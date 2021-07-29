外國人看台灣與外資不同調

文．洪寶山

最近東京奧運會如火如荼的展開，看到桌球混雙贏得銅牌，女子跆拳道五十七公斤羅嘉翎搶下銅牌，男子柔道六十公斤楊勇緯奪下銀牌，女子舉重五十九公斤郭婞淳拿下金牌，台灣選手優異的表現，振奮台灣人心，每個背後努力的感動故事一一被媒體報導，不僅同為亞洲人的日韓粉絲被圈粉，透過電視螢幕看到台灣美好的一面，感覺希望無窮。

郭婞淳奪金牌 讓世界看見台灣

郭婞淳奪金「讓台灣被世界看見」，許多外媒報導，在地圖上根本找不到名為中華台北的國家，「到底拿下金牌的這個神秘組織是誰？」透過《澳洲新聞》、法媒《法蘭西 24》等外媒的報導，讓世人認識民主自由台灣的真善美，國人應該要以身為台灣人而自信自強。

是的，陰跟陽、善與惡、美與醜、多與空… 等，本就同時並存，關鍵是自己選擇從那個角度看世界，從悲觀的人眼中只能看到危機，但樂觀的人眼中處處是機會。

最近美中副部長級外長天津會談，坦率且深入的談話，將美中矛盾攤在陽光下，台灣是美中核心矛盾的重中之重，引發兩岸三地的股市大震盪。陸外資今年以來賣超台股 4985.73 億元，其中七月一日至二十七日累積 1018.53 億元賣超，是僅次於一月賣超 1130.8 億元、三月賣超 1508.98 億元的今年第三大單月賣超金額。

以台灣第一季 GDP 8.16% 的十年半新高優異表現，陸外資應該大力按讚才對，尤其處在全球晶片荒的背景，可是陸外資不但不加碼，反倒在第一季賣超 3440.3 億元，佔了一至七月總賣超的 69%，由此可見，陸外資選擇戴著不信任的眼鏡來看台灣，自然看不到今年台灣 GDP 不僅能夠保５，甚至有提高到 5.4% 的機會。

政治風險指標 台灣排名續滑落

根據美國商業環境風險評估公司 (BERI) 的台灣投資環境風險評比 (POR) 總分 61 分，在列入評比的全球五十個主要國家中，排名第四名，與二○二○年第三次評比相較，滑落一名，關鍵就在於「政治風險指標」台灣為全球第二十一名，比二○二○年第三次評比下降七個名次；且 BERI 預測，台灣明年政治風險排名將持續滑落，來到第二十四名。

對陸外資而言，身處美中地緣政治角力核心的台灣，什麼都好，就是政治風險正隨著中國經濟日漸強大，中共的政權越加鞏固而提升，尤其是中國對內沒有成功的策略應對經濟放緩、人口高齡化等問題，對外面臨歐洲和亞洲對中國的負面觀感有增加趨勢，因此只好打美國轉移焦點。王毅的三底線說，擺明了美中雙方互相不會讓步，中國甚至認為美國對他們的需求，勝過他們對美國的需求，雙方對抗態度朝更強硬的方向前進，而台灣牌是拜登聯合盟友圍堵中國策略中的王牌，所以推測政治風險是陸外資減碼台股的主要原因之一。

投資環境評估 台灣居亞洲第一

台灣有多好呢？BERI 發布今年第一次投資環境風險評估報告，台灣的「營運風險指標」維持全球第三名，與澳洲同名，僅次於美國、瑞士，在亞洲同樣維持第一。至於「匯兌風險指標」，台灣持續獨佔鰲頭，為全球第一，台灣去年商品貿易順差同比增長 35.1%，達到 588.10 億美元，區域性的需求復甦更使今年貿易表現強勁，前兩個月貿易順差來到 107.04 億美元。去年核准外國直接投資 (FDI) 則為歷史第四高。

台灣各項數據良好，外國人給台灣高度評價，台股也爭氣的頻創新高，自從二○一八年美中貿易戰開啟，二○二○年 COVID-19 疫情爆發，美中發動供應鏈脫鉤，台商鮭魚返鄉，帶動股房兩市榮景。

看多台股後市 跟內資較有錢途

股市是經濟櫥窗，台股人氣鼎盛，正是對台灣有信心，認為明天會更好的具體表現，終於在今年七月創下 18034.19 新高點，單日成交量在當沖客的推波助瀾下，沖出單日 7828 億單日新大量，一掃二○一九年以前單日千億均量、波段大量不過二千餘億的困境。

內資有信心挺台灣，推升台股頻創新高，反觀陸外資去年以來賣超台股一兆三八○億元，對比陸外資在馬政府時代錢進台灣二兆元的看多策略相反，顯然台灣政權從馬政府轉移到蔡政府的過程中，內外資因應政策的轉變而出現不同方向的移轉，而且還沒結束，估計這場內外資金轉移的過程會涵蓋整個蔡政府任期，對於股民來說，未來選股操作的方向跟隨著內資可能比較有錢途。

來源：《理財周刊》1092 期

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