專訪 SushiSwap 核心成員：SushiSwap 是一個可擴展的生態系統
SushiSwap 核心成員 Omakase 分享了團隊工作方式、治理、產品規劃、DeFi 監管與 NFT 遊戲等話題。
原文標題：《獨家專訪｜SushiSwap 核心成員 Omakase：不只是 AMM，而是 DeFi 生態系》
受訪者：Omakase，SushiSwap 核心成員
撰文：Elponcho
來源：鏈新聞
透過專訪，SushiSwap 核心成員 Omakase 對團隊工作方式、去中心化治理、產品規劃與 DeFi 監管等議題，表達其觀點：
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Omakase 主要工作，以及團隊如何運作？
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VC 融資提案現分歧，團隊有何看法？
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Sushi 團隊對於 Uniswap 有什麼想法？
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Sushi 拓展大量不同業務，有什麼佈局？希望吸引的用戶？
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想解決的 DeFi 痛點以及 Trident 的定位是什麼？
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目前對於跨鏈與 L2 的規劃是什麼？
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流動性挖礦必要嗎？還有看到什麼未來趨勢嗎？
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怎麼看監管？匿名仍存在風險嗎？
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Axie 爆紅，GameFi 會是 MISO 近期 IDO 的重點嗎？
Omakase 主要工作，以及團隊如何運作？**
組織是流動的，這就是 Sushi 的運作方式。
Omakase：Sushi 智能合約代碼在 GitHub 上發佈的第一天，我就加入了 Sushi。當時我聯繫了 Chef Nomi，說我有 YAM 和 UNI 接口的經驗，可以幫助接口和基礎設施的開發。從那時起，我就參與了前端、營運、合約開發、運營和商業拓展等業務。任何在 Sushi 社羣的事情，基本上你都可以問我。
核心團隊和社羣之間非常緊密。唯一的區別大概是，持續的奉獻以及願意花費的時間。成爲核心團隊並不容易，我們有一些開發者建立了非常具體的功能，然後又成爲社羣成員。組織是流動的，這對大多數人來說是混亂的，但這就是 Sushi 的運作方式。
VC 融資提案現分歧，團隊有何看法？
Phantom Trope 真正展示了 Sushi 社羣和治理的力量。
Omakase：每個想法在剛被提出來的時候，都是不完善的。直到它經過公開審查和迭代：這就是社羣的力量。在 5 萬名社羣成員中建立並公開討論並不容易，但這是必要的。在社羣成員中建立願景和確定方向也並不容易，但這些都會使項目更加強大。
人們總是評論 Sushi 開發功能的速度有多快，這正說明了我們社羣的力量。 Sushi 正處於一個關鍵的轉折點。我們建立了許多金融原型和功能，已經可以稱爲一個生態系統。我們不再只是一個 AMM。爲了這樣一個多功能的產品，現在是時候組建和鞏固一個全面的願景。隨着 Layer2 的引入，Sushi 的用戶體驗將與中心化交易所不相上下。這是社羣確認的任務。我們有龐大的社羣基礎，社羣會向我們提出很多產品需求和反饋，我們也會很自然地把這些意見添加到我們的規劃當中。
或許很多人已經忘了，這個提案的核心其實是爲了壯大我們的社羣，併爲我們的下一個階段做準備。下一階段是什麼？ Sushi 現在是一個 DeFi 藍籌，想做的是生態 。但 DeFi 藍籌對於更廣闊的資本市場而言非常渺小。現在是時候讓更多的人知道 DeFi，並參與到 DeFi 中來。這也意味着我們將治理擴大到機構參與者，他們可以帶來更好的關於增長的提案和經驗。存在分歧是好事，它意味着人們正在討論和解決那些棘手的問題。看到一些機構在討論和管理中發揮如此積極的作用，我很受鼓舞，並歡迎他們加入壽司社羣。我們的社羣越大，越有活力，那麼 Sushi 的網路效應就可以繼續下去，不僅僅只是在 DeFi 領域。
