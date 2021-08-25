一文讀懂 Staking Rewards：加密質押數據聚合平臺

Staking Rewards 提供了權益質押市場相關專業的數據和工具，還計劃上線通過自動數據驅動的創新指數投資方式。

原文標題：《Staking Rewards：專業風控下，鏈接傳統金融和 DeFi 利率市場的重要橋樑》

撰文：Stu Lustman

來源：A&T Capital

利率市場是傳統金融裏一個不可或缺的重要組成部分。傳統市場裏的固定利率允許用戶享有預期回報，用戶無需過分擔心市場波動的風險。

由於疫情反覆對實體經濟持續衝擊，歐美各大銀行基準利率逐漸降低。從某種意義上來說，貸款成本將會變低，這對借款企業和個人來講是利好。但從另一個層面上來說，對於有閒置資金的用戶和機構來說，對應的存息收益也將大幅降低。

在風險可控的大前提下，如何提升資本效率會是一個重要的課題。DeFi 市場的興起給這一困局提供了一個更好的解決方案。DeFi 利率產品的透明度、去中心化程度、可組合性、效率性以及可訪問性將會給廣大用戶以及機構大資金提供一個多元化的利率解決方案。

對於那些風險偏好較低，需要穩定收益的人來說，持有加密資產也不失爲一種不錯選擇。加密圈正在快速發展，更多的資金和流動性會支撐許多區塊鏈項目進一步地發展。光從 Messari 官網來看，目前就已列出了 1600 多種加密資產。但並非所有項目都像比特幣或以太坊那樣知名，許多項目的成長空間仍然巨大。

除了傳統的 PoW 工作量證明類資產，許多加密資產也是 PoS 權益類證明資產。最典型的有兩類 :PoS 公鏈和 DeFi （去中心化金融應用）。

主流金融也開始關注加密資產。福布斯報道過來自 JP Morgan 的一篇文章，其認爲以太坊升級後將開啓每年 400 億美元規模的權益質押市場。目前該市場規模已經達到每年 90 億美元。

歐美利率逐年下降成爲一種趨勢

權益質押能提供比銀行更好的利率。根據 Bankrate 當下的數據來看，以下是幾大主流商業銀行的利率。但這些利率無法跑贏通脹。

歐美央行的低利率導致了這些商業銀行的低利率。下面是幾大主流央行利率。

目前，歐洲央行的存款利率爲負，與此同時它的借貸利率達到了史上最低。

作爲銀行盈利的方式之一，如果要靠放貸存款資金盈利，在借貸利率如此之低的情況下，銀行的存款利率也會隨之降低很多。如果想要獲得更高的收益，權益質押會是一種更好的選擇。

權益質押：打開加密資產存款增值的新方式

Staking Rewards，作爲一個提供權益質押市場相關數據和工具的專業流量型平臺，通過最嚴格風控，給用戶提供一套全面的數據服務，幫助用戶更好地將資金投入質押生息的產品中去。Staking Rewards 的官網會提供關於 PoS 和 DeFi 類項目通證的市場行情和質押收益、以及對應的服務商數據（AUM、費率、實際收益率）。

首先，Staking Rewards 平臺上提供了兩種最基礎、最直觀的利率質押方式，即 PoS 質押和 DeFi 質押。下文將會詳細闡述。

就質押 PoS 公鏈享有存資產生息的增值來說，我們將用 Staking Rewards 網站上的 Solana 作爲案例進行展示。

質押 Solana 的收益 :

質押 SOL，從某種意義上來說將會幫助該公鏈網絡發展：

首先用戶會購買 Solana （SOL）

用戶會選擇持有而非頻繁交易 SOL，這樣對穩定通證價格有一定的幫助。

這對該鏈的網絡安全也有一定的幫助。質押越多，網絡越安全，攻擊難度更高。

用戶將會幫助該網絡驗證交易的有效性。用戶的 SOL 是該網絡的重要組成部分。

質押 SOL 用戶將會獲得以下收益：

SOL 的收益利率和驗證鏈上交易和保證網絡安全有關。

發文時，質押 SOL 有 6.69% 的收益率，同時成爲 SOL 節點有 7.42% 的收益率。這些利率要比銀行高整整 12 倍

質押的通證也將會帶來關於項目的投票權。只有通證持有者和質押者纔有權投票。投票參加項目決議也是一種保障投資的方式。

將會享有通證升值和權益升值的雙重紅利。

投資流動性池：爲 DeFi 做權益質押

其次，DeFi 是加密市場裏發展最爲迅猛的一個賽道。DeFi 也需要通證支持。

在 DeFi 的世界裏，傳統的商業模式並不存在。算法和程序將會接管做市和交易。一個去中心化的交易所（DEX）沒有中間商或者中心化的運營結構。DEX 提供了一個只有買方和賣方進行交易的平臺。

通過 DeFi，用戶可以給池子提供流動性。這種流動性池將以某種形式的加密資產組合嵌入於去中心化的應用中。在 DeFi 世界裏，在流動性池提供通證的流動性將和傳統金融中的做市商一樣。過去做市商和交易公司賺取的費用，現在是用戶在 PancakeSwap 這樣的 DEX 上提供流動性並獲取利潤。同時，用戶還可以體驗 DeFi 的兩大核心應用 : 交易和借貸。

DeFi 質押的收益會更高。

在 Pancake 上，質押 CAKE 和 USDT 穩定幣將享有比單純質押 SOL 高 9 倍的收益。

DeFi 質押中的高收益來源於多重因素：

通過算法計算出來的供需無需中介商介入，不存在多餘的手續費。

小額高槓杆交易往往需要支付更高的利息

通證價格波動較大，高利率也意味着需要承擔一定風險。

純 PoS 質押的低利率也意味着低風險，DeFi 流動性挖礦的高收益也意味着要承擔更高的通證價格波動風險。

權益類和 DeFi 質押產品或許不是市場收益率最高的產品。但在風險偏好不變的前提下，它將是提升傳統資本效率的重要一步。

此外，Staking Rewards 還將上線通過自動數據驅動的創新指數投資方式。用戶可以通過投資一籃子的穩定幣指數、PoS 公鏈指數、DeFi 質押指數來進一步增強被動收入的收益率。

Staking Rewards 爲 A&T Capital 已投資 portfolio。