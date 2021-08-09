【安聯投信】亞洲不含日本、已開發歐洲及全球新興市場股市迎來資金淨流入

變種病毒持續散播、就業數據轉佳推升市場對升息預期、經濟數據好壞交錯，全球股市震盪走揚。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括美國、拉丁美洲及歐非中東等地股市微幅資金流出，但皆小於 1 億美元；亞洲不含日本、已開發歐洲股市與全球新興市場等地股市則是迎來資金淨流入，其中亞洲不含日本股市以 14.49 億美元的淨流入，動能居冠。

安聯投信表示，過去一周多空消息拉扯市場，變種新冠病毒在多國的確診數字仍在上升、美國最新製造業數據走緩影響市場情緒；但同時陸續公布的美國企業財報整體正向推動股市走勢、最新非農就業數據優於預期呼應了經濟復甦的方向，但也推升市場對聯準會可能加快緊縮腳步的預期。觀察全球股市，美股四大指數過去一周走勢震盪但穩步上揚，包括標普 500 與那斯達克指數再創新高，並激勵國際重要股市如道瓊歐周 600 與亞洲主要市場表現，包括中國 A 股、日本東証、香港恆生及台灣加權指數等重要亞股，一周內多有 1-2% 漲幅。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，美股企業近期陸續公佈第二季財報及展望，根據調研機構 Factset 統計，標普 500 指數成分企業截至七月底止已公布的財報約有 88% 優於預期，整體表現正向；相關數據也指出，標普 500 指數企業第二季整體獲利成長平均較前一季再為上揚，來到今年的相對高點。雖然隨著基期效應的改變，接下來第三、四季的獲利成長率可能會相對走緩，但目前預估皆有望高於均值，由經濟復甦帶動的企業獲利成長態勢方向不變。

謝佳伶表示，截至 7 月底止，標普 500 指數整體企業獲利成長率已來到了 10% 左右，在各產業中，包括非必須消費、能源、通訊服務及科技等產業成長皆高於整體平均，其中非必須消費產業年初至今獲利成長更逾 33%，表現亮眼。進一步觀察，可發現在非必須消費中如旅館、餐廳、休閒、家庭耐久財等族群受惠美國今年以來經濟復甦與景氣回升動能，產業持續回溫，有望帶動相關資產後市表現。

在後續觀察指標上，謝佳伶指出，美國聯準會最新會議聲明調性雖為中性偏鴿，但市場對於通膨及其可能帶來的政策緊縮擔憂仍在，接下來應密切留意聯準會政策動向，以及可能影響其政策的重要因素如美國就業市場恢復狀況，與經濟復甦中表現較不如預期的不動產市場、工業部門等數據，作為後續判斷參考。

在投資建議上，謝佳伶建議除可留意上述受惠於經濟復甦的非必須消費、能源、通訊服務等產業外，也應將符合長期成長趨勢的美國強勢科技成長股納入核心配置中，作為驅動資產持續成長的主要動能，持續參與相關資產長期成長契機。

在台股方面，安聯投信指出，近期盤勢仍維持盤整格局，部分擁有利基或財報展望佳的族群時有表現，但同時短線資金持續快速輪動、籌碼面凌亂，加上地緣政治雜音、中國政策動向與內部經濟需求長線發展也帶來干擾，台股市場承壓，指數持續震盪。

從近來陸續開始回溫的科技產業來看，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期全球需求樣貌逐漸改變，展望明年仍可看見持續成長、延續缺貨題材股，如 ABF 載板、矽晶圓族群，目前供需吃緊，而且很多客戶已在爭搶未來一年產能，報價趨勢往上。

廖哲宏表示，展望未來，對科技類股看法正向，接下來市場聚焦的關鍵應該是在 2022 年具有能見度和成長性的三大族群，車用電子相關、速度規格提升，以及晶圓代工擴產等。在方向上，科技方面，AI(人工智慧)、車用電子、高速傳輸、雲端伺服器等具有 3-5 年長期的結構性成長機會，也值得布局，傳產則看好隱形眼鏡、紡織衣鞋等類股。

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