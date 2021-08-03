利用歷史關鍵點操作交易-建議收藏

如何把「前一根 K 棒的基準點」設爲新交易的參考點，這個觀念往往會引起許多讀者們的好奇，XM 將詳細説明如何操作這門技術，並且告訴大家在市場上應該如何將邏輯套入自身的交易模型中。

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簡單來說，就是善用較長時間週期的穩定特性，無論是開 / 收盤價或是高 / 低點價位，都能作為較短時間週期的支撐阻力，因此，利用較短時間週期判斷方向性，再搭配較長時間週期的基準價位設定止盈、止損。

時間週期的認定

XM 認為，這個方法會隨著基準時間週期差異而有不同的操作方式。因此，需要先了解自身交易策略適合的時間週期，然後向上推測出合理的判斷基準時間週期。

如果你在 H4 進行交易，向上推兩個時間層級，以週線作為基準時間週期。如果是 M15 的短線交易，向上推兩個時間層級即為 H1，但是 H1 當中只包含 4 根 M15 的行情，容易因為樣本數過少導致數據失真，而大大降低整體分析的穩定度。因此，建議再向上推至 H4 作為基準時間週期。

比較特別的是從 D1 開始的基準時間週期都只有往上一個層級，因為較長的時間週期較不容易出現極端的反向行情，即使價格真的打算進入反轉，也需要一些時間去構築反轉型態，不易出現較短時間週期的突發波動。

找尋基準點

知道基準時間週期後，就能找出前一根 K 棒的基準點。如下圖，我們以 D1 作為基準時間週期，並用前一根Ｋ棒作為基準判斷點，也就是圖中標記的下跌 K 棒，將這根Ｋ棒的開盤價、收盤價、最高點、最低點，以水平線方式畫出四條支撐阻力線。

操作案例

得到基準支撐阻力後，我們便能在較短時間週期進行操作。

這次的基準時間週期是 D1，因此操作的時間週期需要用 H1 或是 M30 進行分析，XM 今天以 H1 說明。

下方圖中的 2 條淡藍色垂直線，標記出前一根日線 K 棒所涵蓋的時間軸範圍，由 2021/4/30 的 0 點到當天晚上 12 點收盤，從價格走勢來看，可以很明顯的判斷出 4/30 當天屬於強勢走空的型態，而在當天收盤後由於碰上週末，因此，隔週一 5/3 開盤時產生了一小段跳空現象，這裡先暫時不討論跳空造成的影響。留意 5/3 當天開盤後，順勢上漲突破 4/30 的一道基準線，屬於合理的上漲突破，因此可以進場做多。

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進場前，投資人還需要知道確切的止損點、止盈出場目標、風控範圍，才算是筆可靠保險的交易。止損點可用前一天Ｋ棒的基準線作為止損判斷時機，也就是圖表中最下方的支撐位置。止盈目標則相對彈性，投資人可用基準線的阻力作為出場判斷時機，也可以用損益比的方式，設定大約 1:1.5 或是 1:2 的利潤範圍。

此單交易的止損區間大約 20 點，到目前為止，價格最高達到 42 點的盈利範圍，如果套用 1:2 的損益比模式，現在已經止盈出場並且賺回一倍的操作成本。

如果繼續持有至第一道基準線阻力位置才出場，那麼損益比將可高達 1:3.5，利潤回報相當可觀，但這類投資型態通常為中短線操作，因此得衡量將承擔的較高時間成本以及行情反轉的風險。

圖: 5/3 當天開盤後，順勢上漲突破 4/30 的一道基準線，屬於合理的上漲突破，因此可以進場做多。

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