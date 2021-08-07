專訪 SBF：兩年從 0 到 180 億美元估值，新晉加密巨頭 FTX 是如何煉成的？

在 FTX 完成本輪 9 億美元鉅額融資後，我們與其創始人 Sam Bankman-Fried 聊了聊他眼中的 CEX 競爭、DeFi、市場現狀，以及關於 FTX 交易所和他自己的那些「不爲人知」的幕後故事。



撰文：Vincent

加密交易平臺 FTX 在不久前完成了 9 億美元的 B 輪融資，紅杉資本、軟銀以及 Coinbase Ventures 等 60 多個機構及個人投資者參與，而本輪融資的金額也刷新了加密貨幣領域單筆融資數額的歷史記錄，本輪融資後 FTX 估值達到 180 億美元。

作爲 FTX 交易所的創始人兼 CEO ，同時也是 Alameda Research 的創始人，29 歲的 Sam Bankman-Fried （以下簡稱 SBF）的財富又實現了飛躍式的增長。不過也正是這位因爲一張睡在辦公室裏的懶人沙發上的照片被更多人認識的「爆炸頭小哥」，才讓「後發」的 FTX 實現了競爭白熱化的中心化交易所賽道中的彎道超車。

在 FTX 完成本輪鉅額融資後，我們與 SBF 聊了聊他眼中的 CEX 競爭、DeFi、市場現狀，以及關於 FTX 交易所和他自己的那些「不爲人知」的幕後故事。

「出圈」

從 2020 年魔幻的美國大選時推出預測市場產品並引發了加密市場內外的集中討論，到今年二季度買下 NBA 球隊邁阿密熱火主場邁阿密體育場 19 年冠名權，與美國四大體育聯盟之一的美國職棒大聯盟 MLB 達成長期合作關係，斥資 2.1 億美元購得電子競技團隊 TSM 爲期 10 年的冠名權，再到與 NFL 傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）和巴西之光超模吉賽爾邦辰（Gisele Bündchen）的長期合作。「出圈」必然是 FTX 在過去半年多的時間裏最重要的關鍵詞之一。

在談及這些「燃燒的鈔票」時，SBF 表示團隊的目的其實非常純粹，爲了提高 FTX 的影響力以及加密貨幣行業的知名度。因爲 MLB、NBA （邁阿密熱火）以及 TSM 都可以覆蓋全球範圍內千萬級的人羣，因此相關的合作和冠名有機會讓更多人認識至少了解到「FTX」這個品牌，而對於常規的運營手段來說，這顯然是不容易實現的。

即便是本次創紀錄的融資，SBF 同樣將其視作進一步出圈的準備。「此次融資所募得資金的主要用途就是進行併購，將更多具備潛力的項目或者團隊納入 FTX 大生態，以提供更完整和更優質的產品體驗，並進一步鞏固 FTX 的用戶基礎。除此以外，與更多傳統金融機構以及金融科技公司建立聯繫乃至達成合作，讓 FTX 的產品以及加密貨幣能夠觸達到更廣闊的範圍，則是本輪融資後的另一大短期目標。」SBF 在談到本輪融資的目的時，如是說。

「競爭」

中心化交易所作爲加密貨幣市場初見雛形以來，就一直盤踞在這個新興市場的生態鏈頂端。而早期缺乏應用的特殊環境所造成的炒作潮則讓中心化交易所成爲了加密貨幣世界中最擁擠，同時也是競爭最爲慘烈的賽道。即便是在我們見證了 DeFi 爆發的今天，中心化交易所仍然在用戶量和資金量上佔據着絕對優勢。可以說，從 FTX 誕生的第一天起，「競爭」從未停歇。

而在這一賽道中與 FTX 關係最爲微妙的，恰好就是當下風頭正盛的幣安。作爲 FTX 前期的戰略投資方，幣安曾經持有 FTX 股權及 FTT 代幣，在 FTX 成長初期，雙方在產品創新上也有着相當緊密的互動。不過隨後事情卻並沒有向着「閤家歡」的方向發展，去年上半年，幣安曾下架 FTX 槓桿代幣以上架自己的槓桿代幣。以及在不久前，趙長鵬表示已經放棄了 FTX 的所有股權，和 SBF「仍然是朋友，但不再有任何股權關係了」。

