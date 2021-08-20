專訪 SushiSwap 核心成員：SushiSwap 是一個可擴展的生態系統

SushiSwap 核心成員 Omakase 分享了團隊工作方式、治理、產品規劃、DeFi 監管與 NFT 遊戲等話題。

原文標題：《獨家專訪｜SushiSwap 核心成員 Omakase：不只是 AMM，而是 DeFi 生態系》

受訪者：Omakase，SushiSwap 核心成員

撰文：Elponcho

來源：鏈新聞

透過專訪，SushiSwap 核心成員 Omakase 對團隊工作方式、去中心化治理、產品規劃與 DeFi 監管等議題，表達其觀點：

Omakase 主要工作，以及團隊如何運作？

VC 融資提案現分歧，團隊有何看法？

Sushi 團隊對於 Uniswap 有什麼想法？

Sushi 拓展大量不同業務，有什麼佈局？希望吸引的用戶？

想解決的 DeFi 痛點以及 Trident 的定位是什麼？

目前對於跨鏈與 L2 的規劃是什麼？

流動性挖礦必要嗎？還有看到什麼未來趨勢嗎？

怎麼看監管？匿名仍存在風險嗎？

Axie 爆紅，GameFi 會是 MISO 近期 IDO 的重點嗎？

Omakase 主要工作，以及團隊如何運作？**

組織是流動的，這就是 Sushi 的運作方式。

Omakase：Sushi 智能合約代碼在 GitHub 上發佈的第一天，我就加入了 Sushi。當時我聯繫了 Chef Nomi，說我有 YAM 和 UNI 接口的經驗，可以幫助接口和基礎設施的開發。從那時起，我就參與了前端、營運、合約開發、運營和商業拓展等業務。任何在 Sushi 社羣的事情，基本上你都可以問我。

核心團隊和社羣之間非常緊密。唯一的區別大概是，持續的奉獻以及願意花費的時間。成爲核心團隊並不容易，我們有一些開發者建立了非常具體的功能，然後又成爲社羣成員。組織是流動的，這對大多數人來說是混亂的，但這就是 Sushi 的運作方式。

VC 融資提案現分歧，團隊有何看法？

Phantom Trope 真正展示了 Sushi 社羣和治理的力量。

Omakase：每個想法在剛被提出來的時候，都是不完善的。直到它經過公開審查和迭代：這就是社羣的力量。在 5 萬名社羣成員中建立並公開討論並不容易，但這是必要的。在社羣成員中建立願景和確定方向也並不容易，但這些都會使項目更加強大。

人們總是評論 Sushi 開發功能的速度有多快，這正說明了我們社羣的力量。 Sushi 正處於一個關鍵的轉折點。我們建立了許多金融原型和功能，已經可以稱爲一個生態系統。我們不再只是一個 AMM。爲了這樣一個多功能的產品，現在是時候組建和鞏固一個全面的願景。隨着 Layer2 的引入，Sushi 的用戶體驗將與中心化交易所不相上下。這是社羣確認的任務。我們有龐大的社羣基礎，社羣會向我們提出很多產品需求和反饋，我們也會很自然地把這些意見添加到我們的規劃當中。

或許很多人已經忘了，這個提案的核心其實是爲了壯大我們的社羣，併爲我們的下一個階段做準備。下一階段是什麼？ Sushi 現在是一個 DeFi 藍籌，想做的是生態 。但 DeFi 藍籌對於更廣闊的資本市場而言非常渺小。現在是時候讓更多的人知道 DeFi，並參與到 DeFi 中來。這也意味着我們將治理擴大到機構參與者，他們可以帶來更好的關於增長的提案和經驗。存在分歧是好事，它意味着人們正在討論和解決那些棘手的問題。看到一些機構在討論和管理中發揮如此積極的作用，我很受鼓舞，並歡迎他們加入壽司社羣。我們的社羣越大，越有活力，那麼 Sushi 的網路效應就可以繼續下去，不僅僅只是在 DeFi 領域。

就個人而言，看到這麼多 VC 願意不打折扣地購買 SUSHI，這很有意思。要知道，這只是爲了參與治理，成爲我們不斷增長的社羣的一分子，這真的重新定義了「參與」，以及如何對「建設性的參與」負責。去中心化的組織是非常新的概念，還不超過一年，但它會不斷改進。有趣的是，在爲這種新型組織制定標準和流程方面，Sushi 會扮演重要角色。

