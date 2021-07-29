二極體、MOSFET景氣明朗  買小不買大  熱錢湧入櫃買

以中小型股為主的櫃買指數相對加權指數抗跌，矽晶圓、二極體、MOSFET 等產業景氣前景佳的業績成長股躍居亮點。

【文／劉瓊雯】

加權指數在站上「萬八」歷史高點後，便受到賣壓調節，走勢一路往下滑落，相較於加權市場，櫃買市場的部分則是相對抗跌，並在站穩二○○點之後，一路往上走揚，繼二十一日創下二二三．三點新高之後，二十六日延續強勢表現，盤中再度刷新歷史高點，創下二○○七年八月以來新高，來到二二四．六六點，「中小型股」成為市場買盤聚焦的核心，躍居市場亮點。

上櫃指數的表現，從法人資金動向可看出一二，根據證交所及櫃買中心公告的統計資訊來看，截至七月二十七日為止，三大法人同步賣超上市公司股票超過千億元以上，但是在上櫃市場的部分則是獲得七八．九億元資金進駐，今年以來共買超二六六億元，其中，外資已連四個月買超櫃買市場，投信則是連三個月買超，默默吃貨意味濃厚。

資金進駐中小型股

由於櫃買市場以中小型股為主，與集中市場相比，櫃買市場的中實戶、散戶比重高，往往被視為是內資動向的重要指標，再加上目前加權指數位於高檔，大型權值股欲漲不易，櫃買市場的公司因股本較小，和大型股相比，籌碼方面輕盈許多，因此成為內資操作的首選。

觀察櫃買市場受資金關注的標的，且近期在盤面上表現活躍的族群，包括半導體矽晶圓的合晶、漢磊，二極體的朋程，ＰＡ砷化鎵的宏捷科、穩懋，封測的欣銓、精材，ＩＣ設計創惟、晶焱、原相，還有 MOSFET 的尼克森、杰力、大中等產業深獲資金青睞，不難發現，這些產業幾乎都是電子以及業績成長的標的，除此之外，未來的景氣明朗度都相當高。

過去在晶圓代工產能緊迫之下，以及車市復甦的狀態超乎預期，導致車用晶片爆出缺貨潮，供需失衡的情況顯著，近期則是因為新冠肺炎的延燒，馬來西亞祭出封城政策，使當地如英飛凌（Infineon）、安森美（ON Semi）及意法半導體（STMicroelectronics）、東芝（Toshiba）等ＩＤＭ大廠在 MOSFET、二極體等功率半導體供貨動量能減少，僅剩原先的三分之二，據了解，在人流降載的情況下，ＩＤＭ廠均已通知客戶交期延長至少二周以上，甚至還有部分大廠暫停回報交期，顯示供給產能相當吃緊。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2154 期

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