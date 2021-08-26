掌握三大訣竅 安心網購不怕盜刷

疫情讓線上交易大幅成長，但隨之而來的網路盜刷也跟著攀升，銀行表示，網購刷卡可透過三大步驟避免盜刷，包括設定即時消費訊息通知、選擇動態密碼鎖網站交易，收到帳單時也要逐筆核對消費明細。

根據聯合信用卡中心統計，今年前 5 月詐欺通報金額高達 6.29 億元，其中有 98.5% 為網路購物類詐欺，顯示網路購物盜刷風險不小。

兆豐銀行表示，申請信用卡時一定要設定「即時消費訊息通知」，除了簡訊通知外，現在透過銀行 LINE 官方帳號綁定個人化服務，每一筆刷卡消費都能獲得即時通知。

而設定消費訊息通知的好處是，萬一真的被盜刷，就能立即連繫銀行客服，除了辦理掛失停卡，該筆交易也會列為爭議款，不會計入帳單被收費。

其次，交易時建議可選有動態密碼鎖的網站來進行交易，也就是俗稱的 OTP 驗證功能，當民眾消費準備結帳時，購物網站會發送一組臨時的動態密碼給持卡人當初留給銀行的手機號碼，當持卡人成功輸入後才能完成交易。

兆豐銀行說，使用 OTP 驗證好處是，如果有人盜用了卡號想要交易，但拿不到動態密碼，這筆交易自然也就無法進行。

兆豐銀行提醒，卡友收到信用卡帳單時務必逐筆核對，確認交易無誤才進行繳費。

兆豐銀行表示，信用卡是相當便利的支付工具，不僅能避免現金交易的病毒傳播風險，還能獲得銀行提供的刷卡回饋，此外使用信用卡網購還能享有全球線上購物保障，當收到網購商品品項不齊或錯誤、或是商品已毀損、甚至是預定送貨日期 30 天後仍尚未送達，而賣家卻不願處理時，民眾都可以透過 Visa 或 MasterCard 國際組織網站線上申請理賠。

舉例來說，兆豐無限卡每次能獲得最高 1 千美元保障額度、兆豐世界卡則可獲得最高台幣 15950 元的保障，其他白金卡以上等級也能獲得台幣 6380 元以上理賠。