Sushi 團隊對於 Uniswap 有什麼想法？

Uniswap 是一個非常棒的團隊。

Omakase：我在現實生活中遇到過許多 Uniswap 團隊成員，他們都非常有經驗。當然了，在很多方面，Sushi 和 Uniswap 都有本質上的不同。

Uniswap 更像是一家傳統公司，已經存在了 4 年。而 Sushi 是一個分散的組織，這可以從我們快速迭代的功能和產品增長中看出來。我們甚至還不到一歲！

Sushi 已經遠遠超過了 AMM，並逐漸成長爲一個生態系統。在這個系統中，你的數位資產可以訪問一系列的金融工具。如果關注 Sushi，你會發現我們的重點一直是網路效應。

ONSEN 歡迎新的項目加入，這拓展了流動性挖礦。 MasterChefv2 允許項目添加他們自己的獎勵。 BentoBox 允許任何團隊在這個應用程序商店部署他們的 dapp，輕鬆獲取利息，同時還可以訪問現有餘額。新的 AMM Trident 允許任何人添加新的池子和曲線類型。

Sushi 建立的一切，都是雙贏的。其他人可以在我們的開源平臺上構建，並取得成功，我們和他們一起成長。這與傳統公司很不一樣。

Sushi 拓展大量不同業務，有什麼佈局？希望吸引的用戶？

Sushi 不僅僅是一個 AMM，而是一個生態系統。

Omakase：你們的觀察很對！ Sushi 不僅僅是一個 AMM，而是一個生態系統。如果你去我們的登入頁面，你可以看到社羣使命聲明：歡迎來到 DeFi 之家。你的家從這裏開始。

這意味着什麼呢？第一，這意味着我們要在去中心化基礎設施上解鎖所有的金融功能。任何數位資產都可以訪問兌換、借貸、槓桿、限價單等功能，你甚至可以使用借貸功能來構建期權和對沖你的交易。所有的這一切，都在一個生態系統中。目前你已經可以在 12 條鏈上訪問這些功能，我們還將繼續部署在其他鏈上。

第二，這也意味着 Sushi 將抓住橫向數位資產供應鏈：公平啓動、拍賣、增長、激勵和管理。我們希望 Sushi 成爲項目啓動和茁壯成長的最佳場所。 Sushi 是數位資產領域的亞馬遜。

區塊鏈是最有效的結算層，數位資產代表了當前價值創造機制的替代方案。這是非常強大的，將給許多人提供新的經濟機會。如果你考慮一下目前的價值創造制度：它有利於美國人，或者那些能夠開設美國公司、獲得風險投資、或者能向投資銀行支付其公司上市費用的人。這意味着如果你不是美國人，並且不能募資到 2000 萬美元，那麼你實際上沒有參與價值創造制度。數位資產代表了互聯網的核心的東西：一個人人可以參與的有效的公平的系統。因此，我們希望吸引儘可能多的用戶。我們堅信，Sushi 將是最容易操作的平臺。在定義標準方面，Sushi 將爲所有人解鎖 DeFi。

想解決的 DeFi 痛點以及 Trident 的定位是什麼？

Trident 將是終極 AMM。

Omakase：正如我之前提到的：Sushi 不僅是一個生態系統，還是一個可以擴展的生態系統。現在 DeFi 存在各種痛點：分散的產品、較差的用戶體驗、沒有適當的入門引導等等。 Sushi 的目標是在未來 2 個季度內解決用戶體驗問題，以真正與中心化交易所競爭 – 去中心化的基礎設施的好處在於：成本更低、無需准許、人人可用。

Trident 的優勢主要有兩點。首先，Trident 部署在 BentoBox 上。這種虛擬餘額的概念是非常強大的 – 實際上，在 BentoBox 上遷移到 Trident 的大部分流動性可以從策略中獲得收益。這將使流動性提供者的資本效率幾乎翻倍。簡單來說，交易所通常利用一定數量的浮動餘額來賺取利息，BentoBox 以一種高效的方式與其他產生收益的協議交互。

第二，Trident 將是終極 AMM。這也就是說，你可以在它上面添加任何池子。當我們推出 Trident 時，我們實際上是推出了 4 種不同的 AMM，並應用了複雜的路由系統。隨着更多 AMM 類型的開發，未來我們將繼續增加，用戶永遠不需要再遷移。

目前對於跨鏈與 L2 的規劃是什麼？

Sushi 將變得與鏈無關 (chain agnostic)。

Omakase：Sushi 在多鏈部署方面已經做的很好。第二十次做某事與第一次做某事有很大不同。對於其他適合部署的鏈，我們隨時準備着。我們在 Polygon 上有一個獨特的限價訂單功能，並且很快會將它帶到其他側鏈和以太坊主網。最終，完整的功能集將在存在於不同鏈的 BentoBox 上。

