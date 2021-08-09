一張圖讀懂幣安如何應對全球「圍剿」

自 5 月中旬以來，幣安開始陷入多國監管的漩渦，鏈聞在此梳理出了幣安應對全球監管「圍剿」的時間線。

雖然在過去一年中 DeFi 與 NFT 等概念佔據着加密貨幣市場的 C 位，但是在這輪歷史級的牛市中，我們見證了比特幣大幅改寫歷史高點的強勢表現，也見證了一衆頂級投行及金融機構對於加密資產態度的轉變，以及以特斯拉爲代表的企業的入局。

而新一輪牛市所帶來的出圈效應也並沒有讓「去中心化金融」獨美。作爲自比特幣誕生以來就長期盤踞於行業生態鏈頂端的中心化交易所，同樣在本輪熱潮中賺到盆滿鉢滿。據幣安每季度例行公示的銷燬數據顯示，今年上半年幣安銷燬金額約 10 億美元，按照過去幣安銷燬金額佔利潤 20% 粗略估算，上半年幣安利潤已達 50 億美元。

不過市場的火熱除了帶來了更多的用戶、流量乃至資金，也引來了全球各大經濟體監管層的目光。缺乏有效監管的金融市場成爲洗錢及逃稅等犯罪溫牀的可能性讓監管從未退場，而幣安作爲加密貨幣交易所中全球化進程最爲激進的「領跑者」，也不可避免地成爲了監管「圍剿」的首選目標。

在過去三個月左右的時間裏，幣安先後遭到了美國、日本、英國、泰國、新加坡等多個國家和地區的金融監管機構的「關照」，並且被迫做出了一系列的應對措施。我們用一張圖梳理出了幣安如何應對全球「圍剿」。