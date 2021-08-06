讀懂 Tranchess Protocol：自帶槓桿設計的「加密結構化基金」

導語：Tranchess Protocol 將母基金（Queen）拆解爲兩個不同風險回報的子基金產品 (Bishop、Rook)，從而實現更復雜但高效的鏈上資產管理方式。

撰文：一棵楊樹

6 月 25 日，Tranchess Protocol 在幣安智能鏈（BSC）上線，緊接着 7 月初又完成了由 Three Arrows Capital、Spartan Group 領投的 150 萬美元種子輪融資，Binance Labs、LongHash Ventures、IMO Ventures 以及多個 DeFi 領域個人投資者參投。

在《DeFi 新物種：讀懂「加密結構化產品」 Ribbon Finance 》中，我們曾介紹了加密世界中的「結構化產品」Ribbon Finance，它通過將一系列衍生品工具組合起來，從而構建成爲一種實現特定風險目標的組合投資工具。

而定位於「資產管理與衍生品交易協議」的 Tranchess Protocol 的設計則似乎恰好與之相反——Tranchess 旨在通過將單個投資品類拆解成若干個衍生品投資工具以滿足不同的投資需求，更像是加密世界中的「結構化基金」。

什麼是「結構化基金」產品？

「結構化基金」又稱「分級基金」，是指在一個投資組合（母基金）下，通過對母基金收益和淨資產進行分層拆解，從而形成兩級或多級呈現差異化風險收益表現的基金份額（子基金）。

以傳統金融市場中常見的 A/B 兩層分級基金爲例，其母基金往往由單個或一籃子投資標的構成（股票、債券或其它高流動性資產），而在此母基金的基礎上則可進一步根據風險收益比拆分爲 A 和 B 兩個子基金。

其中 A 子基金優先保本，持有者的收益僅爲 B 提供的固定利息收益，風險幾乎爲零。

而 B 子基金則相當於 B 從 A 那裏借錢進行槓桿投資，所以持有者收益 =「母基金的整體收益 — A 份額的固定利息成本」，也即只需付出給 A 以固定利息成本，便可直接享用包含 B 在內的母基金的整體收益。

但相應地，風險也由 B 獨自承擔——當母基金淨資產跌至接近 A 本金價值時，B 就會被清算 , 從而實現 A 優先保本的目標。

因此 A、B 兩個子基金的淨值與佔比的乘積之和，就等於母基金的淨值。同時在具體的產品設計中，A 子基金和 B 子基金的份額比例則直接決定了槓桿的大小，理論上講在母基金中 A:B 比例越高，B 的槓桿就越高（相當於 B 借的錢越多），同時在遇到波動時的清算風險就越大。

一言以蔽之，「結構化基金」的主要特點是根據風險承擔的高低，對應地將基金產品分爲兩層或多層份額，並分別給予不同的收益分配，從而達到槓桿投資的效果。

因此「結構化基金」的優勢也很明顯：它可以通過「一個母基金+若干子基金」來滿足不同風險偏好投資者的複雜投資組合需求。

Tranchess ：國際象棋範的「加密結構化基金」

而 Tranchess 正是直接結合鏈上的加密投資品以直接滿足不同風險偏好投資者的「加密結構化基金」。

頗有意思的是，Tranchess 是按照國際象棋爲其系統內的 4 個角色進行的命名，分別爲皇后 Queen（母基金），主教 Bishop（子基金 A），車 Rook（子基金 B），棋子 Chess（協議治理）。

其中前三個角色分別對應的代幣 QUEEN、BISHOP 和 ROOK 爲 trance 代幣（分級代幣），而 Chess 對應的代幣 CHESS 則爲整個協議的治理代幣。

QUEEN

QUEEN 可以理解爲母基金的代幣，每個 QUEEN 都代表母基金的一部分。而母基金投資標的是 BTCB（BSC 鏈上的錨定比特幣產品），相當於跟蹤 BTCB 的指數基金，所以 QUEEN 的淨資產總價值 = 比特幣價值 — 管理費用。

目前根據 Tranchess 官網操作頁面，QUEEN 的獲取形式可分爲兩類：

1，兌換 BTC （BTCB 形式，即幣安智能鏈 BSC 上與 BTC 掛鉤的資產） 爲 Queen，然後質押 Queen 挖 Chess

2，在「Swap」頁面，用 USDC 兌換爲 Queen；

截至 7 月 28 日數據，Tranchess 上藉助 Queen 的 BTC 質押年化收益高達 76.2%，遠高於目前幾乎所有 DeFi （7 月 24 日還高達 110% 以上，27 日迅速降至 76%，因此近日來下降速度很快）。

BISHOP

BISHOP 是子基金的對應代幣（可以理解爲上文提到的 A 子基金），BISHOP 持有人向 Tranche ROOK 持有人提供流動性，每天只賺取無風險的利息收入，不受 BTC 二級市場價格波動的影響。

