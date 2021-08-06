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MEV 的劇本走向：僵局、停戰還是將續寫無止境的傳奇？

鏈聞 - ChainNews (來源：鏈聞)
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以太大戲礦工提取社區動力生存威脅一篇因爲軟件開發者搜索合併公共內存無需許可拍賣公平mevdefiflashbotsposgas

以太坊「重組」大戲的解決方案預示未來將如何處理 MEV。

撰文：Chris Powers，DXdao 核心貢獻者
編譯：Perry Wang

礦工可提取價值（MEV）的興起正在動搖以太坊社區的根基，現在有些人稱其爲「危機」。雖然對於日益令人擔憂的情況來說確實有些道理，但它不應該令人震驚。

畢竟，MEV 是去中心化金融 （DeFi）增長的下游產物。隨着越來越多的金融活動在以太坊上進行交易，更多的套利和清算機會隨之而來。

因此，只要期待有一天 DeFi 能夠成爲全球金融體系的動力引擎，MEV 就會隨着市場規模的增長而增加。鑑於這層關係，解決 MEV 及其影響的重要性愈加緊迫。

最讓人擔憂的是，這種影響也在擴大。MEV 來自於以太坊上不斷增加的經濟價值轉移。在 MEV 活動興起之前，區塊鏈礦工通過協議固有的獎勵來獲得激勵：獲得新發行的區塊獎勵或用戶支付的交易費用。而 MEV 的興起爲礦工——或者更準確地說是區塊生產者，創造了另一個激勵層，這是一個利潤更高的層。但最終這些礦工需要挖礦這個行業才能生存，他們真的會爲了賺快錢而幹出自毀基業的事嗎？

危機

MEV 過去幾年來一直是討論的熱門話題，過去的六個月中，DeFi 世界對 MEV 的感觸更是強烈了很多。但在過去的幾周裏，一個更極端的 MEV 漏洞，特別是可能造成區塊被重組（reorg）或時間強盜攻擊的威脅，讓以太坊社區頗感不安。

社區主要的擔憂是，如果礦工可以重新排序交易以提取價值，則理論上會出現一個 MEV 的機會，這個機會有可能帶來非常誘人的利潤，足以覆蓋重組所需的哈希算力投資。 The Block 的 寫了一篇關於重組大戲的精彩解釋：

簡而言之，礦工有可能在新區塊中看到利潤豐厚的交易，然後回到鏈中對交易發生前的區塊進行重組，創建一個新序列——用自己的交易替換原始交易，從而拿走其中的利潤。這也被稱爲「時間強盜攻擊」，因爲它就像區塊鏈的一場時間旅行。

這種可能的威脅長期以來一直籠罩着所有區塊鏈——雙花。但僅僅因爲 DeFi 經歷瞭如此快速的增長，交易的價值如此巨大，以至於現在這似乎對以太坊（以及公鏈）構成了生存威脅。

顯然，這嚴重破壞了對以太坊安全性和抗審查性的信心。這將對大型資本池進入加密領域的進程造成嚴重打擊。

五年多前，社區仍然聽到 DAO 的區塊回滾消息，但如果爲網絡提供動力的礦工能徹底進行市場操縱，沒有比這更令人震撼的消息。

當前的擔憂是如此強烈，以至於以太坊社區中很多人已經開始與那些建議構建跨區塊尋找 MEV 機會的軟件開發者劃清界限。Flashbots 已經 明確表示反對，主要礦池 和著名的搜索者（編寫 MEV 機器人軟件的開發者）也是如此。與此同時，以太坊聯合創始人 Vitalik 上週 寫了一篇 關於以太坊轉向權益證明（PoS）共識機制將如何緩解這些攻擊的文章，因爲它引入了最終性。文章發佈幾天後，EIP-3675 提案出現在以太坊 github 上，這是人們期待已久的向 PoS 共識機制的轉變，通常被稱爲「合併」。

ETH2 信標鏈自 2020 年 12 月以來一直存在。不過由於社區對重組的擔憂日益加劇，以及重組可能帶來破壞穩定的災難，預計會在六個月內發生的合併將提速。由於全新 MEV 重組軟件的影響如此危險，以太坊社區需要奮起反擊，以確保其不變性。

所有這一切看起來像是一個章節落幕，但也或者僅是 MEV 傳奇大戲的第一幕而已。

在所有的擔憂中，似乎有幾個關鍵事實點：

  • MEV 是基礎，具有經濟價值轉移的網絡總會出現價值泄漏。
  • 公共內存池已死，聰明的交易者將直接與礦工聯繫。
  • 這一新興模式已成爲價值公平分配的巨大黑盒，動搖了區塊鏈的透明性和無需許可性。
  • MEV 讓所有人都目瞪口呆，不過重組的可能性很低——因爲礦工不會自毀基業。

