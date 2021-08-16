【安聯投信】投資級債單周迎來資金淨流入

美國 7 就業數據明顯改善，市場對政策縮減寬鬆預期增溫，但部分經濟指數低於預期，美債殖利率單周走勢震盪，債市資產漲跌互見。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周債券資金流向分歧，投資級債淨流入 47.2 億美元，高收益債及新興市場債則分別小幅淨流出 0.3 及 3.3 億美元。

安聯投信表示，美國 7 月新增非農就業人數創下一年以來最大增幅，失業率降至約 5.4%，聯準會官員表示，若接下來數月的就業數據保持強勁，將認真考慮在適當的時機逐漸縮減購債規模。相對鷹派論調使美國 10 年期公債殖利率周間一度來到近 1.37% 高點，不過隨後新出爐的消費者信心指數低於預期影響，美債殖利率又回落至 1.28% 左右，單周走勢震盪，並使多數信用債呈壓，包括美國、歐洲投資級與高收益債收黑，其中又以 CCC 級債券跌幅明顯大於較高評級債券，但單周跌幅皆控制在 1% 以內。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，變種病毒近期在美國造成新增確診數的增加，雖一度影響市場情緒，但因相關利空已逐漸被市場消化，同時美國疫苗施打率已來到約 60% 左右，且疫苗對於重症及死亡的預防仍有一定效果，加上拜登政府基建法案在參院通過以及近期正面的就業數據也對市場帶來提振，皆有助於美國經濟持續邁向復甦方向。

展望後市，謝佳伶表示，隨著市場預期美國聯準會開始討論縮減量化寬鬆規模，並將貨幣政策逐漸調整正常化，但美國 10 年期公債殖利率卻在近期來到今年以來相對低點，後續潛在可能的升幅空間加大，也使債券市場的利率風險再度增加，在投資債券資產時不可不注意。

謝佳伶指出，根據經驗，過去在美國 10 年期公債殖利率上升的階段，如 2015 年中起聯準會開始數次升息為例，美債殖利率從 0.5% 左右低點一路攀升至 2019 年約 2.75% 左右高點，期間包括公債、投資等級債等多數債券資產指數多受衝擊走跌，然而美國短年期公債指數在同期間卻逆勢一路走揚，主要受惠於較短的存續期，使相關債券在到期前受到利率彈升的影響與衝擊較長天期債券更少，成為升息環境下的抗跌優質債券資產之一。

在投資建議上，謝佳伶表示，面對接下來美國公債殖利率可能持續走升的後市，在債券的投資上首先注意存續期的控制，建議可挑選存續期較短（1.2-1.6 年）且評級較佳（B、BB 級）的美國短年期高收益債券，不但降低利率風險帶來的影響，也控制信用風險，降低資產波動；在產業上則可留意如能源、飛機租賃及娛樂等相關有望受惠於美國經濟持續解封的產業，把握經濟復甦及景氣升溫相關機會。

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