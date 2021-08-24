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三分鐘瞭解 Chemix Labs：部分抵押型合成資產協議

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Chemix 採用「部分抵押」和「算法調節」的思路提供了一種高效、低成本的資產合成方式。

撰文：Aqua Chiang

Chemix Labs （簡稱 Chemix）是由 QIAN Protocol 社區開發的分數算法型合成資產協議，Chemix 取意於詞組 Chemical reaction （化合反應），X 代表未知和無限可能，二者結合成的 Chemix，象徵着合成資產的「化合」結果豐富多樣。協議選取了「部分抵押」+「算法調節」作爲其核心的技術理念，並且獨創了算法調節 token 的「防歸零」機制。

市場概況——從傳統衍生金融到 DeFi 合成資產

「鏈上合成資產」（加密社區也常常稱作「DeFi 合成資產」） 類似於傳統金融中的衍生品，由一種或多種擔保品加任意支付函數構成，其資產價值基於基礎資產（即擔保品）價值，可用來模擬其他金融工具的風險或收益，與傳統金融衍生品的主要不同在於「DeFi 合成資產」可以按非實物的方式進行交割。通常來說，在基礎資產流動性達到臨界點之後，纔有構建合成資產的基礎。在 DeFi 生態系統中，基於多維度的使用需求，使得合成資產賽道「火力全開」:

  • 拓展資產：合成資產提供了一種新的機制，能夠讓真實世界的資產在某個區塊鏈（通常爲拓展性好且有用戶基礎的區塊鏈，如 ETH 和 BSC 等）上交易。
  • 拓展流動性：做市商可通過更加豐富的合成資產（作爲風險管理的金融工具）對沖頭寸和保護利潤，擴大其業務規模。
  • 作爲資產跨鏈的補充機制：基於合成資產價格敞口，交易員無需直接擁有一項資產，解決了去中心化交易所中資產的可獲得性。
  • 擴大參與度：如 BSC 或以太坊這類無需許可的智能合約平臺允許規模較小的投資者進入，還可通過增加風險管理工具集吸引更多傳統投資者進入。

衍生品與現貨規模對比 來源：Foresight Ventures

鏈上合成資產與傳統金融衍生品對比 來源：TokenInsight

合成機制解讀——資金效率與價格準確性兼顧

這裏以 QSD （QIAN Second Dollar）—首個基於 Chemix 發行的部分算法型美元穩定幣爲例，解讀 Chemix 的算法合成機制。其核心機制採用「部分抵押」和「算法調節」思路，即由部分資產質押和部分算法幣（Chemix 治理代幣 KUN）燃燒共同支撐 QSD 的價值，區分於超額抵押率思路，該機制可有效提高資金利用率和資金吸納能力。基於 Chemix 鑄造與贖回協議的激勵，QSD 可以在市場上緊密跟蹤美元價格。

鑄幣（合成）功能 來源：Chemix Labs 官網

贖回功能 來源：Chemix Labs 官網

Chemix 借 Iron Finance 等前車之鑑，升級了回購與再抵押協議，通過動態抵押比例和系統自動調節機制，消除了 QSD 持有者的抵押清算風險。

再抵押功能 來源：Chemix Labs 官網

目前 QSD 通過搭配其他資產（如 KUN、BNB、BUSD 等）在 PANCAKE 上提供流動性，可以獲得高達 170%+的年化收益。

挖礦功能 來源：Chemix Labs 官網

耕種功能 來源：Pancake

公開市場套利

合成資產可以通過套利的方式，保障資產的公允價格，比如：如果 QSD 的市場價格高於 1.00 美元的目標價（假設爲 1.05 美元），此時套利者可以投入價值 1.00 美元的鑄幣資產（質押資產和 KUN）在系統中鑄造 1 QSD，然後在市場上賣出獲得 1.05 美元，此時盈利 0.05 美元。不斷的賣出套利，將會壓低 QSD 的市場價格，直到不再存在套利空間。如果 QSD 的市場價格低於 1.00 美元的目標價（假設爲 0.95 美元），此時套利者可以投入 0.95 美元的其他資產，在公開市場（如 Pancake）上買入 1 QSD，然後回到系統中進行贖回，得到價值 1.00 美元的鑄幣資產（質押資產和 KBT）。不斷的買入套利，將會推高 QSD 的市場價格，直到不再存在套利空間。