Flashbots 所扮演的角色

Flashbots 是 MEV 故事的核心。它的創始人之一 Phil Daian 在 2019 年的一篇 開創性論文 中首次發現了 MEV，他在該文中創造了這個術語，來描述以太坊 DEX 的搶先交易活動。

Flashbots 自我標榜 爲「一個研發組織，旨在減輕 MEV 所帶來的負面外部性和生存風險。」

Flashbots 很早就意識到以太坊網絡正在被機器人程序堵塞，它們通過優先 Gas 拍賣 (PGA) 來競爭清算或套利機會。

在 Flashbots 出現之前，如果搜索者發現了一個鏈上機會，設置高 Gas 費是確保套利交易通過的唯一方法，這導致網絡上每個人面臨的 Gas 價格都很高。

然後， Flashbots 出現了，它在搜索者和礦工之間橫插一腳。礦工運行 MEV-GETH，後者是通用 GETH 客戶端的一個分叉，具有連接礦工和搜索者的獨立通信和支付網絡。搜索者不會將 MEV 機會以高 Gas 費形式發送給公共內存池，而是將交易發送到 Flashbots，後者將其連接到運行 MEV-GETH 的礦工。對於每個 MEV 機會，搜索者將附加一定比例的 MEV 收益，在礦工和搜索者之間分配。

眼不見心不煩

Flashbots 的設計繞過了公共內存池，而公共內存池是大多數用戶的交易在以太坊區塊的落點。這一方式緩解了網絡擁堵，並降低了 Gas 價格，因爲 Gas 費最高的交易正在通過 Flashbots 重新路由。礦工和搜索者都獲利，而以太坊中其餘用戶支付的 Gas 也隨之減少。簡而言之，多贏的正和遊戲。

這個模式已經有了很大的發展；MEV-GETH 挖礦軟件現在由 以太坊網絡近 70% 的算力運行。這意味着 Flashbots 處於極其重要的位置，在以太坊最快的交易機器人和爲網絡提供動力的礦工之間穿針引線。

到目前爲止，Flashbots 在限制 MEV 方面做得很不錯，並且已經成爲該行業現象級的教育資源。其他去中心化應用（DApp） 和協議也有助於限制 MEV。通過公共內存池提交的每筆鏈上交易都會觸發一次搶先交易、回跑或三明治攻擊的機會。

漸漸地，Archerswap 這樣的 DApp 允許交易者繞過內存池、將交易直接發送給礦工，就像 Robinhood 的訂單流付款（PFOF）系統一樣。其他選項旨在維持無需許可的公開交易提交，但依賴於某種類型的公平排序系統。 Gnosis 的批量拍賣 和 Chainlink/Arbitrum 的公平排序網絡 就是其中的典型例子。

但是，如何「使 MEV 提取實現大衆化」的問題仍未得到解答，儘管 Optimism 希望將其拍賣以「資助公共產品」。識別和重新定向高價值網絡流量現在讓 DeFi 和以太坊受益，但是以什麼樣的規則管理這個新網絡？這裏會成爲流動性的暗池嗎？

信任和聲譽： DeFi 規模化的基石

MEV 危機及其外交促成的停戰顯示了 DeFi 和以太坊的規模已經擴大到何種程度。以太坊和 ERC20 代幣的市值已接近 5000 億美元，投資者、交易員和礦工每年從中獲取數十億美元的收入。許多人已經變得異常富有，或者因看到以太坊和 DeFi 的進一步發展機遇而獲得投資。沒有人想殺死這隻產金蛋的鵝。

更重要的是，DeFi 的成功使得這場傳奇中的主要參與者——礦工、開發者、Flashbots 和他們的 VC 投資人——已經在現實世界中聲名顯赫，而不再是無名之輩。這些加密巨頭不會從事顛覆行業的破壞性活動；事實上，他們會迅速採取行動來捍衛 DeFi。以太坊很幸運，信標鏈已經運行了近 8 個月且沒有出現重大事件，轉向 PoS 似乎指日可待。而 MEV 重組在 PoW 中比在 PoS 中容易得多。

如果以太坊合併得以快速進行並避免重組，如何限制 MEV 和使 MEV 分配大衆化的問題仍將存在，但其緊迫性不如過去幾個月中那麼緊迫。由於以太坊社區對於重組的立場是一致拒絕，它將如何解決維持無需許可和公平訪問網絡的問題，將是一個值得長期關注的看點。


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