就個人而言，看到這麼多 VC 願意不打折扣地購買 SUSHI，這很有意思。要知道，這只是爲了參與治理，成爲我們不斷增長的社羣的一分子，這真的重新定義了「參與」，以及如何對「建設性的參與」負責。去中心化的組織是非常新的概念，還不超過一年，但它會不斷改進。有趣的是，在爲這種新型組織制定標準和流程方面，Sushi 會扮演重要角色。
Sushi 團隊對於 Uniswap 有什麼想法？
Uniswap 是一個非常棒的團隊。
Omakase：我在現實生活中遇到過許多 Uniswap 團隊成員，他們都非常有經驗。當然了，在很多方面，Sushi 和 Uniswap 都有本質上的不同。
Uniswap 更像是一家傳統公司，已經存在了 4 年。而 Sushi 是一個分散的組織，這可以從我們快速迭代的功能和產品增長中看出來。我們甚至還不到一歲！
Sushi 已經遠遠超過了 AMM，並逐漸成長爲一個生態系統。在這個系統中，你的數位資產可以訪問一系列的金融工具。如果關注 Sushi，你會發現我們的重點一直是網路效應。
ONSEN 歡迎新的項目加入，這拓展了流動性挖礦。 MasterChefv2 允許項目添加他們自己的獎勵。 BentoBox 允許任何團隊在這個應用程序商店部署他們的 dapp，輕鬆獲取利息，同時還可以訪問現有餘額。新的 AMM Trident 允許任何人添加新的池子和曲線類型。
Sushi 建立的一切，都是雙贏的。其他人可以在我們的開源平臺上構建，並取得成功，我們和他們一起成長。這與傳統公司很不一樣。
Sushi 拓展大量不同業務，有什麼佈局？希望吸引的用戶？
Sushi 不僅僅是一個 AMM，而是一個生態系統。
Omakase：你們的觀察很對！ Sushi 不僅僅是一個 AMM，而是一個生態系統。如果你去我們的登入頁面，你可以看到社羣使命聲明：歡迎來到 DeFi 之家。你的家從這裏開始。
這意味着什麼呢？第一，這意味着我們要在去中心化基礎設施上解鎖所有的金融功能。任何數位資產都可以訪問兌換、借貸、槓桿、限價單等功能，你甚至可以使用借貸功能來構建期權和對沖你的交易。所有的這一切，都在一個生態系統中。目前你已經可以在 12 條鏈上訪問這些功能，我們還將繼續部署在其他鏈上。
第二，這也意味着 Sushi 將抓住橫向數位資產供應鏈：公平啓動、拍賣、增長、激勵和管理。我們希望 Sushi 成爲項目啓動和茁壯成長的最佳場所。 Sushi 是數位資產領域的亞馬遜。
區塊鏈是最有效的結算層，數位資產代表了當前價值創造機制的替代方案。這是非常強大的，將給許多人提供新的經濟機會。如果你考慮一下目前的價值創造制度：它有利於美國人，或者那些能夠開設美國公司、獲得風險投資、或者能向投資銀行支付其公司上市費用的人。這意味着如果你不是美國人，並且不能募資到 2000 萬美元，那麼你實際上沒有參與價值創造制度。數位資產代表了互聯網的核心的東西：一個人人可以參與的有效的公平的系統。因此，我們希望吸引儘可能多的用戶。我們堅信，Sushi 將是最容易操作的平臺。在定義標準方面，Sushi 將爲所有人解鎖 DeFi。
想解決的 DeFi 痛點以及 Trident 的定位是什麼？
Trident 將是終極 AMM。
Omakase：正如我之前提到的：Sushi 不僅是一個生態系統，還是一個可以擴展的生態系統。現在 DeFi 存在各種痛點：分散的產品、較差的用戶體驗、沒有適當的入門引導等等。 Sushi 的目標是在未來 2 個季度內解決用戶體驗問題，以真正與中心化交易所競爭 – 去中心化的基礎設施的好處在於：成本更低、無需准許、人人可用。
Trident 的優勢主要有兩點。首先，Trident 部署在 BentoBox 上。這種虛擬餘額的概念是非常強大的 – 實際上，在 BentoBox 上遷移到 Trident 的大部分流動性可以從策略中獲得收益。這將使流動性提供者的資本效率幾乎翻倍。簡單來說，交易所通常利用一定數量的浮動餘額來賺取利息，BentoBox 以一種高效的方式與其他產生收益的協議交互。
第二，Trident 將是終極 AMM。這也就是說，你可以在它上面添加任何池子。當我們推出 Trident 時，我們實際上是推出了 4 種不同的 AMM，並應用了複雜的路由系統。隨着更多 AMM 類型的開發，未來我們將繼續增加，用戶永遠不需要再遷移。
