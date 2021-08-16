本週前瞻 | 以太坊 2.0 迎重要進展，BitDAO 將在 MISO 進行 IDO

以太坊 2.0 測試網 Pyrmont 將於 8 月 19 日 進行 以太坊信標鏈首個硬分叉升級 Altair。Altair 是以太坊相對較小的信標鏈更新，升級的主要內容包括對以太坊 2.0 質押參數和獎懲計算的改變，以及爲輕客戶端的實現引入同步委員會。Altair 於今年 5 月推出 Alpha 版本，7 月中旬從 Alpha 版本轉變爲 Beta 版本。

此前，以太坊基金會核心開發人員 Danny Ryan 在以太坊官方博客發佈文章宣佈信標鏈首個升級 Altair 已取得 穩定進展。並表示以太坊信標鏈更新 Altair 升級部署成功後的工作重心將會轉移到 Eth1 和 Eth2 的合併。

此外，旨在推動開放式金融發展的去中心化自治組織 BitDAO，將於 8 月 16 日在 SushiSwap Launchpad 平臺 MISO 發行代幣 BIT。這也是 BitDAO 首次發行代幣，計劃採用荷蘭拍形式，共拍賣 2 億枚 BIT 代幣。BitDAO 是一個以 DAO 爲導向的資金庫，而 BIT 通證是有效推動社區協同的渠道，只要持有 BIT 通證就能成爲 BitDAO 的「成員」，可以提出議案或對提案進行投票。

BitDAO 已經獲得了衆多知名投資者和團隊的支持，包括 Bybit、 Pantera Capital、Founders Fund 和 Peter Thiel。迄今爲止，BitDAO 的融資總金額已經超過了 2.3 億美元。代幣發行完成後，BitDAO 可以利用通證交換等舉措進一步加強自己的資金庫優勢，將能更好的爲早期項目提供支持並促進各種產品和協議之間的協作。

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