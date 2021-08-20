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＜中國新標語：共同富裕＞促進綠能產業 創造環境均富

鉅亨網編輯江泰傑
＜中國新標語：共同富裕＞促進綠能產業 創造環境均富(圖片:AFP)
＜中國新標語：共同富裕＞促進綠能產業 創造環境均富(圖片:AFP)
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中國碳中和碳達峰風電太陽能汽車電動車二氧化碳碳排放電池比亞迪

中國國家主席習近平登高一呼中國未來要「共同富裕」，核心就是「均富」，而均富的核心除了人、企業外，「環境」均富也在「共同富裕」的意象之中。

中國目前仍屬於已開發國家，重工業的發展仍是推動經濟成長的主要引擎之一。而發展重工業首選之地不是接近礦源，就是海運便利的地方，正如河北唐山就是中國鋼鐵業的重鎮。

但發展重工業的地區與其它地區相比必定伴隨著高污染的負作用，因此要如何在減少高污染環境，但全中國環境污染的差異縮小達成「均富」，技術創新與節能減碳就是不二法門。

在達到環境上的「均富」正是中國十四五計劃的戰略核心之一，即是習近平推出的口號：「讓中國在 2030 年前達到碳達峰，在 2060 年前碳中和」。

中國對改善環境有著這麼樣的急迫性，主要因為其佔全球人口數超過五分之一，碳排放量在全球名列第一，遠遠高於歐美兩國總和。

資料來源:Emissions Gap Report 2020
資料來源: Emissions Gap Report 2020

根據數據顯示，2019 年全球二氧化碳排放量達到 342 億噸，當中中國以 98 億噸的排放量排名第一，第二名的美國則是排放約 50 億噸，第三名的歐盟則是排放 33 億噸。

另一方面，中國 2010 年～2019 年碳排放平均年增率為 21%，與同期 GDP 增幅相比高出超過一倍，面對環境的日益惡化，極端氣候頻頻在中國各地出現，中國意識到綠能的重要性。

(圖片:AFP)
(圖片: AFP)

節能減碳: 風電、太陽能

而在中國積極的推動節能減碳之下，綠能、電動車立即躍升成為國家扶植的重點產業之一。

在綠能方面，中國為加強能源轉型，太陽能、風電均可納入補貼範圍。同時中國財政部也推出 2021 年可再生能源補助資金預算，達人民幣 59.54 億元，目的是為了提升城市使用再生能源比重。

同時中國國家能源局也提出 2030 年風電、太陽能發電合計要達到 12 億千瓦的目標，意味著中國新能源產業年度新增裝機規劃將首度突破 1 億千瓦，而明年新增的發電裝機量，也將較今年 6800 萬瓦增加近 8 成。

根據中電聯數據顯示，未來 10 年中國風電、太陽能發電合計年均新增規模至少要達到 7200 萬千瓦，才能實現 2030 年 12 億千瓦以上的目標。而「十三五」期間，中國風電和太陽能年均新增裝機合計約為 6263 萬千瓦，反映出在「十四五」期間，風電、太陽能裝機年增率至少超過 10%。

(圖片:AFP)
(圖片: AFP)

節能減碳: 新能源汽車

接著與節能密切相關的就是新能源汽車發展，中國在「十四五」規劃中明確提到產業發展要聚焦新能源汽車等戰略性新興產業。在政策的推動下，中國本土汽車製造商比亞迪、吉利、江淮等企業都開始針對新能源汽車的研發和製造積極佈局。

根據中國「新能源汽車產業發展規劃 (2021 年～2035 年)」中提到，到 2025 年中國新能源汽車的銷售量占汽車總銷售比重要達 20%。

從中汽協提供的資料顯示，2020 年中國汽車銷售量達到 2530 萬輛。若未來中國汽車銷售量以每年 6%(約等同於 GDP 年增率) 的成長率增加，到 2026 年中國汽車新車銷售量約為 3590 萬輛。

以 2025 年新能源汽車銷售量的 20% 來推算，可達近 720 萬輛，而 2020 年中國新能源汽車銷售量為 130 萬輛，意味著五年時間中國新能源汽車銷售將成長 4.5 倍之多。

這對於中國整個汽車產業鏈無疑是一大利多，從三電系統 (電驅、電池和電控)，再到充電、換電、馬達、發動機、傳動、煞車等零組件都可迎來新的商機。
 

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