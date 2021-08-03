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ZKSwap V2 在以太坊主網上線，有哪些新功能？

鏈聞 - ChainNews (來源：鏈聞)
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ZKSwap V2 版主網實現了無限上幣、快速提幣、自選手續費的新功能，爲以太坊 Layer 2 生態應用的繁榮創造了條件。

撰文：Funky

經過 5 個月來不斷地迭代和測壓，基於以太坊 Layer 2 的 ZK-Rollups 技術的去中心化交易所 ZKSwap V2 版主網 7 月 28 日在以太坊正式上線，實現了無限上幣、快速提幣、自選手續費的新功能，爲以太坊 Layer 2 生態應用的大爆發創造條件。

去年盛夏，DeFi 爆發，第一次讓人們在數字世界能夠自主掌控資產、無需許可地參與開展支付、兌換、抵押、借貸、交易、保險等一系列金融活動，從而拉開了加密貨幣 / 區塊鏈行業這輪牛市的大幕。據 DeBank 統計，DeFi 總鎖倉量（TVL，Total Value Locked）在今年 5 月 11 日創下最高 1332 億美元的記錄，而佔 DeFi 總鎖倉量 67% 的以太坊事實上成爲匯聚全球最多 DeFi 資產協議產品和用戶的「華爾街公鏈」。然而，由於其 PoW 共識機制使其 TPS 最高不超過 15，從而產生高昂的鏈上交互 Gas 費用（高峯時期 Uniswap 上一筆兌換交易甚至需要上百美元的 Gas 費），網絡擁堵導致鏈上交易、確認時間長、實時性差。

在蓬勃發展的 DeFi 中，去中心化交易所（DEX）居於要津。根據研究機構 Messari 的數據，在 2021 年第一季度，DEX 的交易量直線上升，達到 2170 億美元以上，比 2020 年第四季度增長 236%，比 2020 年第一季度增長高達 8012%。Coingecko 的數據還顯示，截至 2021 年 6 月，有超過 100 個 DEX 誕生。

因此 DEX 對以太坊上述痛點更爲敏感，在牛市高峯之際，很多用戶都流向 Gas 更低、速度更快的 BSC、HECO 交易挖礦。與此同時，衆多 DEX 希望繼續享有以太坊安全性和生態優勢，因此積極尋求以太坊 Layer 2 方案以解決可擴展性問題。時至今日，側鏈和 Rollup 技術分別爲各個 DEX 和 DeFi 協議採用，如 Quickswap 採用 Polygon 側鏈，Honeyswap 採用 xDai 側鏈，Synthetix、Compound 和 Bancor 計劃採用 Optimistic Rollup 技術。

ZKSwap，這一採用自動化做市商（AMM，Automated Market Maker）模式的 Layer 2 原生 DEX ，卻選擇了 Layer2 賽道中技術難度較高的 ZK-Rollups 方案：通過 ZK-Rollups 技術把所有的 ERC20 token 轉移到 Layer2 上，基於不斷生成的零知識證明來保證 Layer1 和 Layer2 狀態的一致性，從而讓所有的兌換在 Layer2 上發生，可以做到零 Gas 費用的實時兌換（不再要等待一個區塊確認時間），並且具備無限的拓展性，擺脫以太坊 TPS 和區塊確認時間的限制，讓 DEX 具備中心化交易所般絲滑的體驗，同時實時掌控自己的資金安全。

ZKSwap V1 主網版本於 2 月 14 日正式推出，完整實現了 DEX 領頭羊 Uniswap 的完整功能，並且支持超高 TPS 和無限拓展性，流動性提供者和交易者無需支付 Gas 費用即可便捷實時地完成轉賬、交易、添加流動性、移除流動性等操作，極大降低了使用門檻與成本。

V1 上線後不到半年時間，ZKSwap 上的 Layer 2 賬戶總數近 9 萬個，其歷史交易量超過 110 億美元，互換量超過 23 億美元。TVL 峯值一度超過了 20 億美元，根據 Layer 2 Beat 的數據，這大約是 Layer 2 DEX 市場份額的 80%，躋身最活躍 Layer 2 DEX 之列。

