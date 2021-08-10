投融資筆數減半，CeFi 再現億級融資熱度延續 | 投融資週報

本週投融資筆數和總金額均相對上週驟降，唯一一筆億美元級別融資發生在 CeFi 領域。

據鏈聞統計，7 月 31 日至 8 月 6 日期間，加密市場共發生 16 筆投融資事件，已披露投融資總金額爲 3.416 億美元，投融資筆數和金額較上週均有較大幅度下降。

從賽道分類來看，本週融資事件均勻分佈在 CeFi、 DeFi、NFT 和工具領域。其中最大一筆融資爲加密金融服務平臺 Matrixport 以 10 億美元融前估值融資 1 億美元，DST Global 等領投。這筆融資延續了此前 CeFi 領域的突出表現，前兩週的最高單筆融資分別爲加密貨幣交易所 FTX 融資 9 億美元和機構級安全公司 Fireblocks 融資 3.1 億美元，均在 CeFi 領域。

另外，本週未發生機構融資，而此前兩週均有四筆機構融資。

從機構活躍度看，本週持續活躍機構包括 Coinbase Ventures、Pantera Capital、Hashed、Crypto.com、LD Capital、DeFi Alliance、SevenX Ventures、Dragonfly Capital、CMT Digital、Polychain、Galaxy Digital 等，普遍聚焦於 DeFi、NFT 和工具等領域。

CeFi

加密金融服務平臺 Matrixport 以 10 億美元融前估值融資 1 億美元，DST Global 等領投

加密金融服務平臺 Matrixport 以 10 億美元融前估值融資 1 億美元，DST Global、C Ventures 和 K3 Ventures 聯合領投，啓明創投、CE Innovation Capital、Tiger Global、臻卓集團、Palm Drive Capital、Foresight Ventures 和 A&T Capital 及 Matrixport 的早期投資者 Lightspeed、Polychain、Dragonfly Capital、CMT Digital 和 IDG Capital 等參投。

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一站式數字資產管理平臺 Aspen Digital 完成 880 萬美元融資，RIT Capital Partners 和 Liberty City Ventures 領投

一站式數字資產管理平臺 Aspen Digital 宣佈完成 880 萬美元 Pre-A 融資，由英國投資信託基金 RIT Capital Partners 和 Liberty City Ventures 領投，Cherubic Ventures、Token Bay Capital、Somerley Capital 以及 Chatchaval Jiaravanon 和 Chaval Jiaravanon 參投。

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服務於投顧的技術平臺 Onramp Invest 完成 600 萬美元融資，Coinbase 和 WisdomTree 參投

幫助投資顧問接入加密資產的技術平臺 Onramp Invest 宣佈完成 600 萬美元種子輪融資，主要的投資機構包括 Coinbase Ventures、Eterna Capital、Fox Ventures、Galaxy Digital、Galaxy Fund Management、Gemini Frontier Fund、Ritholtz Wealth Management 和 WisdomTree。

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硅谷科技公司 Bosonic 獲加拿大區塊鏈科技公司 DMG Blockchain Solutions 200 萬美元戰略投資

硅谷科技公司 Bosonic 獲加拿大區塊鏈科技公司 DMG Blockchain Solutions 200 萬美元戰略投資，此外還將根據 Bosonic 下一輪股權融資的融前估值的 75% 或 2 億美元的市值中較低的估值爲基礎獲得 Bosonic 的優先股。

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工具

加密貨幣經紀商 Voyager Digital 以 8400 萬美元的對價收購加密支付公司 Coinify

加密貨幣經紀商 Voyager Digital 以 8400 萬美元對價收購加密支付公司 Coinify，Voyager Digital 將增發 510 萬股普通股（價值約 6900 萬美元）並支付 1500 萬美元現金對 Coinify 進行收購。

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區塊鏈數據提供商 Messari 完成 2100 萬美元 A 輪融資，Point72 Ventures 領投

區塊鏈數據提供商 Messari 宣佈完成 2100 萬美元 A 輪融資，由 Point72 Ventures 領投，Coinbase Ventures、Uncork Capital、Underscore VC、Alameda Capital、Blockchain Ventures、CMS Holdings、Gemini Frontier Fund、Winklevoss Capital、Kraken Ventures、前湯森路透首席執行官 Tom Glocer 和 Anchorage 聯合創始人 Diogo Monica 參投。

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加密貨幣稅務軟件公司 ZenLedger 完成 600 萬美元 A 輪融資，Bloccelerate VC 領投