BISHOP 可由 QUEEN 按比例拆分而得，或在「Swap」頁面直接用 USDC 兌換。

ROOK

ROOK 是另一個子基金的對應代幣（可以理解爲上文提到的 B 子基金），ROOK 持有人每天向 BISHOP 持有人借款，以購買跟蹤 BTC 的基金份額，而 ROOK 持有人的回報 =主要基金的損益 - 支付給代幣 BISHOP 的利息，也即 ROOK 持有人通過向 BISHOP 持有人借款實現槓桿投資的效果。

ROOK 同樣可由 QUEEN 按比例拆分而得，或在「Swap」頁面直接用 USDC 兌換。

CHESS

CHESS 是其治理代幣，用戶在具體使用 Tranchess 時即可獲得 CHESS 代幣，持有者若想參與治理，則需進一步鎖定 CHESS 以獲得作爲投票權的 VeChes。

而 CHESS 最長可鎖定 4 年，收到的 VeChes 數量取決於鎖定 CHESS 的時間，這一點幾乎和 Cueve （CRV、veCRV）根據鎖定時間長短線性決定投票權重的設計如出一轍。

同時 CHESS 總量爲 3 億枚，具體分配爲：

* 20% ，分批解鎖的的核心團隊份額；

* 5% ，分批解鎖的種子投資者份額；

* 15% ，預留給未來投資者的份額；

* 50% ，流動性挖掘；

* 10% ，Tranches 的生態基金；

且按照白皮書計劃，CHESS 持有者還可分享系統內各種協議收入的 50% ，比如目前贖回 Queen 所需的 0.1% 的費用，同時在 Tranchess 提供的 QUEEN、BISHOP 和 ROOK 的二級交易市場交易手續費也是協議收入的一種部分。

而流動性挖礦部分的 CHESS ，將在 4 年內以累加的方式在 PancakeSwap 和 Tranches 上分發。譬如第 1 周分發 30 萬個，那從第 2 周到第 4 周，每週在上一週的基礎上再分發 30 萬個代幣，那到第 4 周結束時，累計分發量將達到 300 萬個，第 5 周分發量則爲 240 萬個，此後每週環比上週遞減 4%，以此循環，詳細的分發時間表如下：

Tranchess 的分級 2x 槓桿設計及更大可能

在具體的設計框架中，Tranchess 將風險和收益的不同組合搭配分爲了三層，可滿足三種不同風險彙報承受能力的用戶需求：穩定收益（Bishop）、槓桿交易（Rook）和長期持有（Queen）。

其中一份 QUEEN 可以拆成 0.5 份的的 BISHOP 和 0.5 份的 ROOK，也即槓桿爲 2x。

而母基金 Queen 本身則相當於純 BTC 指數基金，收益浮動和 BTC 二級市場價格直接掛鉤，持有 QUEEN 相當於間接持有 BTC。

同時持有 BISHOP 相當於持有保底理財收益的衍生品，持有 ROOK 則相當於 2 倍做多 BTC。

與此同時，雖然 Tranchess 1.0 是直接跟蹤 BTCB/USDC 價格的基金，但理論上其實可以跟蹤任何單個加密資產或一籃子加密資產，因此 Tranchess Protocol 是一個綜合性的資產管理和衍生品交易協議。

而 7 月初的種子輪融資就是將用於 Tranchess 當前版本的後期運維以及計劃在 2021 年四季度推出的二期項目的開發，官網也提及 Tranchess Protocol 計劃在 2021 年第四季度推出掛鉤其他加密貨幣以及可管理多個加密貨幣組合的產品，便於用戶隨時根據市場變化調整自己的投資組合。

團隊背景

最初 Tranchess Protocol 基本和 Hegic 一樣以匿名項目屬性亮相，不過 7 月 21 日團隊聯合創始人 Danny 接受了 UniWhales 社區的採訪，向大家揭開了創始團隊的神祕面紗並透露了一些有趣的相關信息。

在採訪中，Danny 透露自己是一名電氣工程師，過去的 16 年裏曾分別在亞洲的投資銀行、法國的巴黎銀行等傳統金融機構工作過，主要負責領導亞太地區團隊的銷售、交易和管理業務。而目前整個 Tranchess Protocol 團隊只有 14 人，也正在計劃擴張招聘中。

談及 7 月初種子輪融資中的重量級加密投資機構 Three Arrows Capital，Danny 則表示自己其實一早就與其中的一些人相識，因此後續做 Tranchess Protocol 的產品時，他們覺得很有創新性，由此便產生了投資的交集。

小結

在加密世界體量不斷擴張的背景下，對應複雜投資組合的不同投資需求也日漸多元化——有人偏愛槓桿，有人厭惡風險，甚至同一個人的不同倉位也分爲不同的風險偏好。

而滿足這些不同投資偏好的投資產品們往往各自爲戰，既造成了重複造輪子的資源浪費，也在一定程度上割裂了其背後的流動性。

因此像 Tranchess Protocol 這樣嘗試通過根據多元化的風險偏好需求，將母基金產品（Queen）對應拆解爲數個不同槓桿風險回報的子基金產品 (BISHOP、ROOK)，從而實現目前更復雜但高效的鏈上資產管理方式，提供了一站式滿足多種投資偏好組合的方案，值得予以關注。