ZKSwap V1 版在運行過程中出現諸如平臺代幣和交易對容量有限、提現至 Layer1 速度較慢等不足，V1 版之所以面臨這些用戶體驗問題，是 ZKSwap 團隊選擇了 ZK-Rollups 這一最有前景但也是最困難的 Layer 2 解決方案，如果選擇其他解決方案，則會容易得多。

在 V1 版本的基礎上，ZKSwap 發佈了 V2 版本，針對 Token 管理、賬戶管理、Fee 模型、提現流程等進行了諸多優化，對平臺支持上線的 Token 數量進行大幅擴容，支持用戶自主無限上幣（所有符合 ERC20 標準的代幣）。並且在免去 Gas 費用的同時，創新性的支持用戶自選交易手續費 Token，進一步提升了用戶使用體驗。

新功能一：無限上幣

如今，在 DEX 上市代幣已經成爲越來越多區塊鏈項目產品和社區啓動的必選動作。雖然相比於在傳統中心化交易所上幣的高昂費用，在 Uniswap 或 Sushiswap 上幣門檻已經大大降低，但仍需要用戶擁有代幣總流通價值的 50% 的 ETH 或 USDT。比如要上市一個流動性價值爲 100 萬美元的代幣，項目必須準備 50 萬美元以確保良好的流動性，這對不少早期項目來說，還是相當有壓力的條件和門檻。

ZKSwap V2 支持對平臺幣種和幣對進行無限拓展，用戶可自主選擇在 ZKSwap 平臺上線任意 ERC 20 格式代幣，ZKSwap 平臺不收取任何費用，只需支付以太坊網絡的 Gas 費用。只需點擊網頁端首頁「更多」菜單裏的「上幣」按鈕即可進入上幣流程。未來，ZKSwap 將支持用戶在網頁及 APP 端上線任意標準代幣。

無限上幣這一功能設計最終將讓 DeFi 生態系統的所有參與者受益，吸引更多的項目使用以太坊進行區塊鏈開發、代幣上市、空投等。同時，由於推出自己的項目或代幣變得更加容易方便，整個區塊鏈和加密社區將獲得增長。

新功能二：快速提幣

ZKSWap V2 對電路系統進行了優化，提高了鏈上交易撮合速度，可以⽀持⼀個賬戶，兩個餘額的修改；從 Layer 2 到 Layer 1 的提幣時間將從目前的 40 分鐘大幅縮短至 20 分鐘，讓用戶在 Layer 2 的轉賬和 Swap 體驗更加順暢。

新功能三：自選手續費

ZKSwap V2 版本進一步支持用戶自選用於抵扣手續費的幣種，目前支持 ZKS、WBTC、ETH、USDT，用戶可自選一種代幣作爲平臺手續費。之後，無論是提現還是超出每日限定的免費次數後的添加移除流動性、轉賬，均可使用用戶自選的幣種來抵扣手續費。未來還將根據市場變化及用戶反饋拓展支持更多幣種和使用場景。

待系統運行平穩後，ZKSWap 將根據 Layer2 for all 的多鏈生態戰略在 BSC、HECO 和 OKEx Chain 上部署 V2 版本，爭取成爲最具包容性和最有效的跨鏈協議之一，致力於通過密碼學、算法來實現去信任的公鏈擴容，降低用戶和生態開發團隊的費用成本。

同時，ZKSwap 還將推出以太坊 Layer 2 網絡 NFT 協議，支持用戶在 ZKSwap Layer2 上創建和發行 NFT，並實現 Layer1 和 Layer2 互通。ZKSwap 平臺上的 NFT 將和 AMM 功能並存，並且支持其他的基於以太坊的 NFT 平臺接入該 Layer2 協議。

以太坊仍然擁擠，更多的項目從 Layer1 轉到 Layer2，然而技術創新在 DEX 的競爭中發揮了重要作用。隨着 ZKSwap V2 的成功推出，ZKSwap 希望延續其技術創新的成功，以引領 Layer 2 DEX 的發展。


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