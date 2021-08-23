你一定要知道台股致富特權 投資關鍵密碼123

最近有一本書在財經界很夯，叫《致富的特權 - 二十年來我們為央行政策付出的代價》，談的是央行貨幣政策影響全金融市場和經濟，這裡筆者取其書之名，想與大家分享自己長期觀察投資市場，平凡人到底如何可以從台股享有致富特權。

致富是多數人在追求普世的價值和夢想，致富目的是什麼？多數人是期望累聚財富支應老年生活，絕大多數人投資第一步就是台股，你知道投資台股的致富特權在那裡嗎？

股市新手玩台股，必知股市致富特權

投資台股，除要知道買什麼有機會賺錢外，一定要知道跟你的投資成本有關的市場結構問題。

第一台股沒有證券交易所得稅，這很棒吧，股票賣出有賺，政府不抽稅。 第二台股收取證券交易稅，交易稅率只有 0.3%，當沖和 ETF 減半收取，稅負這麼低，那就買下去，反正熬久都會賺。 第三台股存股息全年領息金額可獲得稅負扣得，最多是 94 萬元，領股息還要繳交 2.1% 的第二代健保補充費。

去年以來台股開戶數創歷史新高，參與股市不少是年輕人，沒有證券交易所得稅，證券交易稅也低，台灣股民當然樂此不疲，大家股市裡殺進殺出，好不快樂！

尤其 5 月台灣疫情嚴峻，三級管制，不少人無法工作紛紛衝進股市，將台股一路推升近萬八，當沖爆量，股市來到高檔開始震盪，近期台股上沖下洗，市場行情逆轉，航海王變塔達尼號（Titanic），違約交割頻傳，市場哀鴻遍野時，但頻繁交易和台股滾量，政府的財庫豐收，根據媒體報導 7 月證交稅收就有 341 億元，當沖交易稅一天約 4 億。

存股領息不是銀行定存 年度全戶抵扣額只有 8 萬元

上半年台股這樣玩下來，有人開始哀嘆，玩短線，不如存股領息。存股，的確是不錯的投資行為，美國股神巴菲特就是如此，得以成為美國鉅富之一，有為者亦若是，大家就存股領息吧！

但存股領息，要記得上面所說的第三點，領股息的上限和配息超過兩萬有第二代健保補充費，股利所得全年可扣抵稅額是 8 萬元，稅率是 8.5%，全年領股息若超過 94.1 萬，必須跟全家合併申報稅綜合所得稅。

若以台積電為例，若以近期配息和股價來看，全年領息 94 萬元，符合免稅門檻，台積電就要存兩千兩百多萬，投資可以獨沽一味、單戀一枝花，但若想要完整掌握台股行情，尤其近來行情在產業間快速輪動，又必須再押更多精力、腦力、資金和時間去研究潛力的高股息股票，存股領息不是像銀行定存。

專業操盤台股基金 解決投資痛點和盲點

台股金錢遊戲裡，投資賺錢，為國庫增加稅收，盡國民義務，當然沒有問題，惟一旦市場風雲變色，股票套牢，賣股斷尾求生時，才發現要付的稅費還真可觀，投資並不如想像中容易，到底有何方法，可以將繁複的投資簡單化、輕鬆上手、又可以降低交易成本，台股基金不失為一個好選擇。

以台灣核備境內外基金為例，截至 6 月底，有五檔台股基金有 1763-2228% 累積報酬，台股基金成長潛力不輸境外基金，還可以擠入境內外基金成立以來累積報酬前 25 大之列，這 25 大的累績報酬 1800-4000% 不等，報酬高低端看基金投資標的的成長性和基金成立時間，這些基金成立以來績效卓著，主要投資範疇是大中華、台股、美國、印度、亞股和成長型產業等相關基金。

在這五檔台股金裡，最特別是群益馬拉松，歷經台股震盪的 30 年，是唯一沒有跌破發行價（10 元）的基金。若再與近年來備受市場歡迎、累積報報酬最多的台股基金比一比，群益馬拉松基金的成立以來年化報酬、夏普值是這五檔最佳，惟標準差略高，基金波動較高，但有波動的股票基金更合適投資人做定期定額 / 不定期不定額投資，透過長期在市、紀律性投資買在，基金高低點都買，可以降低平均持有成本。

0 交易成本 2 枚 50 元銅板投資輕鬆上手

這些表現卓著的台股基金，目前都有提供申購手續費的優惠，定期定額投資更是零手續費，共同基金也是有價證券，稅法上停收證所稅，買賣基金跟股票一樣是沒有稅負，相較自己投資台股，還要再額外支付券商手續費、證交稅，買賣台股基金是沒有任何額外成本。

或許有人會反問，但基金有經理費和保管費，差不多要年化 2%，買賣股票不必付這費用。話雖如此，基金總費用是支應基專業研究投資團隊的投資服務和管理基金各項稅費，必須注意的基金總費用率，此費用是內扣，也就是基金每日報價的淨值，都已將此費用先扣除，投資人不必再額外支付，基金總費用率雖也是成本，但關鍵是在這基金淨值是否持續成長，前述績效卓著的五檔基金就是最佳例證。

台股致富闗鍵 123

存款利率不到 1%，錢存銀行，不如將存基金。投資台股基金投資，不僅申購沒有手續費，又有過去基金績效可參考，儘管過去績效不代表未來，但人生有夢最美，台股要致富，關鍵就在這三個關鍵，一是選擇 1 檔這樣好基金，有機會創造更大財富。二是 2 枚銅板：基金投資，可以從小錢開始，一天只要 2 枚 50 元銅板，一個月定期定額最低門檻 - 3,000 元，就可以啟動投資。三是三不五時要加碼，財富累聚，一歹致富是奇蹟，多半時候靠的是長期投資，三不五時加碼投資，市場若有恐慌大拉回，更要把握買點，大膽加碼。

跑馬拉松是近年來台灣人最熱愛的運動之一，投資是一場財富的馬拉松賽，與其用跑百米的速度、股市當沖，短跑可以是一時，但很難玩一輩子，累聚財富，一檔優質台股基金，一天兩枚 50 元銅板，長期持有、三不五時加碼，馬拉松跑起來更輕鬆，堅持到終點，財富冠軍獎杯是可以期待。

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