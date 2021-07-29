中國嚴打核心創新企業

文．洪寶山

十月的拜習會，定調了八月是個不平靜的月。就在美國副國務卿薛蔓訪中之前，習近平不顧河南鄭州水患已喪生的六十九條人命，遠赴西藏祝賀西藏和平解放七十週年，把這七十年來的建設成果作一番宣傳，這代表什麼意思呢？習近平想告訴拜登，七十年前西方列強以人權的理由干預西藏問題，結果時間證明沒有共產黨就沒有新西藏；同樣的新疆、香港等問題，中國照樣不會甩西方人權干預的那一套，就算要付出犧牲代價，也一樣。

這就是為什麼習近平選擇直接遠赴西藏，沒有停留鄭州慰問的背後隱喻。台灣處在美中政治角力的關鍵核心位置，如果台灣想維持現狀，就要扮演類似太極圖中的小點點，讓美中雙方都需要、離不開台灣，才有可能維持動態平衡，這就需要每位國民團結一致，萬不可再出現類似這次疫苗之亂，被有心人見縫插針、內部分化。

台灣要維持動態平衡 關鍵在台積電

當然台灣要被美中都需要且離不開，關鍵仍在台積電，也因此台積電在七月二十六日的股東會上證實了有團隊在日本考察設廠的可行性，同時也評估在德國設廠的可能，儘管台積電否認晶片換疫苗的說法，但在現實的國際政治中，台灣能被這些大國重視，還真離不開以台積電為首的台灣半導體群聚實力，所以當投資圈用放大鏡緊盯台積電毛利率能否守住 50% 的議題，更應該從 ESG 永續投資的角度來衡量台積電的晶片換疫苗來履行企業責任的價值。

G20 拜習會前 中美各自出招秀肌肉

東西方價值觀不同，從這次防疫的口罩戴不戴，就可以發現，西方人民真的是不自由毋寧死，寧願不戴口罩，也要捍衛自身的人權自由，但東方政權往往要人民犧牲小我、完成大我，由此可推測，從三月的美中高層的阿拉斯加會談開始，中方只會越來越強硬，十月的 G20 拜習會可能是互嗆的局面，至少在拜習會碰面之前的局勢大概率是劍拔弩張，各自出招秀肌肉。

果然七月二十七日傳出中國提出對美關係的三條底線，包括美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度；美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程；美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。這三條底線全部是目前美國正在進行的，別的不說，至少科技封鎖就是進行式。從這個角度可以揣測，十月之前美中的政治角力，中方將轉被動為主動，這點從滴滴出行赴美掛牌三天就遭北京官方重手將二十五款 APP 下架，可見到端倪。

就在薛蔓七月二十五日至二十六日訪中的前一天，北京發布義務教育「雙減」政策，對校外培訓機構祭出多項嚴格監管，規定學科類培訓機構一律不得上市融資，還要統一登記為非營利機構，外資紛紛下修在美掛牌的中概教育股目標價，指標股─好未來重挫 70.76%、新東方大跌 54.22%。

北京嚴監管 連出重手

這還不夠，同一個周末還針對港股的市值王─騰訊控股祭出涉嫌壟斷罰金五十萬人民幣，要求解除網路音樂獨家版權，騰訊控股兩天跌 16%，拖累恆生指數跳空跌破年線支撐。但北京的嚴監管還沒停，七月二十七日再針對疫情受益股─外賣平台要求將外送員納入社保，美團應聲下跌 17%，不僅港股下跌千點，連帶滬深 300 指數下跌 3.53% 失守年線。回顧七月初習近平在百年黨慶上的強硬談話，以及接下來的人行全面降準，似乎為八月行情蒙上烏雲。

市場聚焦科技股成長觸頂議題

雖然道瓊指數與那斯達克指數在七月分別創下 35095、14846 點歷史新高，但歷史數據顯示，自一九五○年以來，標普指數有十九次在當年上半年強勁上漲超 10% 後，半年內則通常有所回落。根據高盛預計，八月份標普平均回報會下降 51% 左右，然後到十月左右再反彈走高。高盛在附圖中展示了美股目前所在的位置，以及八月的預期低點 (Jackson Hole)。

其中之一的理由是八月通常會出現股票基金資金贖回最大的月份 (約 15%)，不利大市值股票。而七月二十六日至三十日正好是美科技股的超級財報周，超微、高通、三星電子、SK 海力士、蘋果、微軟、亞馬遜，以及 Google 母公司 Alphabet 等，市場聚焦科技股成長觸頂議題，一旦市場產生成長觸頂的共識，疊加滬深港股的下跌，則須提防今年的八月重演二○一五年八月人民幣急貶所引發的全球股市大動盪的歷史走勢。

評價模式 本益比 vs. 股價淨值比

今年股市的上漲，可以說架構在去年疫情爆發後的低基期紅利，但明年在疫苗接種逐漸普遍，歐美國家逐漸鬆綁國際旅遊，景氣的軌跡照理來說，應該會回復到疫情爆發之前的常態，這也是為什麼市場認為海運的高運費可能不會再繼續瘋狂的上漲，所以法人圈把貨櫃三雄的評價模式從第二季的業績成長的本益比模型，調整回到第一季之前的股價淨值比模型。

還記得當初陽明的第一個股價淨值比目標價是多少嗎？是的，就是今年五月本土疫情爆發拉回的六字頭低點，後來第二個股價淨值比的目標價是八字頭，等到突破百元之後，就改為本益比模式。

這裡有個重點，就是如果Ａ評價模式無法解釋股價走勢時，就改Ｂ模式來自圓其說，股民們不需要追根究柢的弄清楚，到底何時要用Ａ模型、何時該調整為Ｂ模式，因為股價在上漲的過程，靠的就是吹牛，誰吹的牛具有說服力，跟隨的人就越多，股價自然就上去，等到散場了，套牢的人如果還拿原先的Ａ模型、Ｂ模式來說服別人，那就是自欺欺人，不會得到認同的。

回到真實世界，當「一張不賣，奇蹟自來」的台驊投控放棄認購陽明 182 元現增之後，七月二十七日的陽明已經跌到 122.5 元，同時長榮也被匯豐調降目標價到 165 元，只能說台驊投控的眼光奇準。既然如此，那麼目前台驊投控持有陽明最高的成本是六字頭，是不是暗示著陽明這波拉回的最壞情況就是六字頭有撐呢？

邊境隔離不鬆綁 神鬼奇航還有續集

對於法人來說，從兩倍股價淨值比的八字頭應該就會開始進場抄底，換句話說，從現在開始，陽明最好的走勢就是帶量急跌，快速跌破百元關卡，創造Ｖ型觸底反彈的機會。對於明年的海運景氣，個人覺得還是跟今年差不多，甚至如果再來一、二個黑天鵝意外，恐怕股價還有可能再創新高。

原因在於各國政府敢不敢完全鬆綁十四天的邊境隔離政策，照目前已知即使接種兩劑疫苗，照樣有可能被感染，雖然被感染者不至於轉為重症，危及生命，但難保不具備傳染力，對其他慢性病老年者構成威脅。

更不用說，像英國完全鬆綁，誰知道會不會造成某種新變異病毒，突破疫苗保護。所以海運景氣關鍵在於各國政府敢不敢解除十四天邊境隔離政策，如果不鬆綁，那麼神鬼奇航就還有續集。

來源：《理財周刊》1092 期

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