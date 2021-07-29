豬博士動物試驗平台 創造價值

文．蔡武穆 圖．豬博士動物科技提供

苗栗縣後龍鎮外埔里的豬博士動物科技飼養著一群蘭嶼迷你豬，這些豬並非拿來食用，而是拿來做臨床前的動物試驗，具備醫療價值。人稱「豬博士」的王耀宏以動物福祉為導向創立「豬模式動物試驗平台」，協助生醫產業界完成多項研究開發計畫及開創許多國際級醫材，在生技醫療界貢獻卓著。

王耀宏退伍後到台灣養豬研究所 (現在的農科院) 任職，同時進修碩士，取得學位。在養豬所上班時，負責執行心血管系統比較醫學研究，發現豬與人的生理解剖結構相似，除了食用經濟價值外，還有臨床試驗的用途。

後來他因進修博士而離職，期間並未放棄豬隻臨床動物實驗研究的夢想，在外面承租養豬場成立豬隻動物實驗室，爾後因養豬場不願續租，被迫搬遷，便在苗栗後龍外埔海邊買到農地，進行新蓋養豬場及大型動物試驗室建置，成立豬博士畜牧場及動物科技股份有限公司。

豬隻生理解剖結構與人最相似

一般可作為試驗動物的項目包含老鼠、兔子、狗、猿猴及豬，王耀宏說，過去多以狗作為試驗動物，後來動保人士抗議，才慢慢改用豬。事實上，豬的生理結構及解剖結構和人體最相似，像是心血管系統、神經系統、骨骼系統等，尤其是台灣的迷你豬，成長速度慢，生理性成熟後體型大小適中，體重維持在六、七十公斤，由於具這特點，試驗前後觀察期間體型跟體重不會有很大差異。

其次，豬的病程發展和疾病誘導模式和人類差不多，舉例來說，迷你豬的糖尿病模式中，投藥干擾豬的胰島素分泌，血糖在七天到十天升高變成第一型糖尿病的曲線非常清晰。除了心血管疾病模式外，豬的骨質疏鬆和人類的骨質疏鬆很類似，目前豬博士對骨質疏鬆模式正在進行相關的試驗研究。

基本上，「以老鼠所建立的試驗模式，原則可以在豬身上建立」，差別在於老鼠的試驗模式每次試驗每組一次必須做十至二十隻，而豬模式只要做六隻便有統計意義。在藥物篩選方面，豬可以重複劑型交叉實驗 (cross-over design)，減少動物使用量，若以動物實驗的 3R 原則(Replacement 取代、Reduction 減量、Refinement 精緻化) 來看，豬模式較有優勢。

豬模式動物試驗蔚為風潮 台灣有強大優勢

有些人覺得豬模式的費用較高，其實把實驗鼠的使用數量及相關人力費用加總來算，費用不相上下。所以研發團隊為節省經費，先以老鼠模式篩選藥物，確認有研發潛力藥物後，再進入豬模式試驗，將是可行的方法。

「醫材用豬做實驗比較好」，王耀宏說，豬的體型較大，用來做心血管支架手術就非常適合，另外像是膝關節、脊椎用於軟骨、骨材的研究，動脈可用於人工血管，豬瓣膜已應用於人類瓣膜置換手術，豬皮也可當作生物敷料，覆蓋於燒燙傷的皮膚上，以阻隔感染並幫助傷口癒合。

根據統計，台東種畜繁殖場一年賣出六百頭豬，一頭種豬一萬元來算，一年帶進六百萬營收，學術研究機構申請各部會生技研究計畫經費，大概是六千萬到九千萬，倍增十到十五倍。王耀宏認為，研發成果落實到商業運作則獲益更高。例如台大骨科跟工研院以豬為試驗動物，共同研究開發的自體軟骨修復技術後，將研發出來的產品技轉美國骨科醫材公司，技轉金是新台幣八千萬，金額相當可觀，更造福退化性軟骨疾病的病患。