目前對於跨鏈與 L2 的規劃是什麼？
Sushi 將變得與鏈無關 (chain agnostic)。
Omakase：Sushi 在多鏈部署方面已經做的很好。第二十次做某事與第一次做某事有很大不同。對於其他適合部署的鏈，我們隨時準備着。我們在 Polygon 上有一個獨特的限價訂單功能，並且很快會將它帶到其他側鏈和以太坊主網。最終，完整的功能集將在存在於不同鏈的 BentoBox 上。
我們將使用 Gas Relayer 將這些 BentoBox 整合成一個更全面的生態系統。未來有一天，你將可以從以太坊進行跨鏈互換，同時優化和重新平衡各鏈的流動性，這是不可想像的。 Sushi 將變得與鏈無關 (chain agnostic)。一旦你的資產在 BentoBox 中，你就是我們生態系統的一分子。
流動性挖礦必要嗎？還有看到什麼未來趨勢嗎？
壽司已能做到不仰賴挖礦獎勵。
Omakase：流動性挖礦獎勵的目的是，爲了對沖流動性提供者可能面對的潛在損失。資本效率對於降低無常損失甚至是創造無常收益（Impermanent Gain）和產品更多的手續費收益來說至關重要。如今，在沒有流動性挖礦獎勵的情況下，壽司已經可以做到這一點：新的 AMM 將包括集中式流動性。所有流動性倉位和 BentoBox 上默認的餘額將從策略中獲得收益。
Masterchefv2 已經引入了每個池子多重獎勵（雙挖）的概念，這提高了挖礦的 APY 和項目方願意一起宣傳壽司的熱情。我們將爲項目推出非常好用、可以很輕易追蹤和管理流動性收益的界面。這讓這些項目能夠輕鬆地複製壽司成功的獎勵公式：如果項目增長，我們也會增長。我們一再看到激勵措施非常重要，而這些激勵措施的方式也將不斷髮展，最後轉化爲更少的代幣釋放，並有可能通過燃燒代幣導致通貨緊縮。毫無疑問，這對長期的代幣經濟是非常好的。
怎麼看監管？匿名仍存在風險嗎？
監管合理，產業標準正在成形。
Omakase：對前端界面的限制，最終需要由社羣來討論和決定，社羣的授權是必要的。就個人而言，目前對於抵押證券的合成資產的監管審查，我不認爲有什麼爭議。這些一直都是衆所周知的證券，一直都有被監管的風險。也正式因爲這種風險，他們的交易量很低，而且在常規交易所和 App 上進行證券交易的用戶體驗也會更好一些。當然這只是我的意見，最後的意見將由社羣做出。此外，Sushi 上的所有東西都是開源的：任何人都可以託管自己的界面。
老實說，監管問題並沒有困擾我，這是因爲 Sushi 生態系統正在迅速壯大並制定標準。監管者是正確的，DeFi 領域非常新、也非常混亂。但標準正在形成，現有的網路效應有利於好的參與者、更好的代碼和系統。給大家舉個 Sushi 標準的例子，從簡單到複雜。如果代幣是由多籤鑄成的，我們可以在代幣頁面上掛上一個徽章，這並不排除沒有多籤的項目，但會給用戶帶來更多的信心。這些標準可以變得更加複雜，監控代幣合約並不是很遙遠的事情。如果檢測到惡意交易（由其名義價值決定）與合約交互，可以發出警告，預防惡意交易搶跑或延遲交易執行。
這麼複雜的標準，Sushi 是有能力制定的。在一天結束的時候，監管機構關心的是標準。他們目前沒有標準，但 Sushi 可以提供一個標準的框架，加強對用戶的保護。這在我們的開發和產品能力範圍內，並且是我們正在努力的方向。
最後，我不認爲匿名是一種對於現實生活的保護。 DeFi 有一種使用假名的文化，因爲你的背景或簡歷實際上並不重要，你所做的事情、你的代碼，這纔是最真正重要的東西。現在有足夠的元數據來識別個人，匿名更多的是體現了 DeFi 的平等和可准入性。如果你能做一些有價值的事情，就去做吧！
Axie 爆紅，GameFi 會是 MISO 近期 IDO 的重點嗎？
DeFi 將與 GameFi 深度整合。
Omakase：Axie 絕對是有趣的，在 GameFi 領域，我覺得會有更多創新。就像之前說到的，Sushi 生態系統旨在抓住橫向數位資產供應鏈，使其成爲啓動、增長、激勵和管理數位資產的最佳場所。我們期待更多類似的 GameFi 項目在我們的生態系統上啓動！
坦率地說，我們爲他們提供了所有對他們的成功至關重要的必要工具。最近我們推出了拍賣，還推出了 Yield Guild Games 的雙重獎勵池，這獲得了巨大的成功。但這只是一個開始，表明 GameFi 可以利用 DeFi。隨着 Shoyu NFT 平臺的推出，我們將看到 DeFi 與 GameFi 更深層次的整合，比如說遊戲中可收集的 NFT，遊戲中的積分等。