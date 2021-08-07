三分鐘瞭解元宇宙項目 OVR：融合 AR 和 NFT，讓現實與虛擬共存

OVR 土地映射現實世界地點、融 AR 與 VR 爲一體，已經推出了尋寶遊戲、OVRLive、OVR Builder 等應用。

撰文：Holmes

當下，融合 AR/VR、AI 和區塊鏈技術的「元宇宙」成爲加密行業和互聯網科技巨頭追捧的熱點。從中心化沙盒遊戲 Minecraft、Roblox、Fortnite 到建立在區塊鏈上的虛擬世界 Decentraland、CryptoVoxel、Sandbox，乃至邊玩邊賺的 NFT 遊戲 Axie Infinity，人們紛紛探索研究這些元宇宙項目創造了哪些前所未有的體驗與價值。

押注 AR 打造現實與虛擬共存的元宇宙

去年年底悄然啓動代幣銷售、虛擬土地拍賣的 OVR 正在開闢元宇宙一個新方向：引入 AR 增強現實技術，用 1,660,954,464,112 個六邊形 NFT （每個六邊形代表了 300 平方米的大小）覆蓋我們每日生活的地球，由此創造了一個融合物理和數字、現實和虛擬同時共存的空間，允許用戶通過 SDK 自主創建從靜態 3D 作品到虛擬商店、AR 廣告、人工智能虛擬助手等數字體驗內容，讓用戶通過智能手機應用即可在現實世界探索體驗這些 AR 內容，從而打造屬於自己的元宇宙。

不同於 Facebook、Epic Game 打造的 Oculus 平臺和 Fortnite 遊戲聚焦於 VR 虛擬現實技術和體驗，OVR 致力於打造首個基於以太坊區塊鏈的 AR 開源平臺，希望成爲任何人想要創建或探索地理定位的 AR/VR 內容時首選的空間網絡參考平臺。OVR 堅信 AR 前景更爲廣闊。AR 市場規模和增長速度都超越了 VR，據 MarketsandMarkets 預測，AR 市場將從 2020 年的 153 億美元增長到 2025 年的 770 億美元，年複合增長率爲 38.1%；而 VR 市場同期從 61 億美元增長到 209 億美元，年複合增長率爲 27.9%。從用戶體驗來說，使用 VR，你需要一個頭盔，而對於 AR，一部智能手機（或者將來的 AR 眼鏡）就足夠了；戴上頭盔體驗 VR，一天最多關在房間裏幾個小時，而我們大部分時間都在現實世界中活動，AR 是與信息和虛擬資產互動的更好、更自然的的方式。據稱蘋果研發的 AR 眼鏡將在不到一年的時間裏推出，這將大大刺激 AR 應用和體驗的爆發。

總部位於意大利北部的 OVR 衍生於一家專注開發商業領域 AR/VR 應用有 7 年之久的公司，OVR 核心團隊具有 8 年的 AR 技術開發、市場營銷、商業設計的經驗，因此對 OVR 的 AR 元宇宙建成有哪些應用場景、經濟體系如何運作胸有成竹：

用戶可以用 OVR 代幣購買 OVR 土地，成爲 OVR 地主來決定在自己的土地上構建擁有比如商店、廣告、遊戲、博物館等各種自己想要的 AR 體驗，或者租賃出售土地；如果你是富有創意和技能的專業人才，你可以成爲 OVR 創造者幫助 OVR 地主打造各種 AR 內容，並由此獲得收益；普通用戶可以在 OVR 的世界進行各種 AR 體驗，而廣告商可以在 OVR 世界使用 OVR 代幣發佈 AR 廣告和品牌營銷……

OVR 平臺上所有的 AR 和 VR 資產都將由部署在 IPFS 網絡上的 OVR 節點託管，平臺產生的託管費將交予 OVR 節點作爲獎勵。因此維護 OVR 節點運行的礦工、質押 OVR 代幣爲 IPFS 節點投票選舉的質押者也是 OVR 生態不可或缺的成員。