國際上的大型生技研究案逐漸以豬模式作為試驗的首選，以豬博士動物科技來說，二○一九年底接獲德國、荷蘭、日本、美國的研究申請案，雖然因疫情而告暫停，仍可見國際豬模式動物試驗蔚為風潮。王耀宏指出，國外申請動物實驗金額較高，美國平均一頭豬大約是一萬到一萬五千美元，同樣的試驗，台灣只需五千到八千美元，幾乎是美國二分之一到三分之一的價格，台灣在豬模式動物試驗具有相當大的優勢。

動物試驗平台 以豬模式首獲 AAALAC 認證

王耀宏在一九九○年開始從事豬隻研究，「與豬為伍」超過三十年，二○一一年在台大骨科江清泉主任的建議下，以人的醫療等級，建構一個完整的「豬模式動物試驗平台」，包含手術室、術後恢復觀察室及相關的儀器設備。手術室以無菌管理，落菌數在十以下；術後觀察室寬敞明亮，備有噴霧消毒系統、全場溫濕度監控及復健措施，讓豬隻在術後得到完善的照顧，備受生技單位及醫療機構的肯定。

王耀宏更是注重動物的福祉，把豬當人來對待，順應豬的自然生長環境，「日出而作、日落而息」，全換氣的開放空間，減少呼吸道疾病及交叉感染，並以標準規格三倍的空間來照顧豬隻，每一隻豬有充分的活動空間。他強調，「豬隻在舒適的環境得到好照顧，產出的實驗數據比較精準可靠」。「豬博士動物實驗平台」在二○一六年通過 AAALAC 認證，是國內第一家以豬模式榮獲 AAALAC 認證的試驗平台。

豬博士動物科技的實驗豬來自台東種畜繁殖場，每年進出約一八○隻實驗豬，包含一二○至一五○隻蘭嶼豬及三十至四十隻白豬，以一個實驗計畫平均用到六至十隻豬來算，一年平均有二十五至三十個研究計畫在進行，過去十多年來與國內各醫學中心、研究機構、生技公司合作，陸續協助完成多項醫學研究開發計畫，並獲得相關獎項。

與各大醫院臨床醫師有合作協定

王耀宏說，豬博士每季都會買進一批約三十隻迷你豬，豬隻平均月齡不等，在養豬隻從六個月到五歲皆有，可滿足研究的需求，舉例來說，骨科的實驗必須使用一歲到二歲半的豬，骨齡成熟，實驗組和對照組才有明顯差異，而有些實驗必須分批做，「我們能在不同時間提供同樣年齡層的豬，實驗數據結果會比較標準均一」。

豬博士的研究人員皆為屏東科技大學動科系或獸醫系畢業，有完整的學術及在職訓練，能細心體察豬隻術前後的變化，給予最適當的照護，能依據臨床需求或醫囑定時給藥並做紀錄，場區內建構遠端視訊，便於研究單位觀察投藥或術後恢復的狀況。

另外，「豬博士動物實驗平台」跟各大醫院各科的臨床醫師都有合作協定，若是研究單位沒有配合的醫生，豬博士可推薦適合的臨床醫師，像是心血管外科、骨科、腦神經外科、肝膽腸胃科等，俾使醫材研發更聚焦臨床及市場需求，縮短開發時程，同時減少豬隻犧牲，達到醫生、業者、研究單位三贏的目標。

充分利用 達成減量目標

在 3R 減量部分，根據規定一隻豬只能做一項實驗，「豬博士動物實驗平台」會盡量做到物盡其用，減少豬隻犧牲，譬如說，豬隻做完心血管試驗之後，其他的器官，如肝臟、眼睛、皮膚、血液等，可預留分送給其他有需要的研究單位進行相關研究或預試驗。

王耀宏說，豬博士的優勢在於彈性應變，今年因應客戶需求，計畫增加高階超音波系統及內視鏡影像系統，目前著手申請 GLP 認證，嚴格遵守試驗紀錄的「說寫做合一」SOP 精神，所有的實驗數據、影像結果均留下詳細紀錄，具可追溯性，產出的報告更具國際公信力。未來三到五年，豬博士更打算擴廠，技轉繁殖技術，建構繁殖、飼養、試驗的一條龍豬模式試驗平台，提升國際競爭力，創造被生醫產官學研界利用的價值。

來源：《理財周刊》1092 期

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