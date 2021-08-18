SEMICON Taiwan敲定舉辦日期 預計12月28日開跑

2021 年國際半導體展 SEMICON Taiwan 受到台灣疫情況嚴峻影響，實體展覽從往年 9 月更改至今年底至明年初舉辦，近期隨著疫情趨緩，SEMI (國際半導體協會) 也宣布，今年 SEMICON Taiwan 將在 12 月 28 至 30 日正式舉辦。

SEMICON Taiwan 往年皆在 9 月中至底舉辦，去年受惠台灣疫情控制得當，維持 9 月底舉辦線上、下串流活動，不過，今年因台灣疫情較嚴峻，SEMI 也更改展出時間。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，2021 年 SEMICON Taiwan 將遵循中央流行疫情指揮中心的指引，保護所有參與者。

曹世綸指出，台灣在半導體供應鏈扮演著不可或缺的角色，SEMICON Taiwan 是台灣半導體產業一年一度盛會，將匯集產業領袖對最新趨勢的重要見解，有助推動整體半導體產業成長。

SEMI 此次也決定擴大今年 SEMICON Taiwan 國際半導體展覽規模，自 9 月開始，將以線上論壇揭開序幕，聚焦「化合物半導體、智慧製造、ESG & 永續、智慧醫療、資安」產業五大技術，提供參與者不受地域、時間的限制。