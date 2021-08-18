富蘭克林存基金高人氣 申購0手續費振興優惠限時開跑

頂著新冠疫情逆風，全球市場展翅高飛，然而變種株威脅及通膨升溫疑慮不減，理財難度仍高，投資人轉向尋求由專業經理團隊操盤管理的基金需求顯著，以富蘭克林「國民 e 帳戶」交易平台為例，7 月份加值推出「存基金 2.0 讓投資更智能」專案後，定期定額申購量即較前月成長一成。

富蘭克林投顧不斷在基金投資服務上精益求精，期望為投資人化解理財困擾，進而提高效益，因此 7 月將既有的「存基金」再進化，結合 AI ROBO 技術升級推出「存基金 2.0 讓投資更智能」專案，上線後迴響熱烈，不少投資人反應這套機制有助於克服追高殺低的心魔，更有信心執行長期投資計畫。

為鼓勵投資人趁勢追擊存基金，富蘭克林率先推出投資基金的振興方案，凡 8 月底前於「國民 e 帳戶」定期（不）定額申購股票型基金，即享手續費終身 0 元的超值優惠，甫上線的高人氣「智能定期（不）定額」也適用。

富蘭克林表示，「存基金 2.0」主打業界首創的「智能定期不定額」功能，透過「布林通道基金淨值均線」的趨勢指標演算法，客觀決定每次的扣款金額，投資人只要簡單設定 3 個數字，包括①基準扣款金額、②扣款金額上限、③扣款金額下限，再選擇扣款日期，即完成「智能定期不定額」設定，輕鬆落實順應趨勢動態加減碼，幫助投資人把握更多獲利機會，可望成為投資人參與 2021 年復甦行情的首選武器，也是長期投資存基金的加分工具。

富蘭克林「國民 e 帳戶」持續推廣「存基金」投資術，這波優惠方案不限下單次數，投資越多省越大，欲了解更多「存基金 2.0」專案細節，可參考活動網站 https://bit.ly/3g9Ecje，即刻展開存基金計畫。

< 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效 >【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號：101 年金管投顧新字第 025 號 台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw