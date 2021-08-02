【安聯投信】亞洲不含日本與美國股市迎來資金淨流入

聯準會最新出爐聲明仍偏鴿派，但變種病毒威脅未除、企業財報好壞交錯，全球股市走勢、漲跌互見。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括已開發歐洲、拉丁美洲、歐非中東及全球新興市場等地股市資金多呈小幅淨流出狀態，但美國及亞洲不含日本兩地股市則迎來資金淨流入，其中美股淨流入約 95.26 億元，動能居全球之冠。

安聯投信表示， 聯準會於最新聯邦公開市場會議後聲明中表示將維持當前趨近於零的利率及購債規模、持續提供市場流動性，美股多數指數周間再創新高，雖期間仍受到變種病毒雜音及憂喜參半的企業財報干擾出現震盪，包括標普 500、道瓊及那斯達克等指數雖過去一周小幅下跌作收，但 7 月整月份仍皆收紅，震盪中持續走高。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，從最新 FOMC 會後聲明看來，聯準會已開始針對縮減購債進行討論，但時間點尚未確定，聯準會也表示其將持續關注美國就業市場改善狀況，並表示經濟仍持續朝著復甦方向前進；對於通膨則維持之前對外發言基調，表示目前較高通膨為暫時性因素，加上此次聲明仍維持當前趨近於零利率，整體態度可解讀為中性偏向鴿派。

謝佳伶表示，雖然溫和回升的經濟與短期內較高的通膨在過去數月讓投資人擔心聯準會可能隨時升息，但從其聲明中可看出，就業市場狀況是升息政策的重要考量之一，而美國的就業人口到六月為止仍較疫情前少了 680 萬人，勞動市場的恢復仍需較長時間。其中特別應觀察低階工作的恢復狀況、服務業重啟狀況、疫情期間發放補貼結束後的就業意願，以及基建政策帶來的就業機會，最為後續判斷的參考。

謝佳伶指出，從聯準會的各式發言及聲明皆可看出，影響貨幣政策開始緊縮的因素除了通膨狀況外，也與包括就業市場在內的整體經濟狀況息息相關，而因當前美國就業市場恢復速度較慢，且不動產市場及工業部門等部分數據仍未達預期，聯準會應不會於短期內貿然升息，加上在真正升息前，也會先以逐步縮減購債規模方式開始，在此之前應仍會以此中性偏鴿的態度，提供流動性支持市場。

在投資建議上，謝佳伶表示，觀察全球股市，今年以來以疫苗施打進度較快的歐美國家表現較佳，其中美股持續表現強勁，包括道瓊、標普 500 及那斯達克等主要指數過去數月以來持續創高，雖仍不時因包括變種病毒、通膨等雜音影響而有所波動，但在經濟復甦方向不變、企業獲與展望利等基本面利多支撐下，後市仍然相對看好，且為全球市場中相對強勢之資產，可在出現修正時適時參與符合長期成長趨勢，或受惠當前經濟復甦的類股，把握成長契機。

在台股方面，安聯投信指出，在經過上半年持續走強後，部分傳產股在 7 月以來開始出現拉回，主要因市場擔心後疫情時代供需可能出現改變，以及短線內漲多所致；與此同時，近期開始出現資金重回電子股的現象，且主要集中於第二季財報表現及明年展望正向者上，在電子股中又以 LED、半導體、PCB 載板與工業電腦等相對表現亮眼。

從國際情勢來看，安聯投信台股團隊指出，中國近來在監管上針對部分產業有所調整，影響市場擔心資金流向可能不利於亞股後市表現，但因目前人民幣仍相對穩定；短期來看相關議題尚屬可控，且對台股影響也有限，但日後政策調控是否持續加大，仍須密切留意。

往後觀察，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，國際關係與地緣政治因子仍須密切留意，包括中國政策動向以及內部經濟需求的長線發展，此外在利率與貨幣政策上，聯準會的動向仍將對市場帶來明顯影響，故也須高度關注其態度及相關政策規劃步調。

【安聯投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可投資於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金 (AGIF) 及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付 (AMg2 級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如 AMg、BMg 級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。有關境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣 300 元、未達美元 100 元、未達人民幣 600 元時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息型受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若有將新聞稿再製編需求者，謹請以本公司所公開之資料為主，勿為誇大或不實之報導。