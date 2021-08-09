三分鐘讀懂 YIN Finance：Uniswap V3 生態流動性管理協議

YIN Finance 爲 Uniswap V3 LP 提供了主動管理流動性策略的選擇，還擁有收益復投、聚合流動性挖礦等功能。

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撰文：Zoe Zhang

Uniswap 推出 V3 版本後，LP 可以在不同價格範圍內建立多個頭寸，資金效率大幅提高，可觀的做市收益聚集了行業目光。但更高的收益背後是更精準的做市策略，對於普通用戶而言，LP 做市門檻在無形中提高了。

去中心化流動性管理協議 YIN Finance 在市場變化中捕捉髮展機遇，用戶不僅可以通過訂閱 YIN Finance 系統中可編程的流動性智能合約 CHI 實現主動管理流動性策略，還在細節之處實現了兌換費自動再投入、聚合多方流動性挖礦收益等功能，幫助更多人蔘與 Uniswap V3 實現更大化做市收益。

YIN Finance 如何幫助 LP 主動管理流動性策略

YIN Finance 是一個面向 Uniswap V3 市場的主動流動性管理協議，用戶可以通過訂閱協議中的 CHI，也就是 YIN Finance 的主動流動性管理策略實現更優的流動性管理，從而實現更高收益。

每一位 YIN Finance 協議用戶都會擁有一個名爲 YANG 的個人 NFT 智能金庫：用戶對於資產的各項管理操作都將在 YANG 智能金庫中執行。整個過程中用戶都保留資產的控制權，從而有效的確保資產安全性。作爲金融性 NFT，YANG 僅用於證明用戶資產所有權歸屬，不可交易。

CHI 同樣以 NFT 的形式存在，是 YIN Finance 協議系統中可編程的流動性智能合約：每個合約都代表一種流動性策略，用戶可以選擇訂閱不同的 CHI （即選擇不同的流動性策略）進行流動性管理，用戶訂閱 CHI 之後，自己的資產就轉化爲 CHI 所描述的流動性。同樣作爲金融性 NFT，CHI 代表不同的流動性策略歸屬，僅可訂閱，無法交易。

和目前市場上大多數 Uniswap V3 流動性策略收益平臺玩法相比較，YIN Finance 優勢在於：

專業 LP 策略簡化 Uniswap V3 玩法

在發展初期，YIN Finance 官方會提供不同的 CHI 流動性策略 NFT 供大家選擇。這些 CHI 策略主要集中在類似於 USDT/USDC 交易對等低波動性的穩定幣之中，手續費部分的年化收益約在 15%，幫助新手玩家實現穩健收益。訂閱 CHI 也會產生 YIN 以及機槍池多挖的額外收益，實際的總年華收益會更高。

等到社區發展到一定規模後，YIN Finance 允許高階 DeFi 玩家、KOL 等成爲策略提供方，憑藉自己敏銳判斷編輯、調整、發行以及分享自己的 CHI 策略獲得平臺 YIN 代幣獎勵。

普通玩家也可以根據自身需求選擇訂閱這些 CHI。訂閱後，當策略提供方根據行情變化更新自己所創建的 CHI 時，訂閱者的流動性也會隨之更新。

除此之外，YIN Finance 針對高風險偏好用戶推出了槓桿池玩法。槓桿玩家質押資產到槓桿池中，用戶持有的 YIN Finance 生態代幣 YIN 的數量決定了用戶能夠撬動的槓桿倍數，最高可進行高達 10 倍的槓桿流動性管理。作爲常見 DeFi 玩法，槓桿雖有機會獲得高收益但也伴隨高風險，在此提醒用戶謹慎嘗試。

兌換費自動復投降低 Gas 成本

V３的一個重大改變就是兌換費不再自動加入到流動池子內，而且需要人爲發起收集指令去收集。另外因爲兌換費的獲取必須在成交區間內，計算過程變複雜很多。根據 V３使用者反饋情況看，Gas 費用上升明顯。針對此現象，YIN Finance 簡化這一用戶操作，從智能合約層面實現自動收集、自動添加，不僅在 Gas 費上爲用戶節約了成本，而且復投帶來了更高收益。

實現三重收益

用戶在 YIN Finance 平臺質押資產並選擇 CHI 策略進入 Uniswap V3 做市，除了能夠獲得兌換費和 YIN Finance 平臺代幣激勵以外，還能通過參與流動性挖礦獲得第三重收益。這些流動性挖礦項目均經過審計，且通過了 YIN Finance 的一一篩查，進一步保障用戶資產安全。

除此之外，當用戶在 YIN Finance 平臺中質押 YIN Finance 生態代幣 YIN 時，除了獲得質押獎勵外，還將獲得部分平臺手續費的分成。質押隨時可以終止，但是贖回需要 14 天的冷靜期，若需要強制贖回，平臺將會收取 5% 作爲手續費。另外，由於是單幣質押，用戶也不用擔心無常損失問題。

對於 DeFi 項目而言，安全問題不容忽視。YIN Finance 合約通過了慢霧科技、安比實驗室兩家知名區塊鏈安全公司的代碼審計，進一步消除用戶對於資產安全的顧慮。

YIN Finance 代幣規則

作爲 YIN Finance 的生態代幣，YIN 總髮行量爲一億，並具有以下功能：

質押 YIN 代幣獲得平臺利潤分紅（YIN 代幣贖回手續費、槓桿池清算收益等）；

參與 DAO 的生態治理；

代表槓桿池玩家權益；

策略提供者需要花費 YIN 以創造 CHI 等。

YIN 的代幣分配規則如下：

種子輪：6%

私募 ：10%

公募：1%

團隊 ：12%

發行 CHI 獎勵 ：22%

流動性挖礦：10%

合作伙伴：5%

社區激勵 ：30%

顧問 ：2%

空投：2%

YIN Finance 未來發展規劃

在 YIN Finance 官方資料中也透露了團隊未來一年發展規劃：2021 年第三季度，YIN Finance 將完成主網部署、審計以及推出 Bug 懸賞計劃；2021 年第四季度，YIN Finance 將上線 V2 版本槓桿池功能，並計劃集成 Polygon 以及 Solana，嘗試爲不同公鏈的用戶提供主動性流動管理服務；等到 2022 年第一季度，YIN Finance 將推出 V3 版本，該版本支持用戶創建的自己的策略 CHI。

在部署多鏈的發展腳步中，YIN Finance 也獲得了 Polygon Grant 扶持計劃與生態支持，未來 Polygon 將以戰略伙伴的關係幫助 YIN Finance 部署到 Polygon 網絡之上，爲 YIN Finance 用戶提供更獨立、更靈活、更安全、更低 Gas 費的交易環境。

開發工作緊鑼密鼓進行的同時，YIN Finance 開拓市場的步伐未停：

一方面，YIN Finance 開展了多期空投活動，活躍生態的同時鼓勵更多人蔘與生態；另一方面，YIN Finance 將在全球範圍內推廣大使招募計劃，計劃涵蓋土耳其、意大利、加拿大、英國、美國、中國、越南、泰國、韓國、日本和俄羅斯等全球多個國家，推動項目進一步走向國際化，對項目有興趣的用戶可以關注最新消息。

Uniswap V3 的到來，讓許多團隊瞅準了流動性提供者創業藍海市場，擁有支持用戶主動管理流動性策略、兌換費自動再投入以及聚合多方流動性挖礦收益等特色的 YIN Finance 能否脫穎而出？在做市策略方面有自己獨特見解的 DeFi 用戶們可以持續關注。