〈鉅亨幣圈理財〉6步驟完成ACE帳戶註冊與身份認證，國家隊帶你買虛擬貨幣！

虛擬貨幣市場的高波動收益，讓許多投資人趨之若鶩，但仍有不少投資人一直在幣圈外徘徊，研究報告示顯示有二大主因，其一、是希望可以找個安全可靠的交易商，其二，就是入金的手續與過程！

虛擬貨幣市場交易所的台灣代表隊 - ACE 王牌虛擬貨幣交易所（ACE Exchange），短短三年內已成為台灣前兩大交易所，更為投資人提供新台幣與虛擬貨幣交易，為全台唯一擁有「新台幣」及「虛擬貨幣」雙重保障的交易所，包含委託凱基銀行擔任「新台幣資金信託保管銀行」並協助建構「數位身分驗證」機制，讓用戶的資產能受到銀行信託保管的制度，實現「信託保管、金流驗證」雙重保障！加強交易所安全度更讓投資人安心！

本文接下會帶著鉅亨會員，一步步完成 ACE 的註冊開戶程序，為了讓您的註冊的過程更加流暢，建議您使用電腦進行操作，並同時準備好：電子信箱、手機、身份證！

首先，請先點擊鉅亨專屬註冊網址，開啟後會出現以下註冊畫面： 第一步：請輸入 email，並設定密碼。(密碼至少 8 碼，須有數字及英文字母，英文字母須有大小寫，例：Anue5858)，完成後按下「按取得驗證碼」，並回到電子信箱中，確認註冊信中的認證碼

第二步：回到註冊頁，請先至您輸入的電子信箱收信，輸入信裡的驗證碼。並請先閱讀使用條款、隱私權政策及免責聲明，接受請打勾表示同意，之後點選「 註冊 」。

第三步，點擊「身份認證」，以獲得完整的交易功能！ 點擊後會出現「請綁定手機」之畫面，並請點擊「手機綁定」

第四步，並選擇「新增」，並輸入手機號碼後，按「取得驗證碼」。 第五步，請至你的手機收簡訊，輸入簡訊裡的驗證碼。再回到頁面中輸入完成後，點擊「送出 」！恭喜你！已經成功綁定手機囉！

完成上述功能後，接下來就要完成 <買幣實名制> 的作業，在上一步的最後，會跳出下圖視窗，請直接點選「去身份驗證」

第六步，填寫基本資料後按，並點選「+ 添加證件地址」。填寫戶籍地址，須與身分證上資料相符，填寫完成後點擊確定。郵遞區號查詢請點我！基本資料完成填寫，確認內容無誤後點擊「下一步」

接下來進入提交正 / 反面證件照及手持證件照的步驟 (相片範例可參考下圖)，證件照皆上傳完成後，點擊「提交審核」。

・範例照片如下：

貼心小提醒：實名認證需等 5~7 個工作天，請大家耐心等候唷！

通過實名認證後，可獲得每日價值 100 萬台幣的數位資產提幣額度。你可以透過用戶中心確認喲！

恭喜您完成帳戶註冊與身份認證，同時還能擁有數位資產提幣每日額度也調高至 100 萬台幣之價值！

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