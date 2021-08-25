股票加ESG搭上資金順風車 投資動能再升級

雖然 Delta 變種病毒肆虐多國，不過美國參議院通過 1.2 兆美元基建法案，美國就業市場出現強勁反彈，支撐全球股市維持多頭格局。柏瑞投信表示，現階段仍處於景氣擴張初期，為合適的投資時間點，而這次疫情催化加速了 ESG 的投資浪潮，如果採用柏瑞 ESG 量化股票策略 *，不僅能一網打盡 ESG 夯主題，還有機會提升投資成效。

ESG 投資已是大勢所趨，根據 BofA Global Research 調查，在 2020 疫情開始後，有 85% 客戶主動要求增加 ESG 投資配置。此外，德意志銀行估計，法人含 ESG 代操投資的資產規模，將從 30 兆美元成長至 2036 年的 160 兆美元。ESG 會受到歡迎，其優勢已不在話下。

東風正吹 ESG 股 投資潛力佳

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，美國總統拜登上任後於今年推出多項綠色政策和基礎建設計畫，帶動 ESG 股票 ** 上漲的新局面。而在 ESG 議題的加持下，亦有利於提供股票的上漲動能。此外，以 MSCI World ESG Screened Index 為例，當前 ESG 股票的市值已達 80 兆美元，且涵蓋各個產業和不同主題，仍然蘊藏豐富的投資機會。

但是全球股市都已來到歷史新高水位，還能進場嗎？根據 MSCI、FactSet 等多家機構於 2020 年 12 月底的研究顯示，ESG 較佳的企業，市場願意給予比較高的評價。就拿公司治理 (G) 與社會責任 (S) 範疇來分析，評比前 1/5 的企業會比後 1/5 的企業，多出 1.2 倍的本益比，而且這樣的溢價趨勢持續上升。所以，未來 5-10 年，ESG 股票將不是買不買的問題，而是用多少價位來買的問題。

另方面，後疫情時代的金融市場紛亂多變，量化投資更因此受到青睞。量化投資無論應用在股票或債券投資上，都已蔚為國際潮流。透過電腦與人腦的強勢結合，可將海量資訊化身為有效的決策工具，擁有「速度快、品質穩、對象準」三大優勢。

量化投資「快穩準」 疫後受追捧

所謂的快，因為電腦計算的速度快、可以零時差的處理新變化。所謂的穩，是指電腦沒有情緒，不受市場多空影響，去除人為因素，所以品質穩。所謂的準，意即能設定特定條件，精準分析。在疫後波動加劇的市場更受到青睞。根據 Bloomberg 統計，截至今年 7 月底，量化股票的市值已超過 1.4 兆美元，受歡迎程度可見一斑。

柏瑞投信 ESG 產品最新力作 --- 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)，即是採用柏瑞 ESG 量化股票策略，結合柏瑞獨家「生命週期分類」以及「量化策略」選股流程，以量化模組有紀律的詮釋質化研究成果，嚴選出 ESG 贏家標的。

雖然美國聯準會 (Fed) 釋出 7 月會議紀要透漏，若經濟復甦符合預期，可能會在今年稍晚啟動縮減購債計畫。不過，柏瑞投信指出，如果採用柏瑞 ESG 量化股票策略將有助於因應未來貨幣政策可能轉變的環境 (圖一)。但仍須留意美國經濟數據變化、阿富汗地緣政治局勢和其他可能影響股市波動的風險。

圖一、ESG 議題加持，更利股票向上動能

資料來源：MSCI、Bloomberg，月底數據，含息總報酬，2007/9/30 - 2021/3/31。事件資料來源：1)永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standards Board,SASB) 成立於 2011 年，歷經 6 年多、由眾多華爾街重量級投資機構及 44 家資產管理公司共同參與制定出全球首套永續發展會計準則，該準則旨在鑑別出對於財務績效具有重要影響性的永續發展要素，並提出企業應該揭露的 ESG 相關項目。2)歐盟於 2016 年發布新版的《職業退休機構制度指令 II (Institutions for Occupational Retirement Provision; IORP II) 》要求將 ESG 因素納入投資風險管理的評估流程中。3)《2019 綠色企業現況報告》(State of Green Business Report 2019)由 GreenBiz、Trucost、 S&P Global 等於 2019 年初共同發布。圖文僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。此頁指數非基金之績效指標。

* 係指柏瑞 ESG 量化全球股票收益投資策略，是以 MSCI ACWI ESG Screened 指數為配置依據，運用柏瑞集團量化股票投資模組。

**ESG 股票係採 MSCI ESG Leader 指數。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。有關本基金應負擔之費用，已揭露於公開說明書中，投資人可至本公司網站或公開資訊觀測站查詢。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。

本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制及匯率變動之風險等，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金將 ESG 投資納入主要投資重點，相關風險包括：ESG(或永續發展) 主題基金之投資風險、目前 ESG 評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述相關風險、有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱公開說明書。

本基金承作衍生自信用相關金融商品 (CDS 、CDX Index 與 Itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。

本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。另南非幣 / 澳幣一般被視為高波動 / 高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣 / 澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣 / 澳幣申購南非幣 / 澳幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣 / 澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣 / 澳幣計價受益權單位。就南非幣 / 澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣 / 澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣 / 澳幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣 / 澳幣計價受益權單位之每單位淨值。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。

以外幣 (含人民幣) 申購或贖回時，其匯率波動可能影響外幣 (含人民幣) 計價受益權單位之投資績效，因此經理公司得為此類投資人為外幣 (含人民幣) 避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣 (含人民幣) 計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當外幣 (含人民幣) 相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。

投資遞延手續費 N9 類型及 N 類型級別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

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