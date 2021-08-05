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台股強選手 元大五小福再傳捷報

鉅亨網新聞中心
台股氣勢如虹 元大台股系列基金續創新高。(圖:shutterstock)
台股氣勢如虹 元大台股系列基金續創新高。(圖:shutterstock)
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台股基金元大五小福元大卓越基金元大高科技基金元大經貿基金元大多福基金元大2001基金

中華代表隊選手今年東京奧運屢傳捷報，桌球、羽球、舉重、體操、拳擊、高爾夫球等多個項目都傳出捷報，創下歷年團隊最佳成績，像極了台股 ! 在半導體、5G、航運、鋼鐵、金融輪番表現下，台股今年氣勢如虹，加權指數寫歷史新高。如果選對台股基金，例如「元大五小福」台股系列基金，今年漲幅完勝台股，其中元大高科技、元大 2001 在台股 7 月以來修正中，8/4 領先台股創下淨值新高，是投資組合中「最美的風景」。

隨疫苗開發順利展開施打，美國帶頭引領全球經濟穩步復甦，外銷為主的台灣企業，即便也遭逢疫情爆發威脅，但受損有限，指數修正後快速回復，惟若細究個股今年來表現差異甚大，統計加權指數 928 檔成分股中，只有 36% 的個股漲幅超過整體大盤的漲幅，再加上產業輪動頻繁，此時選股及操作功力重要性不言而喻，專業團隊的優勢特別能發揮。

元大投信下半年主打「元大五小福」台股系列基金，都是成立 20 年以上，經歷多空循環洗禮的選手，全方位捕捉台股中大型股、小型股、科技股、傳產股、原物料等題材投資機會。

進一步觀察五小福各檔基金特色: 元大卓越基金，掌握趨勢輪動，追求波段獲利，目前主攻電動車概念股；元大高科技基金主要配置在大型科技績優股，強進 5G 商機；至於元大經貿基金注重經建與外銷股，持股關注 5G 與綠能題材；元大多福基金與元大 2001 基金以挖掘中小型優質潛力股為主，近期分別關注 IC 設計與半導體等。

台灣優質企業歷經千錘百鍊的國際競爭力，就像我們的奧運代表隊，正在世界舞台上發光，老幹新枝未來不可限量。建議投資人把握優惠活動，即日起至 2021/9/30，透過線上定期定額申購台股系列基金，包含元大台灣高股息優質龍頭基金、元大卓越基金、元大經貿基金、元大高科技基金、元大多福基金、元大 2001 基金，以及元大台灣卓越 50ETF 連結基金、元大台灣高股息 ETF 連結基金，輸入夏日特惠活動序號: SUMMER(英文大寫)，可享定期定額手續費優惠。

 