認為。

Comcast(CMCSA-US) 在本次轉播的串流合作夥伴 ROKU 成為「剪線族」爆發的最佳範例，串流平台已是我們獲得影音資訊的主要來源。創富礦工認為，縱使一些項目的技巧，但是即時收看奧運賽事，給了觀眾購買平台服務的理由 ROKU 會員資料大幅提升，未來不論資料分類、分群接觸，都可一針見血精準行銷，從這方面來說 Comcast 可是個大贏家！

對於東奧帶來的品牌商機，創富礦工認為，無論在運動員角色設定、運動品牌、串流應用，都是新媒體時代的肌肉展現。縱使比賽項目不變，但是趨勢投資已慢慢轉移方向！

本文之資訊不得引伸為勸誘買賣特定證券與金融商品，也未與特定標的有不當財務利益，投資人交易前應自行評估風險。

創富礦工

►現職：

證券公司理財專員

►經歷：

日商投信 理財協理

外商銀行 分析師、投資顧問

►學歷:

紐約市立大學財金科學碩士、台大經濟系畢業

熱衷分析未來產業飆升趨勢，研究經歷超過 15 年。

喜愛南台灣陽光決定當個南漂族，透過現代科技服務遍及全台，長期協助客戶投資建議破千人。

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