拍賣、尋寶、賦能用戶，OVR 元宇宙順利啓動

從去年 12 月初啓動 OVR 土地拍賣以來，7 個月時間，已有超過 33 萬塊虛擬土地出售，其中如埃菲爾鐵塔這樣的世界性地標以 10.6 萬美元的價格出售。OVR 土地是映射現實世界地點、融 AR 與 VR 爲一體的土地，因此其可用性超過 Decentraland、Sandbox 等這些純粹的虛擬世界。

迄今爲止，OVR 下列應用最受用戶歡迎：

尋寶遊戲：這一靈感來自於 AR 遊戲 Pokemon Go 的活動旨在吸引用戶，向他們展示 AR 和平臺的潛力，以啓動 OVR 產品。迄今有成千上萬的用戶探索了超過 35 萬個現實世界的場所地點收集 OVR 代幣，每天有超過 1000 人在世界各地尋寶。在不久的將來，OVR 將讓尋寶者用相機掃描整個世界，以實現更高的精度，將虛擬資產定位在物理位置。並且，尋寶功能將計劃擴展爲 SaaS 服務，允許任何人用代幣和 NFT 創建自己的地理定位尋寶。品牌可以利用這一功能分發優惠券或將人們帶到特定的地理位置，藝術家可以在特定的地點放置藝術 NFT 並將藝術成果遊戲化，OVR 地主可以用代幣激勵人們訪問他們的空間……

化身遠程呈現：只要自拍一張照片上傳，OVR 就會創建逼真的 3D 化身，用戶可用來探索虛擬地點，與其他化身互動或在 AR 中與你的朋友聊天。如果你的手機是 iPhone X 以上版本，OVR 能夠使用深度攝像頭在 3D 化身上直播面部表情。

OVRLive：爲用戶創建有數千人蔘加的虛擬活動，首個成功案例是一個有 2 個 DJ 的動作跟蹤套件的現場 DJ 表演，粉絲能夠在 VR 中看到音樂會的現場，不僅看到面部表情，而且所有的身體動作都被直播。與業界廣爲傳頌、Fortnite 舉辦的有 1230 萬名玩家實時在線收看的 Travis Scott 演唱會不同，OVRLive 是現場直播，而 Fortnite 活動是預先錄製的，OVRLive 可以通過手機體驗，Fortnite 活動必須要用頭盔和筆記本電腦體驗。

OVR Builder：OVR 旨在打造允許社區用戶構建屬於他們自己的虛擬世界的開源 AR 平臺，提供的 OVR Builder 工具，已經幫助成千上萬的 AR/VR 體驗內容上傳至 OVR 土地。其中，OVR 畫廊現已作爲免費資產在 OVR Builder 上開放使用，幫助用戶可以在他們的 OVR 土地上建造自己的美術館畫廊以展示 NFT、舉辦展覽。有了上面介紹的化身遠程呈現功能，用戶可以通過化身與藝術家、其他參觀者交流互動，其體驗遠超一個人孤零零的觀展。

與 Minecraft、Roblox、CryptoVoxel 的 3D 創作均有特定風格不同，OVR 的目標是建立一個足夠靈活的元宇宙創作者平臺，既支持逼真的環境和資產，也支持風格化的人物。這就是爲什麼 OVR 與知名 VR 資產市場 Sketchfab 合作的原因：讓每個用戶隨手有數以百萬計的模型供他創造，即使他沒有 3D 技能。不僅如此，OVR 還希望成爲融合 NFT 與元宇宙的家園，並使其具有互操作性。只要有一個資產是可訪問的（比如沙盒遊戲的 NFT 資產），它也可以在 OVR 平臺上運行，如果你錢包裏有一個可訪問的 3D 資產 NFT，就可以在 OVR Builder 中使用。

基於區塊鏈、融合 AR 技術和 NFT 打造的 OVR 希望以開源代碼社區的方式賦能用戶自由打造他們的元宇宙，從而對數字內容創作消費、數字營銷、遠程辦公、教育等各個領域進行顛覆性創新。元宇宙纔剛剛開始，拭目以待 OVR 的表現。