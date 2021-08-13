市場熱度大漲，但反彈未破中長期指標偏空格局 | 加密衍生品週報

撰文：7

擴展閱讀：衍生品週報中這些數據有何意義，又該如何解讀？



比特幣期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

爆倉概況

上週（8 月 2 日至 8 月 8 日）比特幣並未受到周初價格的短暫回落影響繼續刷新近期高點，週末期間行情一度實現了對於 45000 整數關口的重新收復，盤面表現上來說比特幣的強勢還在延續，這種久違的強勢氛圍中對於短線行情最爲敏感的合約投資者會作何選擇非常值得期待。

雖然上週行情穩步走強，但是由於周內並沒有出現非常極端的暴漲暴跌表現，因此周內的爆倉狀況出現了非常大幅度的緩和，相比於前一統計週期內大漲的爆倉數額而言，上週市場進入到了一個相對平穩的狀態，周內兩小時爆倉峯值僅爲前一統計週期峯值的不足十分之一。正如上一期週報內所述，出現極端爆倉過後做空倉位遭到大幅削減後短線上漲環境明顯「優化」，行情在多方力量明顯佔優的背景下穩步走高完全符合預期。

比特幣期貨爆倉數據統計，來源：Skew

交易量

上週比特幣期貨交易量繼續反彈，在前三天成交量基本延續了再上一個統計週期後幾個交易日平均水平的前提下，後四個交易日日均成交量相比前半週上漲約 50%，單日成交量水平迫近 750 億美元水平，市場短線交易熱度繼續回升。

比特幣期貨交易量，來源：Skew

持倉量

合約持倉量在上週同步上升，週末期間該數值一度迫近 150 億美元水平，創近期新高。相比於不久前的一輪上衝 40000 整數的過程中持倉量的上漲幅度而言，本輪比特幣期貨合約持倉量的漲幅更爲可觀，尤其是在價格短暫回落後再度衝高的過程中該數值的漲幅相當明顯，顯示上週後半段對於 45000 整數的衝擊對於市場情緒的影響力度相當明顯，也意味着目前市場上的合約投資者對於「回踩確認」幫助鞏固趨勢的共識正在逐漸形成。

比特幣期貨持倉量，來源：Skew

基差

不同於市場參與熱度明顯回升的數據表現，比特幣期貨合約的基差仍然保持普遍正值的狀況，該指標意味着仍然存在着大量資金不看好市場的反彈前景，尤其是對於中長期合約來說，通過過去一段時間的觀察，這種偏空的態度已經相當明朗，而短期合約基差如此一致的正值表現，也在某種程度上說明市場參與熱度的回升並不僅得益於順勢追多的資金量上升，更大比例的熱度仍然由逆市博空的資金貢獻。

比特幣期貨合約基差，來源：Skew

以太坊期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

爆倉概況

上週（8 月 2 日至 8 月 8 日）以太坊同步走高，盤面表現上與比特幣差異並不明顯。

以太坊期貨合約過去一週爆倉量同樣大幅收窄，行情順延前一統計週期的平穩上漲表現並沒有造成過多破壞性的結果，其中兩小時爆倉峯值同樣僅爲上一統計週期峯值的三分之一左右水平。

以太坊期貨爆倉數據統計，來源：Skew

交易量

以太坊期貨合約交易量在上週大幅上升，其中上週四的單日成交量更是迫近 500 億美元創出近期新高，並且在上週後幾個交易日內也很好地延續了這一成交量的高水平，短期市場合約參與熱度相比過去一段時間明顯上升，而且從相對錶現來看，以太坊熱度的上升速度已經超過了比特幣。

以太坊期貨交易量，來源：Skew

持倉量

以太坊合約持倉量在過去一週內穩步上升，且持倉量在週末期間超過了 75 億美元水平，創出近期新高。交易量與持倉量的同步上升顯示以太坊合約的活躍度大幅上升，而這種熱度的延續性如何非常值得期待。

以太坊期貨持倉量，來源：Skew

基差

以太坊合約的基差數值表現與上週變化不大，中長期的偏空態度相當明確，所以短期熱度上升該做何種方向的解讀還是需要慎重，至少從合約的基差數據上來看，市場並沒有陷入到一個「無腦樂觀」的狀況之中。

以太坊期貨合約基差，來源：Skew

比特幣期權統計範圍包括幣安、Bit.com 、CME、Deribit、火幣、LedgerX 和 OKEx。

交易量

上週比特幣期權交易量雖然同樣有所上升，但是相比於期貨合約的交易量漲幅而言，期權成交量的漲幅較爲有限，相比於前幾周來說並沒有出現跳躍式的上漲表現，整體來看仍然保持在一個相對冷卻的狀況之中。

比特幣期權交易量，來源：Skew

持倉量

比特幣期權持倉量在上週內取得了明顯的反彈表現，而且已經填補了上週因月度合約到期而出現的被動減持的所有份額。正如上一期週報所述，這種幅度的持倉量快速反彈是一個短期期權市場參與熱度大幅上升的關鍵信號，雖然成交量數據的上漲幅度並不是非常可觀，但是持倉量顯示短期市場對於期權產品的偏好有了明顯上漲。

比特幣期權持倉量，來源：Skew

波動率

最新統計週期內已實現波動率指標表現平穩，不過隱含波動率相比於前一段時間有了比較明顯的上升，在行情已經出現明顯上漲的情況下，隱含波動率的上升某種程度上說明市場對於後市的波動幅度還有更高的預期，不過結合期貨的基差數據來看，這種「異動」的方向偏好上來說，也許下跌仍然相對佔優。

比特幣已實現波動率，來源：Skew

比特幣隱含波動率，來源：Skew

PCR

過去一週比特幣成交量 PCR 出現了比較明顯的反彈，但是持倉量 PCR 仍然保持下行趨勢，這意味着短期市場看空的態度有所軟化，不過中長期的偏空思路並未發生任何變化，這與基差數據所呈現的指向信號保持一致。

比特幣 PCR，來源：Skew

期權到期情況

本週期權到期量進一步下降，本週五比特幣期權合約到期量爲 12800 枚，相比於上週的增持幅度來說這種常規的周合約到期影響不會太大。

比特幣期權到期情況，來源：Skew