在說到如何看待與幣安的競爭關係時，SBF 表示，必須要承認的是幣安在過去一段時間裏的增長速度非常可觀，並且已經搶佔了相當大的市場份額，但是目前並不認爲幣安是中心化交易所賽道上唯一的競爭對手。在美國市場上已經上市且合規的 Coinbase 在品牌建設方面相當出色，此外像 Bybit 等交易所同樣有着相當可觀的交易量。因此面對這種環境，FTX 仍然需要專注於自身，而並非着眼於某一個特定「對手」。

畢竟 FTX 之所以能夠在較晚入局的情況下嶄露頭角，SBF 在產品上的高要求才是核心競爭力所在。SBF 在強調 FTX 的核心競爭力在於產品本身時略微加重了語氣，同時也流露出了一絲自豪感：「產品本身足夠令人滿意纔是 FTX 的核心競爭力所在，而這就包括但不限於簡單易用的前端、更流暢的交互體驗、更少的宕機頻次以及更好的風控機制等等。FTX 一直很重視產品本身的口碑建立，未來 FTX 還會爲用戶提供更豐富的交易品類，並以此吸引更多的投資者成爲 FTX 的用戶。」

「責任」

作爲一個在短短兩年時間裏實現了從 0 到 180 億美元估值增長的年輕團隊的領導者，SBF 提到了一個訣竅，同時也是 FTX 意在打造的企業文化，就是鼓勵每一個人都去承擔責任。這樣可以讓每個人都能夠在自己最擅長的領域耕耘，這樣可以有效地提升工作效率。SBF 表示他並不會因爲業務的發展就去盲目擴張，因爲他發現當公司的成員太多的時候，效率往往都會下降，恰當的人數加上更合理的協調纔是最優解，而這也需要團隊中的每一個人都能夠做到「承擔責任」。此外這種扁平的模式還能減少無謂的「政治鬥爭」，能夠更好地把團隊成員擰成一股繩。

而 SBF 自己，也做到了「以身作則」，那個廣爲流傳的時尚單品懶人沙發，就是最好的佐證。

在公司之外，SBF 還在慈善事業上投入了相當的時間和金錢。成爲了這個星球上最年輕的億萬富豪之一後，SBF 有意願通過分享來幫助那些旨在改變未來的人，讓更多人能夠有意願去努力思考，去改變世界。據 SBF 透露，其今年的捐贈額預計將達到 1000 萬美元，未來他還打算把他的絕大部分財產都捐贈出去，爲人類的未來做出更多的貢獻。

「挑戰」

對於中心化交易所來說，DeFi 燃起的去中心化熱潮，無疑是當下所面臨的最直接的衝擊和挑戰。尤其是當 Layer2 的成熟方案逐漸落地，以太坊網絡的性能瓶頸被打破，以及越來越多的新公鏈上的 DeFi 生態加速成長的環境中，去中心化交易平臺（DEX）究竟會給交易所帶來多大的麻煩，是在談論加密貨幣市場的未來時，繞不開的話題。

不過 SBF 對於這一問題卻保持着樂觀的態度，他認爲 DEX 很難在「交易市場」中取得顛覆性的發展，即便是未來憑藉技術手段大幅優化了計算效率，也至多隻能從中心化交易所的手中奪去約 20% 的市場份額。因爲即便 Layer2 的方案足夠優秀，但是如若底層 Layer1 網絡不夠強大，也不足以在區塊鏈上建立一個堪比當前頭部中心化交易所的龐然大物。這就意味着鏈上的 DEX 即使是想要復刻當下中心化交易所已經實現的功能和交易體驗，也幾乎是一件不可能完成的任務，更何況中心化交易所也並不會「坐以待斃」。

而像 DeFi 挖礦等一度引發了圈內現象級討論及參與度的「新概念投資」來說，SBF 坦誠自己目前也並沒有經常參與其中了，因爲想要尋找到一個真正好的機會，需要花費足夠多的時間精力去分析和判斷，並且要能夠做到「全力以赴」，因此這並不是一件能夠簡單做好的事情，投資者不能因爲嚐到了早期紅利就盲目地將資產暴露在風險之中。

而在被問及對於未來市場走向的看法時，SBF 表現的相當老道：「我們可能已經在熊市之中了，當然也可能沒有，未來會發生什麼很難預測。」

不過從 SBF 的笑容中，我們也許能夠確認一點，那就是無論明天開始我們是否就已經身處熊市之中，這個在短短兩年間財富和身材都迅速膨脹的年輕人以及他的 FTX，都已經做好了準備。