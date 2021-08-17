柏瑞ESG量化全球股票收益基金 掌握疫後經濟復甦的夯主題輪動契機

近期 Delta 變種病毒肆虐多國，不過美國參議院通過 1.2 兆美元基建法案、美國經濟成長回復疫情前水準，加上 Fed 重申通膨預期將會回落，提振市場風險情緒。柏瑞投信表示，美國總統拜登的新政策順利推動，將帶動電動車、潔淨能源和工業等商機大爆發。其他受惠於疫情在家工作型態的科技和居家裝修產業，亦將持續有所表現，投資人可透過 ESG 量化股票策略，掌握經濟復甦的全球股市輪動契機。

柏瑞投信指出，去年年初以來全球股市表現相當吸睛的，不外乎就是電動車、乾淨能源以及因應防疫所需的醫療生技、AI 科技與居家修繕等產業。此外，拜登新政策之下最受矚目的明日之星，例如氣候變遷、基礎建設等產業也引人注目。但是，這麼多具有投資吸引力的「夯主題」，要怎麼選擇？

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，隨著全球經濟持續復甦，這些夯主題的投資潛力無窮，觀察其中具有代表性的企業，往往屬於 MSCI ESG Leaders 股票指數的成分企業，但是近幾年類股的輪動也非常快速，套句俗話，有可能「今年冠軍，明年就變成爐主」。

聰明選股 全面掌握 ESG 夯題材

因此，投資人如果想要參與市場熱門題材的輪動機會，建議透過全球 ESG 股票來掌握。因為 ESG 股票的涵蓋廣、且表現穩健，所有商機一網打盡、還能減少追高殺低。此外，有別於單一主題可能會面臨資金退潮，ESG 大趨勢才剛起飛，而且無論是從客戶需求面、當前市值機會，或是從資金面和評價面來看，永續投資仍大有可為。

身為 ESG 投資先行者的柏瑞投信，2020 年先後推出業界首檔 ESG 量化債券基金、ESG 量化多重資產基金 * 後，今年即將推出柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金（基金之配息來源可能為本金），提供投資人完備的 ESG 基金產品線。

柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 已獲得核准募集，總面額等值新台幣 200 億元整，其中新台幣級別 100 億元、外幣級別等值新台幣 100 億元，由第一商業銀行擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。

本基金採用的量化股票策略，為柏瑞全球股票團隊的策略之一，投資策略成立於 2012 年 12 月，目前由投資主管 Sheedsa Ali (CFA)領軍。本基金將從 MSCI ESG Screened 指數選股，先篩選過濾掉 ESG 的高爭議企業，接著透過獨家生命週期分類 (Lifecycle Categorization Research, LCR) 辨別公司特性，再用獨家量化策略聰明選股，建構最適化投資組合(圖一)。

柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）為柏瑞第 3 檔 ESG 產品，柏瑞投信於 2020 年 1 月率先在台灣推出首檔以「ESG 因子 + 量化策略」的全球投資級債券基金 --- 柏瑞 ESG 量化債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），受到國內投資人歡迎，也開啟了台灣「ESG 投資」新風潮，本基金規模為新台幣 235 億元，為境內規模最大跨國投資等級債基金 **。

2020 年 11 月再推出第二檔 ESG 主題基金 --- 柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，亦受到投資人青睞。柏瑞投信展現傑出的 ESG 產品創新能力和 ESG 投資管理能力，今年陸續獲得《亞洲資產管理雜誌》「台灣最佳創新產品獎」，以及《財資雜誌》「ESG 基金管理投資人」編輯評審團三星獎的肯定 ***。

圖一、柏瑞獨家量化股票策略

資料來源：柏瑞投信，2021/7。基金委請柏瑞投資成員之一 PineBridge Investments LLC 為本基金顧問。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。上述內部策略流程可能隨市況改變，本公司不另行通知。

* 係分別依據 SITCA 分類 - 全球投資等級債類型、多重資產類型，符合 ESG 投資逾 60%、且採取量化策略操作的基金，柏瑞均為發行第一檔。

** 資料來源：SITCA，2021/6/30，依據 SITCA 分類 - 境內跨國投資等級債券型。基金規模可能隨市況變動，本公司將不另行通知。

*** 資料來源：亞洲資產管理雜誌、財資雜誌，2021。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。有關本基金應負擔之費用，已揭露於公開說明書中，投資人可至本公司網站或公開資訊觀測站查詢。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。

本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制及匯率變動之風險等，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金將 ESG 投資納入主要投資重點，相關風險包括：ESG(或永續發展) 主題基金之投資風險、目前 ESG 評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述相關風險、有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱公開說明書。

本基金承作衍生自信用相關金融商品 (CDS 、CDX Index 與 Itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。

本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。另南非幣 / 澳幣一般被視為高波動 / 高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣 / 澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣 / 澳幣申購南非幣 / 澳幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣 / 澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣 / 澳幣計價受益權單位。就南非幣 / 澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣 / 澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣 / 澳幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣 / 澳幣計價受益權單位之每單位淨值。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。

以外幣 (含人民幣) 申購或贖回時，其匯率波動可能影響外幣 (含人民幣) 計價受益權單位之投資績效，因此經理公司得為此類投資人為外幣 (含人民幣) 避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣 (含人民幣) 計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當外幣 (含人民幣) 相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。

投資遞延手續費 N9 類型及 N 類型級別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金 B 類型受益權單位及 N 類型受益權單位為可分配收益之類別，每月 (年) 分配之情形應經簽證會計師出具覆核或查核報告後，始得分配。本基金收益分配可能由基金的收益或本金中支付，配息組成項目揭露於本公司網站。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中。本公司及銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或投資人可經由下列網站查詢本基金公開說明書：

柏瑞投資理財網：http://www.pinebridge.com.tw

公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw

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