爆倉數據細節暗示短期市場「搏頂」意願顯現 | 加密衍生品週報

撰文：7

擴展閱讀：衍生品週報中這些數據有何意義，又該如何解讀？



比特幣期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

爆倉概況

上週（8 月 9 日至 8 月 15 日）比特幣行情一波三折，周初快速上漲過後隨即回落，但在周內中後段又重拾漲勢，並且再度創出了近期新高，市場的偏強格局並沒有發生轉變，不過考慮到上週與此前兩週的單邊上漲表現有所差異，因此市場情緒會否會產生一些偏負面的波動值得關注。

上週市場在強勢區域內的反覆並沒有引發大額爆倉，這主要得益於行情在此前營造出了一個偏強氛圍後並沒有出現轉向的情況，因此上週整週爆倉金額相比此前一週進一步下降，自前一統計週期整週爆倉 10 億美元下降至 8.57 億美元，整週爆倉額創出近一個月新低。周內特定時段集中爆倉的情況也相對有限，僅在 8 月 14 日凌晨一波快速拉昇中出現過兩小時爆倉量過 1 億美元的情況。

不過值得注意的是，在行情保持在相對強勢姿態運行的情況下，導致周內最大幅度集中爆倉的反而是一波上漲行情，由此可見短期市場參與者開始逆向「搏頂」的意願已經明顯增強，短期市場多空爭議仍然相當激烈。

比特幣期貨爆倉數據統計，來源：Skew

交易量

上週比特幣期貨交易量小幅回落，不過最近兩週交易量雖然出現了持續下降，但是相比 7 月份市場的沉悶狀況仍然保持着相當大的熱度提升，目前該數據仍保持在今年上半年牛市過程中的平均水準之上，由於周內行情並沒有出現特別大幅度的異常波動，因此從單日數據上來看，也表現較爲穩定。

比特幣期貨交易量，來源：Skew

持倉量

合約持倉量繼續保持過去一段時間穩步上漲所取得的「戰果」，整週該數值均保持在 150 億美元以上，再度刷新 5·19 大跌導致持倉量斷崖式下跌以來的新高。行情在相對強勢區域內的保持比較有效地保護了持倉量的持續積累，不過由於該數值無法反應持倉的方向選擇，因此不排除因爲短期搏頂意願增強導致逆勢空單擡升總持倉量的可能性，所以暫時不把這一數據簡單解讀爲一個看漲後市的樂觀信號。

比特幣期貨持倉量，來源：Skew

以太坊期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

爆倉概況

上週（8 月 9 日至 8 月 15 日）以太坊盤面表現與比特幣相似，周內日 K 走成了一個類似「N」字形的走勢，再度刷新近期高點。

以太坊期貨合約過去一週爆倉量同步下降，單週爆倉總額自 7.23 億美元降至 5.21 億美元，相比於比特幣的「爆倉分佈」來看，上週以太坊合約的爆倉情況發生地更爲均衡，周內並沒有比較明顯的短時間內集中爆倉情況發生。

以太坊期貨爆倉數據統計，來源：Skew

交易量

以太坊期貨合約交易量在上週略有回落，並沒有能夠延續此前三週的連續上漲勢頭，其中單日成交量表現上來看，上週以太坊合約的日成交量呈現一個單邊下降的趨勢運行，8 月 14 日當天單日成交量創出月內新低，相比 8 月初的峯值降幅超 50%。

以太坊期貨交易量，來源：Skew

持倉量

以太坊合約持倉量並沒有與交易量同步回落，而是保持與比特幣相似的持續上漲勢頭，目前以太坊合約持倉量已經收復了 5·19 大跌造成的大半跌幅，這一表現相比比特幣更爲強勢。不過正如前文所述，這種持倉數據由於無法呈現方向上的細節，因此僅認爲以太坊在近期的熱度回升更爲明顯，但不能簡單解讀爲市場持樂觀態度。

以太坊期貨持倉量，來源：Skew

比特幣期權統計範圍包括幣安、Bit.com 、CME、Deribit、火幣、LedgerX 和 OKEx。

交易量

上週比特幣期權交易量略有反彈，目前基本回到了 7 月最後一週的水平，並未在月度合約到期後隨即出現大幅回落，期權的交易量數據保持在 5·19 大跌次周以來的高點水平。

比特幣期權交易量，來源：Skew

持倉量

比特幣期權持倉量上週同步走高，目前已經收復了 5 月中下旬以來的幾乎全數跌幅，而最近一段時間內該數值的快速增長勢頭得以延續。考慮到在月度合約到期後該數值很快填補了這一「被動減持」的缺口，這是一個非常明顯的期權熱度上升的信號。

比特幣期權持倉量，來源：Skew

波動率

最新統計週期內已實現波動率指標仍然沒有出現明顯變化不做過多解讀，而隱含波動率指標相比上一週出現明顯回落，行情在上週的震盪反覆對於隱含波動率數據在此前一週的快速上漲做了非常「正向」的反饋，不過在這種情況下隱含波動率隨即回落的現象也說明市場對於短期內行情波動幅度的預期比較有限，本週行情或將回歸到一個相對平穩的狀況中運行。

比特幣已實現波動率，來源：Skew

比特幣隱含波動率，來源：Skew

PCR

過去一週比特幣成交量 PCR 走勢趨平，而持倉量 PCR 迎來了久違的反彈表現，雖然兩項指標目前仍然保持在年內相對低點運行，單純從數值上來看偏空指向仍然存在，但是持倉量 PCR 許久未見的反彈表現值得重視，如若能夠在未來幾周內進一步走強，或將形成一個非常重要的拐點出現信號。

比特幣 PCR，來源：Skew

期權到期情況

本週五比特幣期權合約到期量約爲 11100 枚，周內到期合約數量有限，這可能會推動期權持倉量進一步走高。

比特幣期權到期情況，來源：Skew