加密貨幣稅務軟件公司 ZenLedger 宣佈完成 600 萬美元由 Bloccelerate VC 領投的 A 輪融資，將簡化加密貨幣稅收和會計流程，其他投資方包括 Mark Cuban 的 Radical Ventures、G1 VC、Borderless Capital、4RC、Centrality、BIGG Digital Assets、CoinGecko、Accelerator Ventures，以及天使投資人 Jon Staenberg 和 Darren Lau，原有投資方 Vestigo Ventures、Castle Island Ventures、Migration Capital、Blackwater Capital 和 Karl Muth 也參與了本次融資。

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鏈上數據和市場分析平臺 CryptoQuant 完成 300 萬美元融資， Hashed 領投

鏈上數據和市場分析平臺 CryptoQuant 宣佈完成 300 萬美元融資，由 Hashed 領投，Galaxy Interactive、Mirae Asset Capital 和 Youbi Capital 參投。

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DeFi

TrustToken 融資 1250 萬美元，a16z、Alameda 和 BlockTower 通過購買 TRU 領投

穩定幣 TUSD 發行平臺和 DeFi 借貸協議 TrueFi 運營商 TrustToken 完成 1250 萬美元新一輪融資，BlockTower Capital、Andreessen Horowitz （a16z）和 Alameda Research 通過購買 TrueFi 的原生代幣 TRU 領投了這輪融資。

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Kyber 孵化的一站式 DeFi 入口 Krystal 完成 660 萬美元融資，Hashed 領投

由 Kyber 孵化的一站式 DeFi 錢包工具 Krystal 宣佈完成 660 萬美元融資，由 Hashed 領投，Crypto.com、Signum Capital、BlockTower、HyperChain、Arrington Capital、LD Capital、DeFi Alliance、ArkStream Capital、Coin98 和一些天使投資人蔘投。

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固定利率收益和交易協議 Sense Finance 完成 520 萬美元種子輪融資，Dragonfly Capital 領投

固定利率收益和交易協議 Sense Finance 完成 520 萬美元種子輪融資，Dragonfly Capital 領投，Bain Capital Ventures、Nascent、Variant 和 Robot Ventures 參投，此外項目的早期顧問 Steven Becker （Maker 基金會總裁兼 CEO）、Dillon Chen （Commonwealth Labs 聯合創始人兼 CEO）、Kurt Barry （MakerDAO 工程師）、Tom Walton-Pocock （前 Aztec 聯合創始人兼 CEO，現 Fabric Ventures 研究合夥人）、Ben Myers （Arrow Resources 商品交易員）、Freddie Farmer （前 Wintermute 負責人）將在接下來項目的發展中繼續發揮建設性作用。

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Cardano 生態去中心化交易平臺 Cardax 通過社區代幣銷售完成 150 萬美元種子輪融資

Cardano 生態去中心化交易平臺 Cardax 通過社區代幣銷售完成 150 萬美元種子輪融資，平臺將於 9 月份推出。

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NFT

NFT 交易平臺 MakersPlace 完成 3000 萬美元融資，Bessemer 和 Pantera 領投

NFT 交易平臺 MakersPlace 宣佈完成 3000 萬美元融資，Bessemer Venture Partners 和 Pantera Capital 領投，Uncork Capital、Draper Dragon、9Yards Capital、Coinbase Ventures、Sony Music Entertainment、Acquavella Galleries、Sabrina Hahn、Bill Ruprecht、Eminem、Paul Rosenberg、3LAU、Larry Fitzgerald、Shari Glazer、Eric Baker、Julia、Kevin Hartz、Vinny Lingham 和 Tobias Lütke 等參投。

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NFT 創建和發行平臺 Cent 完成 300 萬美元種子輪融資，Galaxy Interactive 等參投

NFT 創建和發行平臺 Cent 完成 300 萬美元種子輪融資，Galaxy Interactive、In/Visible Ventures、前迪士尼主席 Jeffrey Katzenberg、音樂藝術家 will.i.am 和 Zynga 創始人 Mark Pincus、LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman、Mask Network 參與本輪融資

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基於 Flow 的 NFT 平臺 Mynft 完成種子輪融資，HashKey 領投

基於 Flow 的 NFT 平臺 Mynft 完成種子輪融資，HashKey 領投，Dapper Labs、Everest Ventures Group、SevenX Ventures、Yuanyuzhou Ventures 參投。

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基礎設施

美國區塊鏈創業公司 TBCASoft 完成 2500 萬美元 B 輪融資，Naver Financial 領投、軟銀參投

美國區塊鏈創業公司 TBCASoft 完成 2500 萬美元 B 輪融資，韓國互聯網巨頭 Naver Corporation 子公司 Naver Financial Corporation 領投 2000 萬美元，原投資機構軟銀繼續參投 500 萬美元。

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