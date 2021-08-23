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將利率互換帶入 DeFi，讀懂固定收益平臺 Strips Finance 機制與應用場景

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Strips Finance 通過對沖等方式將浮動利率轉換爲固定利率，從而鎖定收益，其首個 DeFi 產品是以太坊上的「利率互換交易系統」。

撰文：李科

今年 6 月利率衍生品交易平臺 Strips Finance 完成由 Crypto.com Capital、Finlink Capital 和 Mechanism Capital 領投的 250 萬美元種子輪融資，DeFiance Capital、Pnyx Ventures、DeFi Alliance、Magic Ventures、Darren Lau 也參與了本輪融資。

在傳統金融中，利率互換交易（如以浮動利率變換固定利率）佔場外衍生品交易量的 80%，但目前的 DeFi 版圖中，這樣的利率衍生品交易平臺纔剛剛出現。

Strips 的目標是要做最大的穩定收益交易平臺，所謂「穩定」就是通過對沖等方式將浮動利率轉換爲固定利率，從而鎖定收益。Strips 推出的首個 DeFi 產品是建立在以太坊上的「利率互換交易系統」（IRS，Interest rate swaps）。

Strips 不僅將傳統金融的利率互換概念引入區塊鏈，而且還創建了一種「永續利率互換」系統，並設置 1-10 倍槓槓，用戶可以通過該系統對沖利率收益、槓桿流動性挖礦收益、進行利率套利。

利率互換市場體量巨大，美國利率互換市場交易量是股票交易量的 24 倍。Strips 項目方希望藉助其豐富的金融市場專業經驗，通過佈局利率交易市場讓其成爲去中心化金融的重要一環。

有點抽象？什麼是利率互換（IRS）

利率互換（Interest Rate Swap）也叫利率掉期，本質上是一種合約，屬於衍生品的一種。爲了便於理解，可以把固定利率理解爲開倉價，把浮動利率理解爲平倉價。

如果預計未來利率會上漲，就可以在開倉時以固定利率買入（Pay Fixed）做多，在平倉時以浮動利率賣出（Receive Floating），從中獲取收益。

如果預計未來利率會下降，就可以在開倉時以固定利率賣出（Receive Fixed）做空，在平倉時以浮動利率買入（Pay Floating），從中獲取收益。

Strips 允許用戶以 1-10 倍槓桿開倉，因此用戶就可以用比較低的保證金撬動比較大的寸頭，擴大其收益，當然同時也放大了風險。

市場中借方、貸方基於風險對沖、保值、套利的需要，存在將固定利率和浮動利率在不同方向上進行互換的需求，因此產生了利率互換。

總之，利率互換是一種流行且流動性強的金融衍生工具，交易對手雙方根據指定的相等名義金額互換固定利率和浮動利率。將固定利率交換爲浮動利率可以達到對沖、投機和管理風險的目的。利率互換可以減少或增加利率波動的風險敞口，或獲得比沒有互換時更低或更高的利率。

Strips 利率互換平臺的作用

對用戶而言，使用 Strips 的利率互換平臺可以實現一些特定目的：

對提供流動性挖礦用戶來說，鎖定高 APY%

投資者預計挖礦收益利率會單邊下降並希望獲取穩定的收益時，可以在 IRS 中做空，開倉時以固定利率賣出（即收取固定利率），倉位名義金額與其真實挖礦質押金額保持一致並設置槓槓倍數，在平倉時以浮動利率買入平倉（支付浮動利率），從而將實際回報從浮動利率「轉換」成固定利率。

對於 DeFi 借貸用戶來說，對沖風險鎖定利息

當貸款者認爲市場利率在一定時期內會單邊上升時，可以通過做多的方式，在 IRS 中開倉時以固定利率買入（支付固定利率），在平倉時以浮動利率賣出（獲得浮動利率），在 IRS 中做多獲得的收益就可以對沖在實際借貸中因利率上升帶來的損失，而達到實際以固定利率支付利息的效果。

對套利者裏說，進行高槓杆利率交易

對於非借方，也非貸方的純套利者來說，如果他預計未來一定時期內浮動利率會呈現下降趨勢，那麼他可以在 Strips 上利用槓槓做空浮動利率（即收固定、付浮動）；如果他預期浮動利率會上升，那麼就進行反向操作做多浮動利率 ( 即付固定、收浮動)。Strips 通過 1-10 槓桿放大了套利者的收益和風險。

Strips 利率交易系統的使用場景

場景 1. 以高達 10 倍的槓桿率輕鬆做多或做空利率

通過簡單幾步，用戶就可以以高倍槓桿進行利率交易

  • 連接 metamask 錢包
  • 選擇市場（Nerve > 3pool）
  • 輸入倉位（Postion）大小
  • 選擇槓桿倍數 (1–10x)
  • 選擇開多頭 / 空頭頭寸
  • 確認 metamask 上的交易