質押比例套利

如果 QSD 的價格偏離目標價格一定程度，Chemix 協議允許通過調用特定函數的接口，進行質押比例的調節，單次調節幅度爲 0.25%。（函數的調用頻率和單次幅度將通過社區治理進行調節）如果 QSD 的市場價格高於 1.00 美元，那麼系統將做出反應，降低質押資產的比例。

這意味着，用戶能用更少的質押資產，來獲取價值 1 美元的 QSD，這將鼓勵用戶繼續鑄幣，提升資金利用率的同時，攤薄持有 QSD 所需的質押資產。因此，QSD 的流通量增加，拉低 QSD 的市場價格，直到 1USD 爲止。

合成資產拍賣平臺 Chemix Launchpad 流動性的解決思路——非標資產的合成、發行、轉讓、舉牌、交易和交割

Chemix Launchpad 主要用於通過合成鑄造新的鏈上資產，提前解鎖流動性。用戶由資產發行方（轉讓人）和舉牌方（交易者）構成，在 Chemix Launchpad 上可能拍賣的資產包括了某個著名項目 / 公司的鎖定權益份額、遠期交割的大宗資產、風險重構的組合資產、無法直接在公開市場找尋到交易對手的優質資產等。

平臺對雙方交易資質進行審覈。包括支付能力和合規限制，但不干涉轉讓和舉牌的過程和結果。當然，爲了保證舉牌方（交易者）的權益，資產發行方（轉讓人）需得滿足三個條件，一是 KYC 認證通過；二是根據拍賣方式的不同，質押一定量的資產，質押資產可由算法穩定代幣 QSD 與生態代幣 KUN 組成，當交割完成後，該部分質押資產將被釋放；三是提交資產來源信息進行審覈。

Launchpad 模式分爲英式拍賣、固定價格拍賣及荷蘭式拍賣，由發行方（轉讓人）自行選擇。對於舉牌方（交易者）來講，如果對該合成資產感興趣，即可在滿足相關條件後參與報價。目前，考慮到發行方（轉讓人）有提前質押超額保證金並且經過了多重審覈，舉牌方（交易者）無需過分擔心兌付風險。

Chemix Launchpad 測試網首頁 來源：Chemix Labs 社區

代幣經濟模型——獨特的緩釋保護機制

代幣分配

KUN 是 Chemix 的原生治理代幣，其總量爲 1200 萬，所有代幣均通過流動性挖礦、治理鎖倉等特定形式分發給 Chemix 生態內的參與者。在 Chemix 推出的前 12 個月，KUN 代幣總量的 10%（即 1,200,000 KUN）將釋放給支持 QSD 流動性的用戶。

代幣作用與價值

KUN 是用於整個 Chemix Labs 合成資產協議的治理代幣，同時也承擔了算法調節的部分功能。具體包括：投票決定質押物種類的增減，投票調節鑄幣 / 贖回費用，投票調節質押比例的刷新間隔和每次刷新幅度等：

  • 算法調控，作爲算法調控合成資產的媒介，滿足燃燒比例從而保持算法資產價格的穩定；
  • 鑄幣系統的價值載體和潤滑劑，包括在鑄造 QSD 時，KUN 承擔的鑄幣價值；鑄幣和贖回環節所產生的鑄幣稅；後續可能開放的拍賣、閃電貸等業務的手續費等系統收益；
  • 拍賣市場的超額權益證明，可能包括持有足額 KUN 時獲得更多的拍賣機會和更低的拍賣成本、未來平臺收益的分享；
  • 可通過治理投票調節 Chemix Labs 生態的內部管理變量，包括不限於增加新的儲備資產，選擇可信任的預言機，調節利息率，調整閃電貸利率，風險參數等。

