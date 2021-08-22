五分鐘速覽 Biconomy 跨鏈轉移基礎設施 Hyphen

Biconomy 在 7 月底從 Mechanism Capital、DACM 以及 Coinbase Ventures 等籌集到 900 萬美元后，在本月又面向開發者上線跨鏈轉賬基礎設施 Hyphen，還將在今年後半年推出原生代幣 BICO，以實現社區治理並激勵利益相關者。

撰文：Karen

隨着 StarkEx3.0 主網上線使 L2 用戶輕鬆與 L1 交互、Arbitrum 計劃本月底推出主網公測版、L2 擴容方案 Hermez Network 被 Polygon 收購將發展成爲後者基於 ZK-Rollups 的以太坊 L2 擴展解決方案等一系列進展的落地，以太坊網絡的 L2 擴容以及讓 L2 與 L1 獲得更好交互體驗的願景正在迅速「由虛轉實」，而區塊鏈開發工具提供商 Biconomy 推出的跨鏈轉賬基礎設施 Hyphen 主網也已正式上線，目前支持以太坊主網和 Polygon 之間的跨鏈操作。

目前主流的解決方案下，用戶從 L2 撤回資金到 L1 以及像從 Optimistic Ethereum 提款到以太坊等操作往往需要數十分鐘乃至幾天的時間才能完成。而 Biconomy 新推出的 Hyphen 即意圖解決這一痛點，優化用戶將資金從 L2 撤至 L1 以及 EVM 鏈、各種 L2 間的跨鏈資金轉移低效的現狀。

Hyphen 如何實現跨鏈轉移？

簡單來說，Hyphen 爲開發者提供了一套簡單的 API， 允許提供跨鏈轉移操作，目前暫時僅支持 Polygon 和以太坊網絡之間 USDC 和 USDT 代幣的轉移。實現方式就是，Hyphen 會在兩條鏈上維持代幣流動性，在一條鏈上接收到用戶的代幣後，再在另外一條鏈上轉移代幣，若單向輸出過多，還會自動平衡流動性。

由於需要維持流動性的緣故，也因此，用戶在跨鏈轉移時需要支付費用給流動性提供者。從 Hyphen 跨鏈實現方式可以看出，用戶在將資金從一條鏈轉移至目標鏈時需要支付的跨鏈轉移費用包括流動性提供者費用（轉移資金的 0.1%）以及用戶支付給 Biconomy 用來從目標鏈上收到資金的交易費用（與目標鏈 Gas 費用相關）。

經測試，若要通過 Biconomy 將 USDC 從從以太坊轉至 Polygon 需要經過以下三個階段，分別爲在以太坊上同意 USDC 支付、存款給 Biconomy 部署在以太坊上的流動性智能合約以及在 Polygon 收到轉賬，共需要支付四部分費用，其中前兩個階段（屬於跨鏈轉賬之前的準備工作）中用戶需在以太坊上支付兩次 Gas 費。之後在存款完成後進行跨鏈操作，需要支付流動性提供者費用和目標鏈上的交易費用，測試發現單純跨鏈轉賬所需要的時間來看，大概在 10 秒之內可以完成。

同理，從 Polygon 轉至以太坊也需要在 Polygon 上同意支付 USDC 後在 Polygon 上存款要轉移的資金，然後再從以太坊上接收。

從智能合約層面上，Biconomy 已在所有支持的鏈上部署了 LiquidityPoolManger 合約，所有流動性都將存儲在這些鏈上。另外，Biconomy 中的鏈下服務器，也就是執行器節點（Executor Node），會不斷監控智能合約的任何存款交易。

而執行器節點有兩個主要組件，分別爲 Watch Tower 和 Executors，Watch Tower 會監控 LiquidityPoolManager 智能合約，在發現存款交易後就會通知 Executor 組件。Executor 接收到信號後，會驗證存款交易並在另外一條鏈上發起轉賬交易，完成跨鏈操作。

Biconomy 融資歷史和項目進展

Biconomy 目前的總融資額爲 1050 萬美元，在上線 Hyphen 主網之前，即上月月底，Biconomy 完成了 900 萬美元融資，DACM 和 Mechanism Capital 領投本輪，Coinbase Ventures、Bain Capital、NFX、Ledgerprime、Huobi Innovation Labs、Primitive Ventures、 Aave 創始人 Stani Kulechov、 FalconX 聯合創始人 Prabhakar Reddy、Flashbots 發起人之一 Stephane Gosselin 、Uncommon Core 的 Hasu 等參投。

而此前於今年 1 月份，Biconomy 還完成由 Eden Block 領投的 150 萬美元融資，分佈式資本、幣安和 DACM 也參與了投資。

迄今爲止，Biconomy 處理了超 370 萬筆主網交易，5440 萬次總 API 調用，以及通過其產生了 5.72 億美元的總交易額。

除最新推出的 Hyphen 外，Biconomy 旗下還有利用元交易（meta-transactions）幫助在 DApp 上實現無 Gas 交易的產品 Gasless，以及讓 DApp 用戶能夠使用除以太坊之外的 ERC-20 代幣來支付 Gas 費的 API 產品 Forward。

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此外，Biconomy 即將推出啓用無 Gas 交易的中繼協議 Mexa 來去中心化其基礎設施，Mexa 主要面向開發者，使其 DApp 可以通過 Biconomy 使用自定義實現方法支持 DAI 和 USDC 等代幣支付 Gas 費。

具體來說，Biconomy 中繼器會爲 DApp 開發者代付 Gas 費用，然後由 DApp 開發者在月底償還。Biconomy 還計劃引入一種新的自動化方式，開發人員可以在其中自行存入 Gas 資金以用於支付交易費用。

關於最新一筆融資的資金用途，Biconomy CEO Ahmed Al-Balaghi 此前向 The Block 表示，本輪融資將幫助團隊在今年年底前從 14 人擴大到 20 人。值得一提的是，Biconomy 將在今年三季度或四季度推出其原生代幣 BICO，以實現社區治理並激勵利益相關者，不過目前代幣功能或效用細節尚不清楚。

小結

最新上線的跨鏈轉移基礎設施 Hyphen 目前僅支持 Polygon 和以太坊網絡之間 USDC 和 USDT 代幣的轉移，但之後計劃支持更多的 L2 擴容方案和代幣。此外，在 V2 或 V3 版本中，DApp 可以在各個區塊鏈上的組件之間輕鬆發起智能合約調用。

Biconomy 作爲一個簡化 Web3 體驗的開發者工具提供商，在跨鏈交互支持、無 Gas 交易、Gas 費用其他 ERC-20 代幣標準替代方面不斷探索和開發，從而幫助爲終端用戶提供無 Gas 交易、降低 DApp 使用門檻和交易成本以及實現低成本且高效的跨鏈轉移。