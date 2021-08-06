多空分歧激化，大型機構唱衰反彈前景 | CFTC COT 加密貨幣持倉週報

撰文：7

擴展閱讀：一文讀懂 CFTC 持倉報告是什麼？有何價值？該如何解讀？



CME 比特幣期貨

7 月 31 日，CFTC 公佈了最新一期 CME 比特幣期貨週報（7 月 21 日-7 月 27 日），統計週期內比特幣強勢反彈，該統計週期中後段行情一度實現了對於 40000 整數關口的重新收復，雖然在首度上探後價格略有回落，但是周內取得的漲幅仍然達到了近 10000 美元水平，過去一段時間的弱勢狀況在該統計週期內遭到逆轉。在市場迎來階段性拐點的情況下，本期週報可以最直觀地展現出各類賬戶在第一時間作出的應對。對於這輪反彈究竟有多大的「期許」，也許會在本期調倉動作中有所顯現。

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 8283 張回落至 7802 張，該數值三週連漲的勢頭告一段落，行情雖然出現了一波強勢反彈，但是市場總體的持倉量反而出現了比較明顯的下降，這種微妙的信號值得重視。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 341 張回落至 195 張，該數值創出近 34 周新低，這類賬戶多頭頭寸上一次出現類似表現還需要追溯至去年年底。空頭頭寸自 120 張同步回落至 105 張，多空雙向（已對沖）持倉自 48 張上升至 104 張，大型機構在最新統計週期內進行了多空雙向同步減持，其中多頭頭寸的減持幅度明顯大於空頭頭寸。

作爲在過去幾個統計週期內最堅定的多頭擁躉，經銷商賬戶在行情上漲的情況下迅速削減了過去一段時間積累的多頭頭寸，是一種非常明確的獲利減持表現。這種調倉顯示經銷商短期的看漲態度已經有所轉變，可以認爲是此前的持續加碼做多所押注的僅僅是一輪短暫的反彈行情，而現有的反彈幅度對於這類賬戶來說已「達成預期」，大型機構展現出了對於後市進一步上漲空間並不樂觀的預期。





資管機構持倉多頭頭寸自 560 張下降至 494 張，空頭頭寸自 602 張驟降至 165 張，該數值創出近 27 周新低，雙向持倉自 0 張上升至 13 張。資管機構在最新統計週期內同樣進行了多空雙向同步減持，不過這類賬戶對於空頭頭寸的削減幅度明顯更大，而且在最新一期調倉過後，這類賬戶出現了淨持倉方向的轉變。最新統計週期內大幅削減空頭頭寸可以認爲是這類賬戶對於前期空單的獲利了結以及對於後市進一步反彈上漲相對樂觀的態度展現，畢竟在價格已經有所上漲的情況下，資管機構並沒有明顯的多單離場跡象，本期調倉這類賬戶展現出的對後市的預期相對偏多。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 3738 張下降至 2800 張，空頭頭寸自 5724 張同步回落至 4841 張，雙向持倉自 429 張上升至 1197 張，該數值創出歷史新高。槓桿基金在最新統計週期內進行了多空雙向同步減持，此前的連續增持勢頭告一段落。相比於以上兩類規模較大的機構的減持而言，槓桿基金並沒有表達出較爲明顯的單邊傾向，而且這類賬戶在已對沖頭寸上的大幅增持，也在側邊驗證了這類賬戶對於後市方向較爲模糊的預期。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 1373 張下降至 984 張，時隔整整 65 周後該數值首度跌破 1000 張，空頭頭寸自 262 張上升至 306 張，雙向持倉自 230 張上升至 323 張。大戶賬戶連續第二週進行了淨空調倉，其中多頭頭寸更是創出近 66 周新低，這類賬戶在行情已經有所反彈的情況下仍然堅定搶空，顯示其對於行情的反彈高度並不看好，這種強烈的看空態度最終能否收穫回報只能等待時間來給出答案。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1564 張上升至 1692 張，空頭頭寸自 868 張下降至 748 張，該數值創出近 14 周新低。散戶在最新統計週期內進行了明確的淨多調倉，在行情持續反彈的刺激下，這類賬戶又一次進行了順勢的倉位調整。