    • 如果交易者目前持有多頭頭寸，將受益於市場利率的上升。市場利率完全由市場參與者的供求決定。反之亦然，如果交易者目前持有空頭頭寸，她將受益於市場匯率的下降。

    場景 2. 對沖鎖定高 APY%，從流動性挖礦策中鎖定高 APY%，避免隨着時間的推移 APY% 下降。

    例如，在 Compound 上存入 USDC：

    • 僅流動性挖礦時：如果選擇在 2 月 15 日至 5 月 23 日期間在 Compound 中質押 1 千萬美元，獲得藍線所示的利率 1.47%。
    • 如果對沖流動性挖礦：除現有的挖礦收益外，可以通過在 Strips 上做空和互換利率（IRS）來鎖定未來的收益。總的來說，對沖流動性挖礦策略將在同一時期內將回報從 1.47% 提高到 2.5%。

    場景 3. 預測利率變化方向（或流動性挖礦利率 APY%）並下注套利。

    可以通過在 Strips 交易，來對利率變動進行定向押注。以 cream.finance 爲例：

    • 僅流動性挖礦時：在 2 月 15 日至 5 月 23 日期間將 USDC 投入 cream.finance，能夠獲得 3.7% 的利息，如圖中藍色顯示。
    • 如果利用槓桿做多利率：做多 cream.finance 利率交易（付固定，收浮動）；支付固定 APY% 並在同一時期接收浮動 APY% 將獲得 88% 的淨回報。

    場景 4. 從流動性挖礦中釋放「鎖定」資本，並從套利中獲得更高的回報率

    現有的「流動性挖礦」協議要求質押標的資產以獲取收益。使用 Strips，不需要持有標的資產，只需要將頭寸的 10% 作爲抵押品，即可實現利率交易套利，而且還實現在不同的 DeFi 協議間實現利率交易套利。

    比如：

  • AAVE 的 USDC 利率爲 3.5%
  • Compound 的 USDC 的利率爲 6%
  • 交易者可以：通過利率互換（interest rate swap）做多 AAVE USDC
  • 交易者可以：通過利率互換（interest rate swap）做空 Compound USDC

    • 場景 5. 套利「基差」交易

    通過 Strips，可以以 10 倍槓桿交易永續合約的資金費率。對於基差交易者，這意味着可以通過在 Strips 上對沖頭寸資金費來「鎖定」利潤。

    比如：交易者目前持有空頭基差頭寸

  • 交易者目前在幣安上做空 BTC-0924 和做多 BTC-PERP 永續合約
  • 交易者目前正在支付 BTC-PERP 永續合約的每 8 小時資金費率（一文讀懂資金費率）
  • 交易者可以在 Strips 通過 IRS 做多 BTC-PERP 資金費率並支付固定利率，同時獲得 BTC-PERP 永續合約的每 8 小時資金利率（浮動利率），因此將浮動利率轉換爲固定利率。

    • 還可以在衍生品交易所之間的套利資金費率

    假如：

  • Binance 上的 BTC-PERP 永續合約的資金費率目前爲 12%
  • FTX 上的 BTC-PERP 永續合約資金費率目前爲 6%
  • 交易者：可以通過利率互換做多 FTX BTC-PERP 資金費率
  • 交易者：可以通過利率互換做空幣安 BTC-PERP 資金費率

    • Strips 的自動做市商 AMM 及其回報率

    Strips 的利率交易系統完全基於自動做市商 AMM，市場價格完全由供需決定，流動性提供者可以在 AMM 中提供流動性以獲得市場 75% 的交易手續費和扮演做市商的角色。
    Strips 表示通過運行 800 多個歷史市場波動和 10 倍市場波動的模擬市場，Strips 的 AMM 實現了：

    • AMM 年化投資回報率達到 22%APY
    • 5.64 的夏普比率 (一種評價投資收益和風險的績效指標)
    • 55 的 Sortino 比率（同上）

    基於 2021 年 2 月 15 日至 2021 年 5 月 23 日的 Compound、AAVE 等公司的歷史數據，共 5 個市場。

    Strips 團隊表示爲了測試其 AMM 的穩健性而將 AMM 置於各種壓力市場條件下。使用比歷史高 6 倍的標準偏差，發現 AMM 可以在 100 天內達到+200% 的回報率。

    在 Strips AMM 中添加流動性

    在左側選擇 Liquidity，再點擊 ADD LIQUIDITY 以增加流動性

    選擇要添加流動性的市場

    輸入提供流動性的金額（目前僅支持 BUSD），並從 Metamask 錢包進行確認。

    保險池

    爲了保證所有交易者得到全額償付，Strips 設置了一個保險基金池來充當市場高度波動時的最後一道防線。這是最後的流動性，並讓市場保持償付能力。

    如果交易者的保證金比率低於 3.5%，交易者的頭寸將被清算，保險池將接管倉位並自動平倉。

    當交易者頭寸被自動清算時，需向保險支付一小筆手續費。同時市場 5% 的交易手續費和 AMM 收益也將劃入保險池。

    但是，並非所有市場都包含在保險池中。爲了讓市場得到保險的保障，社區治理必須獲得 66% 的選票才能通過。

    項目進展與發展方向

    目前 Strips 已經完成利率互換交易、流動性添加、保險池等基本模塊的開發，並已發佈其 0.3測試版本，用戶可以在測試版上體驗並反饋意見。

    目前用戶可以選擇 1-10 倍槓桿進行交易，未來可能會通過社區治理投票增加槓桿倍數。

    未來 Strips 計劃引入其它利率衍生品交易，比如利率期權、波動率市場、永續債券和永續期貨合約等。


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