在 Chemix 系統中，KUN 的理論市值可以近似計算爲：

  • 鑄造合成資產時，KUN 承擔的鑄幣價值；
  • 鑄幣和贖回所產生的費用（鑄幣稅）；
  • 系統收益，包括後續可能開放的閃電貸等業務的手續費。

可以明顯看出，KUN 的內在價值，與合成資產的需求呈現明顯的正相關。而 KUN 的持有人將在以下情況下獲益：

  • QSD 流通量增加，KUN 的流通數量減少，價格將被推高；
  • 質押比率降低，KUN 的需求量增加，價格將被推高；
  • 參加流動性挖礦，獲取更多的 KUN。
  • 系統回購：當系統中存在超額抵押物 / 手續費 / 價值時，回購功能會將價值累積到 KUN 代幣中。

價格保護

KBT 是 KUN 的緩衝代幣（即特定情形下的替代品），其應用於贖回和再質押環節，通過與 KUN 的轉化機制，承載和緩衝算法調節釋放的價值。基於合成資產贖回環節，會在短期內釋放此前鑄幣環節燃燒的大量治理代幣 KUN。因此通過 KBT 代幣的緩釋機制，用戶在贖回後先拿到緩衝代幣 KBT，只有在系統有盈餘的情況下（即回購狀態且 QSD 大於目標價格的情形下），纔可將 KBT 代幣轉爲 KUN，這樣能夠避免贖回操作所帶來短期內的 KUN 的大量拋壓，進而平穩 KUN 的價格波動。

風險控制

在 DeFi 領域中，治理代幣是每個協議正常運行的關鍵構成部分之一，若治理代幣價格大幅下跌，可能會引起生態內循環崩潰。因此，Chemix Labs 平臺引入三個機制或措施來規避治理代幣價格下跌而引發的風險：引入 KBT 緩衝代幣轉化機制，釋放贖回環節產生的短期內大量治理代幣的拋壓風險，從而避免治理代幣拋壓引起的負反饋砸盤；引入 Staking 的 LP 代幣長期鎖倉機制，保證有充足的流動性；計劃在合適的時機開啓 KUN 的單幣 Staking 池，分配系統產生的手續費收入及團隊用自有資金參與 CAKE 等挖礦的部分收益分紅。

DeFi 協議合約漏洞風險也是每個項目不可避免的風險之一，沒有任何項目能夠通過代碼審計從而達到一勞永逸的效果。此前 Chemix 雖已經過代碼審計，但仍於 2021 年 5 月 14 日出現黑客將抵押資產盜走事件，損失約 90 萬美元，至今市場上此類事件也頻出不窮。目前 Chemix 社區開發者已修復相關漏洞並通過了 CertiK 的緊急審計，並基於此類事件風險將在後續引入更多預防性措施，包括不限於引入更多審計機構、代碼定期自查、漏洞賞金計劃等措施。

近期熱點速覽

  • 用合成資產解鎖流動性問題，社區自主發起 Chemix Launchpad 及上線拍賣的遠期合成資產 cKAVA，開闢一級和公開交易市場間的新通道。
  • 包括 Ethereum 和 BSC 在內，Chemix 近期將在 Ethereum Layer2 網絡 Arbitrum 上作出部署，並計劃與頭部項目合作以擴充合成資產的使用範圍。

總結

儘管目前 Ethereum 和 BSC 生態百花齊放，但加密合成資產的鑄造和使用規模仍然有千萬倍的上升空間。在過去幾個月整個市場大起大落的過程中，QSD 始終未出現嚴重脫錨情況，這似乎表明了 Chemix Labs 的資產合成機制通過了市場的檢驗。Chemix Labs 提供了一種更加安全、高效、低成本且有趣的資產合成方式，以幫助加密社區從事鏈上金融活動，豐富自己的投資組合以及管理風險頭寸。

參考來源：

《A short introduction of the Chemix Labs》

《How does QUSD stand out from the rest of the stablecoin projects?》

《CertiK security leaderboard》

《幣安區塊 101 丨幣安智能鏈上的分數算法型合成資產協議》

TokenInsight 調研報告（未公開）

《Around the Block #8: The promise and potential of synthetic assets 》

《Synthetic Assets in DeFi: Use Cases & Opportunities 》


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