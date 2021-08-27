D1 Ventures：如何用 Pendle 對沖無常損失風險？

Pendle 推出了新的 LP 收益代幣化產品，DeFi 用戶有了對沖無常損失的新選擇。

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撰文：D1 Ventures

無常損失（Impermanent Loss）是 DeFi 領域內經常出現的一個詞，讓我們來簡單回顧下它究竟是什麼？

在 CEX 中，交易者無論買入或賣出都需要對手盤（和交易者擁有不同市場觀點並做出相反決策的人）才能成交。

然而在 AMM （Automated market maker） 中並不存在對手盤，交易者直接與協議內囤積的資金交易，當交易者買入 A 資產時，實際上是買入了協議資金池中的 A 資產，而該資金池中 A/B 資產的比例也隨之發生變化。

協議內囤積的資金來自哪兒？每一個用戶都可以向不同 AMM 添加資金，他們被稱之爲流動性提供者 (Liquidity Provider) 。

之所以這麼做，只有一個非常簡單的原因：你的資金放在交易所或者冷錢包時都是閒置的，你只是 HODL，只能被迫地等它 Pump or Dump。

但將其投入 AMM 中成爲流動性提供者，將獲得手續費，將有可能獲得額外的更多收益！APY 5% 10% 20%？

APY + 用戶自己控制私鑰 + 自動化 + 無限擴展！我們驚奇地看到 鏈上 DEX 自 2017 年來取得了驚人的成績。

今年八月 DEX 的市場規模 達 42.73Billion，佔到了 CEX 的 8.1%；我們僅僅花了四年時間走到這裏，而且一切看起來仍在高速增長：採用不同 AMM 公式的 DEX 在持續創新和競爭，AMM 的應用場景從現貨拓展到衍生品……

AMM 是 DeFi 最核心和最值得稱讚的創新之一，它從根本上改寫了加密資產的屬性 —— 成爲生產資料。

好的，現在讓我們回到無常損失，每一個流動性提供者都痛恨它。流動性提供者存入 AMM 協議內的不同資金的數量（通常是兩種）會因爲自動化交易產生變化，當流動性提供者撤回自己的本金時對應資金價值少於最初的資金價值時，那麼就產生了無常損失。

沒有人願意自己的本金減少，沒有人願意承擔無常損失，以下是一些降低無常損失的方法：

避開高波動性的資產，如 Curve 的穩定幣池 3pool( DAI + USDC + USDT)

選擇鉚釘同一種資產的流動性池，它們本質上接近於「同一種資產」，如 Curve 的 steth(ETH + stETH)

爲波動性類似的資產添加流動性，例如你觀測到 AAVE 和 UNI 儘管在不同時間內有着不同的波動性和價格表現，但長期來看它們的波動性很接近，那麼 AAVE & UNI Pool 的無常損失也相對較小

設置不同的資產比例，例如 Balancer 中的 AAVE/ETH 池中 AAVE 的佔比爲 80%，ETH 的佔比爲 20%；在 Balancer 中可以設置不同的資產比例，這是無需許可的

Bancor V2.1 允許用戶只提供一種資產來降低無常損失，而與之匹配的則是新鑄造的 Bancor 原生代幣 BNT，它將流動性提供者的無常損失風險轉移到 Bancor 協議和持幣人

Dodo 採用 Chainlink 預言機價格進行喂價，通過 PMM （Proactive Market Maker） 算法將資金聚集在市價附近，該算法允許用戶存入單邊資產

現在，Pendle 推出了自己的最新產品，試圖幫助用戶規避無常損失，讓我們來看一看這個優雅的解決方案：

Pendle 在支持將借貸協議中的資產的未來收益提前兌現，對沖其借貸費率後，於 19th Aug GMT 00:00 支持用戶規避 Sushiswap LP 的無常損失 或 做多 & 做空 Sushiswap LP 的 交易費率（Swap Fee）。

Pendle 最先支持的兩個池子是 PENDLE/ETH LP tokens 和 ETH/USDC LP tokens，讓我們以 ETH/USDC LP tokens 爲例：當你在 Sushiswap 存入等價值的 ETH 和 USDC 時，將獲得 ETH/USDC LP tokens。

圖片 來源

你可以通過 Pendle 將其分離爲 YT- LP Tokens 和 OT- LP Tokens，它們均設有一個到期日，並且可以隨時合併成原有的 ETH/USDC LP tokens 。

YT- LP Tokens 代表了對應 ETH/USDC LP tokens 截止到期時產生的所有交易手續費，如果你看多 LP tokens 未來的波動率，認爲它將產生更大的交易量獲得更多手續費，那麼你可以買入 YT- LP Tokens；反之，你可以賣出 YT- LP Tokens 來獲得現金，將現金用於別處。

OT- LP Tokens 則代表了 ETH/USDC LP tokens 的本金部分的所有權，ETH/USDC LP tokens 的無常損失風險存在於 OT- LP Tokens 中。

當你認爲 LP tokens 未來的無常損失很大時，你可以馬上將其賣出來對沖潛在的風險；並繼續持有 YT- LP Tokens，你將繼續獲得對應的交易手續費。

當你認爲 LP tokens 的無常損失風險已經足夠小，或者它相比較於未來更加便宜，那麼你可以買入，再加上 YT- LP Tokens 你可以合成原有的 LP Tokens ，來贖回你的「本金」。

通過將 LP Tokens 分離成 YT- LP Tokens 和 OT- LP Tokens，並構建一個公開自由交易的市場，不同用戶可以就對無常損失與 LP Swap Fee 的不同觀點進行意見交換和價格博弈，這非常有趣。

這是 Pendle 的一小步，可組合性的一大步，D1 Ventures 期待 Pendle 將其產品擴展到更多交易對、更多 AMMs！