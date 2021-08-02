【安聯投信】聯準會態度中性偏鴿 信用債動能升溫

聯準會在最新會議釋出偏鴿派訊息，風險資產震盪走高，美債殖利率先跌後漲，債券指數單周多小幅收紅。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除新興市場債小幅淨流出約 1.8 億美元外，包括投資級債及高收益債分別淨流入約 40.9 億及 8.2 億美元，動能雙雙較前周再為升溫。

安聯投信表示，上周包括陸續公布的重量級財報結果好壞交雜、變種病毒傳播未歇等影響續為市場帶來波動，不過聯準會最新 FOMC 會後聲明仍維持當前利率及購債規模，偏鴿態度有助於安撫市場情緒，多數債券資產整周呈現貼近平盤窄幅波動，包括全球政府債券、美國與歐洲投資級債與高收益債等指數單周則小幅收紅，市場情緒指標美國 10 年期公債殖利率持續在 1.2% 上下震盪，終場收於 1.22%。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，Delta 變種病毒在全球傳播，不但使市場出現部分對於經濟復甦放緩的擔憂，也使數月前高漲的通膨略有降溫；截至 7 月底，美國 10 年公債落在約 1.2% 至 1.3% 間的水平，殖利率曲線也較六月時較為趨平。但謝佳伶表示，由於聯準會政策邁向正常化、經濟整體持續穩步回升，以及當前實質利率接近歷史低點等因素，長期來看美債殖利率仍有上升空間，上看 1.8 至 2.0% 水平。

謝佳伶表示，對債券投資人來說，債券投資主要關注的重點仍是在資產價格維持低波動的同時，從債息獲得穩定的現金流；而在公債殖利率有所波動，甚至長期可能走升的狀況下，許多債券資產都可能會面臨雖有債息收入，但資產價格下跌的衝擊，故在投資時除追求更高利率，如何降低資產價格波動也是一個重要關鍵。

謝佳伶指出，若要降低因公債殖利率帶來的波動，首要可考慮存續天期較短的債券，可因其距離債券到期時間更近的特色，縮短可能受到市場利率波動風險干擾的時間長度與機會；此外，較短的存續期也有望對於發債企業的信用變化有較高的掌握度，若遇到信用市場波動的時候，也可望相對抗跌，對於利率風險及信用風險的控管都有幫助。

謝佳伶指出，目前主要央行的貨幣政策仍相對寬鬆，低利或負利率已成常態，市場上流動的龐大資金仍將持續追逐具較高收益率的產品如高收益債，其中美國高收益債受惠於政府政策支持、企業獲利展望轉佳等正面利多支持，目前仍相對具有吸引力。在投資時建議可關注較短存續期且較高評級的美國短年期高收益債，在產業上則可留意企業後市展望較佳的航空、房地產、能源等，不但可獲取優於公債等傳統避險債券的息收，也可因短天期的特色降低信用與利率風險，並有望受惠於經濟復甦的成長動能，為當前市場震盪時期的投資優選之一。

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