我們將使用 Gas Relayer 將這些 BentoBox 整合成一個更全面的生態系統。未來有一天，你將可以從以太坊進行跨鏈互換，同時優化和重新平衡各鏈的流動性，這是不可想像的。 Sushi 將變得與鏈無關 (chain agnostic)。一旦你的資產在 BentoBox 中，你就是我們生態系統的一分子。

流動性挖礦必要嗎？還有看到什麼未來趨勢嗎？

壽司已能做到不仰賴挖礦獎勵。

Omakase：流動性挖礦獎勵的目的是，爲了對沖流動性提供者可能面對的潛在損失。資本效率對於降低無常損失甚至是創造無常收益（Impermanent Gain）和產品更多的手續費收益來說至關重要。如今，在沒有流動性挖礦獎勵的情況下，壽司已經可以做到這一點：新的 AMM 將包括集中式流動性。所有流動性倉位和 BentoBox 上默認的餘額將從策略中獲得收益。

Masterchefv2 已經引入了每個池子多重獎勵（雙挖）的概念，這提高了挖礦的 APY 和項目方願意一起宣傳壽司的熱情。我們將爲項目推出非常好用、可以很輕易追蹤和管理流動性收益的界面。這讓這些項目能夠輕鬆地複製壽司成功的獎勵公式：如果項目增長，我們也會增長。我們一再看到激勵措施非常重要，而這些激勵措施的方式也將不斷髮展，最後轉化爲更少的代幣釋放，並有可能通過燃燒代幣導致通貨緊縮。毫無疑問，這對長期的代幣經濟是非常好的。

怎麼看監管？匿名仍存在風險嗎？

監管合理，產業標準正在成形。

Omakase：對前端界面的限制，最終需要由社羣來討論和決定，社羣的授權是必要的。就個人而言，目前對於抵押證券的合成資產的監管審查，我不認爲有什麼爭議。這些一直都是衆所周知的證券，一直都有被監管的風險。也正式因爲這種風險，他們的交易量很低，而且在常規交易所和 App 上進行證券交易的用戶體驗也會更好一些。當然這只是我的意見，最後的意見將由社羣做出。此外，Sushi 上的所有東西都是開源的：任何人都可以託管自己的界面。

老實說，監管問題並沒有困擾我，這是因爲 Sushi 生態系統正在迅速壯大並制定標準。監管者是正確的，DeFi 領域非常新、也非常混亂。但標準正在形成，現有的網路效應有利於好的參與者、更好的代碼和系統。給大家舉個 Sushi 標準的例子，從簡單到複雜。如果代幣是由多籤鑄成的，我們可以在代幣頁面上掛上一個徽章，這並不排除沒有多籤的項目，但會給用戶帶來更多的信心。這些標準可以變得更加複雜，監控代幣合約並不是很遙遠的事情。如果檢測到惡意交易（由其名義價值決定）與合約交互，可以發出警告，預防惡意交易搶跑或延遲交易執行。

這麼複雜的標準，Sushi 是有能力制定的。在一天結束的時候，監管機構關心的是標準。他們目前沒有標準，但 Sushi 可以提供一個標準的框架，加強對用戶的保護。這在我們的開發和產品能力範圍內，並且是我們正在努力的方向。

最後，我不認爲匿名是一種對於現實生活的保護。 DeFi 有一種使用假名的文化，因爲你的背景或簡歷實際上並不重要，你所做的事情、你的代碼，這纔是最真正重要的東西。現在有足夠的元數據來識別個人，匿名更多的是體現了 DeFi 的平等和可准入性。如果你能做一些有價值的事情，就去做吧！

Axie 爆紅，GameFi 會是 MISO 近期 IDO 的重點嗎？

DeFi 將與 GameFi 深度整合。

Omakase：Axie 絕對是有趣的，在 GameFi 領域，我覺得會有更多創新。就像之前說到的，Sushi 生態系統旨在抓住橫向數位資產供應鏈，使其成爲啓動、增長、激勵和管理數位資產的最佳場所。我們期待更多類似的 GameFi 項目在我們的生態系統上啓動！

坦率地說，我們爲他們提供了所有對他們的成功至關重要的必要工具。最近我們推出了拍賣，還推出了 Yield Guild Games 的雙重獎勵池，這獲得了巨大的成功。但這只是一個開始，表明 GameFi 可以利用 DeFi。隨着 Shoyu NFT 平臺的推出，我們將看到 DeFi 與 GameFi 更深層次的整合，比如說遊戲中可收集的 NFT，遊戲中的積分等。