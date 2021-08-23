Pendle 新推出的 LP 收益代幣化產品和全新挖礦計劃怎麼玩？
DeFi 收益率市場 Pendle 新推出分離 LP 代幣基礎資產和交易費的產品，瞭解一下基礎用例和使用策略。
延伸閱讀：《D1 Ventures：簡析 DeFi 收益率市場 Pendle 工作機制》
撰文：Pendle 團隊
編譯：李科
從 8 月 19 日起，Pendle 將 支持 Sushi LP 的收益代幣化交易。
支持的資產包括：
- Sushiswap 上 PENDLE/ETH 池的 LP 代幣
- Sushiswap 上 ETH/USDC 池的 LP 代幣
Sushi LP 代幣的收益（交易費）將可以在 Pendle 進行交易。LP 代幣的收益與交易量成正比，因此交易者現在可以對 LP 代幣的交易收入進行對沖。交易量越大，收益率越高，反之亦然。
將 LP 代幣存入 Pendle 會將其拆分爲收益代幣 (YT) 和所有權代幣 (OT)。
YT-SLP 代表標的 SLP 代幣的交易費收益，其持有者將從標的礦池中獲取交易費收益直至到期。通過在 Pendle 中提供流動性，YT 代幣持有者還能獲得 Pendle AMM 中的交易費，主要根據其質押的金額和時間長度。
OT-SLP 代表標的 SLP 代幣的所有權（本金），到期時可贖回標的 SLP （到期前，YT 和 OT 都需要贖回）。OT 代幣持有者仍有權從 Sushi 上獲得流動性挖礦獎勵（Sushi 溫泉獎勵）。但請注意，如果使用 OT 在 Pendle 上提供流動性，則在 Sushi 上的流動性挖礦獎勵（Sushi 溫泉獎勵）將丟失。
注：對於個別項目，SushiSwap 爲其提供雙重挖礦機制，用戶在交易所提供 LP 流動性時可獲得交易手續費收益，同時，再將 LP 代幣質押到「Sushi Onsen （溫泉）」 中進行流動性挖礦還可獲得額外的 SUSHI 代幣獎勵。
出售 YT-SLP
收益對沖者可以鑄造和出售 YT，以「鎖定」YT 的當前收益率。那些認爲 YT 的當前交易價格比標的 SLP 手續費收益更高的人可以鑄造並出售 YT 來提前鎖定未來收益。請注意，由於 OT 代表標的的「所有權」，因此 OT 持有者將受到標的流動性池幣價波動等帶來無常損失影響。
希望最大化 Sushi 溫泉獎勵的用戶也可以出售 YT 來獲得資金，再用上述資金增加 OT 持有量，將最大限度地提高標的流動性挖礦獎勵 (Sushi 溫泉獎勵) 和抵押品的敞口。
購買 YT-SLP
看多 SushiSwap 手續費收益的用戶可以購買 YT 以從標的池中獲得「純交易費」。由於大部分無常損失風險由 OT 持有人承擔，YT 持有人從標的 SLP 獲得交易手續費收益，而無常損失的風險比較小。
交易者還可以在他們認爲交易費用很高的期間內購買和持有 YT 以獲得收益，並在收益率下降時賣出他們的 YT 頭寸。對於收益率投機者來說，這可能是一個很好的獲利機會，因爲 YT 是一種更具資本效率的交易和對沖收益率的方式。有興趣的讀者，可以 在此處 瞭解有關 YT 資本效率的更多信息。
更多使用場景
請注意，YT 持有者獲得標的 SLP 的收益，而 OT 持有者擁有本金、並面臨標的幣價波動等帶來的無常損失。
這創造了一個有趣的動態，其中：
- 預測幣價將大幅波動的 SLP 持有者可以出售 OT 來暫時對沖無常損失 。
- 剩餘的 YT 繼續產生收益，而無常損失已經通過出售其 OT 對沖掉。
- 然後他們可以在價格理想時回購 OT 重新組成 SLP 頭寸。
由於 OT 持有者承擔無常損失風險並且 OT 不產生收益，因此與標的相比，它應該以折價交易。與目前在 Pendle 上架的其他資產類似，套利者理論上應該保持 YT+OT 的價格與標的價格相等。OT 的折扣水平取決於 YT 產生的預期收益率和預期無常損失。收益率和無常損失預期越高，OT 的折扣就越大。
交易者還可以推測無常損失和標的 Sushiswap 代幣對的未來價格範圍。在高波動（高風險）期間，交易者可以以較大的折扣（根據估計的公允價值）購買 OT，並在波動消退且 OT 價格相應升值時賣出 OT。
OT-SLP 和 YT-SLP 允許交易者以完全去中心化的方式押注市場波動：
- 預期波動率上升的交易者可以購買 YT 以獲得更高的交易費，因爲價格波動大時交易量增加了，並且他有可能在波動率峯值時以更高的價格出售 YT；
- 預期波動率下降的交易者可以以更大的折扣購買 OT，並期望在波動率較低時賣出。
全新的挖礦激勵計劃：Pe,P
一句話，(Pe,P) 爲 Pendies 而生。
什麼是 (Pe,P)？
受到元宇宙裏 Ohmie 朋友的啓發，(Pe,P) 是我們爲對協議做出貢獻的 Pendle 長期持有者提供的第一個獎勵。
我們將支持的資產之一是 PENDLE/ETH Sushiswap 池，我們簡稱爲 Pe。
用戶將 SLP-Pe 存入 Pendle，YT 和 OT 將被鑄造。 SLP-Pe 的 YT 和 OT 將與 PENDLE 進行交易。 那些爲 YT 和 OT 池提供流動性的人基本上持有一個由 YT 或 OT （SLP-Pe ）和 PENDLE 組成的頭寸，因此縮寫爲 (Pe,P)。
(Pe,P) 實現了 3 件事：
聽起來不錯。我如何參與這個（Pe,P）挖礦？
要圖簡單，可以這樣操作：
DeFi 高手可以這樣操作：
以上是什麼意思？