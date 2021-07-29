EMBA 雜誌編輯部 / 文

花了很多時間在工作上，卻感覺沒有什麼進展？資深作家梅登（Shelly Madden）在工作管理平台萊克（Wrike）上指出，想要提高生產力，一個容易實行的方式就是，寫生產力日誌（productivity journal）。

她指出，生產力日誌能讓你釐清思緒、定義目標、反省過往，並透過對事件的分析，提高生產力。

生產力日誌上究竟要寫些什麼？梅登提出以下六個建議：

1. 定下目標。根據多明尼克大學（Dominican University）的研究，那些寫下目標的學生，完成目標的比例，遠高於沒有寫下目標的學生。書寫可以讓人思考自己主要的目標，同時和自己訂下協議，把寫下來的目標清單當成是一張契約。

2. 自我分析。寫日誌一段時間後，就可以開始試著分析自己的工作和一天的行為，透過問自己幾個問題，找出讓自己進步的方式。

例如，「我完成了什麼任務？」、「清單上還有哪些任務？」、「是什麼讓我的生產力下降了？」、「我在哪時候生產力最高？哪時候生產力最低？」等等。

3. 抒發情緒。產生負面情緒時，會使人的專注度與生產力下降。這時可以試著在日誌中抒發負面想法，把日誌當作情緒的出口。

將積壓的情緒寫出來後，你的腦袋往往會變得更加清晰，也可以避免你控制不住自己，隨便對其他人發火。

4. 記下啟發你的句子。每個人都需要靈感，你可以在日誌中預留一個區塊，寫下你喜歡的名言，或是寫一些鼓勵自己的話，例如：「在我的專業領域中，我是可靠的幫手」、「你怎麼處理失敗，決定你怎麼獲得成功」。閱讀這些句子，會幫助你開啟充滿生產力的一天。

5. 常常更新。在彈性工作的時期，許多人都必須時常修改工作的日程。透過更新日誌，幫助你重新調整重心，聚焦在現在重要的事情上。

一個重點是，盡量保持每天寫日誌的習慣，即使你認為當天沒有重要的事需要記錄，也可以用幾行字，總結當天的心情。

6. 當成參考資料。寫日誌的一個好處是，經過一段時間後，可以回過頭來重新檢視。你可以看到自己成長了多少、堅持了多久，以及解決了多少問題。

此外，有些人會和團隊分享工作日誌內容，例如，讓同事閱讀，共同追蹤團隊的專案，或是分享過去的學習。

誠實地把每天的想法、目標、學習記錄下來。這些珍貴的見解，可以幫助你認識自己的優點和缺點，進而提升生產力。

來源：《EMBA 雜誌》420 期 「培養你的質疑力」

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