總的來看，目前市場對於後市的態度分化非常明顯，此前堅定唱多的經銷商賬戶已經由多轉空，而大戶也還在減持看空後市的思路，不過資管機構和散戶都表達出了對於進一步反彈高度的樂觀預期。這種市場多空混戰的狀況雖然導致判斷難度進一步上升，但是考慮到經銷商賬戶在最近一段時間裏的「精準度」，也許這類賬戶的調倉思路值得被重視。

CME 微型比特幣期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 19719 張下降至 19506 張，這類賬戶的持倉數值逐漸趨於穩定，前期的暴漲暴跌狀況正在逐漸緩和。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 100 張降至 0 張，空頭頭寸自 5553 張驟降至 1321 張，多空雙向（已對沖）持倉自 0 張上升至 4 張。經銷商賬戶在最新統計週期內進行了幅度相當可觀的多空雙向同步減持，其中在上一統計週期內增持的空頭頭寸遭削減大半，不過多頭頭寸同樣被直接清零，因此這種調倉仍然是以風控爲主要出發點。





資管機構持倉多頭頭寸保持 0 張不變，空頭頭寸保持 0 張不變，雙向持倉同樣保持 0 張不變。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 10470 張下降至 8571 張，空頭頭寸自 10830 張上升至 13721 張，雙向持倉自 372 張上升至 2522 張。槓桿基金在最新統計週期內進行了明確的淨空調倉，這與這類賬戶在標準合約中非常保守的調倉有着相當大的差異。槓桿基金在微型比特幣合約上展現出的對於後市的偏空態度相當明確。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 3119 張上升至 3730 張，再創歷史新高，空頭頭寸自 954 張下降至 538 張，雙向持倉自 555 張下降至 375 張。大戶賬戶在微型比特幣合約上雖然進行了淨多調倉，但是由於倉位調整的「相對幅度」較小，所以僅認爲這是一種風險對沖，並不影響這類賬戶的偏空態度。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 5103 張下降至 4304 張，該數值創出近 10 周新低，空頭頭寸自 1455 張同步下降至 1025 張。散戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步減持，不過這類賬戶在微型比特幣合約上仍然沒有表現出比較明顯的多空偏好。





CME 以太坊期貨

最新統計週期內以太坊行情表現與比特幣非常相似，均走出了一波延續了一整週的反彈行情。

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 3267 張下降至 3133 張，以太坊持倉總量同樣有所下降，這種變化與比特幣的表現較爲相似。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 74 張下降至 61 張，空頭頭寸自 98 張下降至 90 張，多空雙向（已對沖）持倉自 55 張上升至 58 張。經銷商賬戶進行了多空雙向同步減持，而且雙向減持的幅度較爲相似，並沒有表現出比較明顯的多空偏好。





資管機構持倉多頭頭寸自 0 張上升至 25 張，空頭頭寸自 118 張回落至 75 張，雙向持倉保持 0 張不變。資管機構在最新統計週期內進行了淨多調倉，這類賬戶在市場出現反彈的情況下對比特幣和以太坊做出了同方向的判斷，對於後市進一步上漲仍然持樂觀態度。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 932 張下降至 657 張，該數值創出統計以來新低，空頭頭寸自 2282 張上升至 2380 張，雙向持倉自 76 張上升至 122 張。槓桿基金在最新統計週期內進行了與資管機構思路相悖的淨空調倉，正如這類賬戶在微型比特幣合約上表現出的偏空態度，其對於以太坊進一步反彈的前景同樣不看好。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 1061 張微降至 1057 張，空頭頭寸自 106 張降至 0 張，爲統計以來首度出現 0 值，雙向持倉自 50 張降至 0 張。大戶賬戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步減持，不過空頭頭寸被清零的表現顯示出這類賬戶對於以太坊進一步反彈的前景相對樂觀，大戶成爲了最新一期週報中唯一一類對比特幣和以太坊持「相反」態度的賬戶。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1019 張上升至 1153 張，空頭頭寸自 482 張下降至 408 張。散戶在最新統計週期內進行了淨多調倉，與這類賬戶在比特幣上的調倉思路一致，也是「順勢而爲」的選擇，並不令人感到意外。



